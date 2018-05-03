Итальянцы строят дом

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Видеотрансляция: Владимир Путин выступает на ПМЭФ Одним из центральных событий второго дня форума станет также пленарное заседание с участием Владимира Путина, Эмманюэля Макрона и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Шойгу сообщил об испытаниях крылатых ракет для Су-57 в Сирии "Для оценки в боевой обстановке заявленных возможностей разрабатываемой военной техники в феврале текущего года проведены практические пуски перспективных крылатых ракет оперативно-тактического ...