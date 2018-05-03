Итальянцы строят дом

Государственный академический русский драматический театр готовит громкую премьеру 31 мая. Она также будет завершать нынешний сезон. Комедию «Дом для сумасшедших» ставит хорошо известный уфимцам творческий тандем - режиссер Паоло Эмиило Ланди и художник Санти Миньеко.
Искрометные «Венецианские близнецы» и «Шум за сценой», глубокие по смыслу и накалу страстей «Неаполь - город миллионеров» и «Скупой» - постановки итальянцев всегда находят отклик в сердцах публики. И вот - новая встреча! На этот раз выбранная режиссером пьеса итальянского драматурга Эдуардо Скарпетта - редкий гость на театральных подмостках.
История происходит в Неаполе, где беззаботно и весело проводит время молодой повеса Чичилло. Безбедное существование ему обеспечивает дядюшка Феличе, надеясь, что племянник на высылаемые деньги не только получил образование и стал врачом, но и открыл свою клинику для душевнобольных. Вместо учебы в университете юноша прожигает жизнь на вечеринках и за игрой в карты. Известие о приезде дяди повергает молодого человека в состояние невероятной паники. План рождается мгновенно: выдать жителей пансионата за обитателей сумасшедшего дома…
Главные роли в спектакле доверили Дамиру Кротову и заслуженному артисту РФ Владимиру Латыпову-Догадову. В постановке заняты народные артисты РБ Валерий Гриньков и Татьяна Макрушина, заслуженные артисты РБ Татьяна Афанасьева, Тимур Гарипов, Айгуль Шакирова и Николай Рихтер, актеры Сергей Пахомов, Анна Бурмистрова, Илья Мясников, Григорий Николаев, Татьяна Ахроменко, Павел Бельков.
Жанна ВЕРТИНСКАЯ.