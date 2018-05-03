Мюзикл из XVIII века

Театр оперы и балета порадовал премьерой комической оперы «Лунный мир» на музыку Йозефа Гайдна.
Постановка в таком жанре - явление для БТОиБ достаточно редкое, а значит, вызвало интерес публики. Малый зал был полон.
Произведение написано во второй половине XVIII века на основе пьесы итальянского драматурга Карло Гольдони. Сюжет оперы связан с одной из самых известных мистификаций Нового времени – открытием Лунного мира.
Юная Кларисса, дочь богатого венецианского купца Бонафеде, влюблена в Леандро. Но счастье молодых людей под угрозой: отец девушки хочет выдать ее замуж за своего богатого приятеля. Чтобы переломить ситуацию, влюбленные решают воспользоваться страстью старика к астрономии. Его опаивают снотворным, а когда он просыпается, сообщают, что он оказался на Луне. Старик обрадован и вместе с тем смущен. Он не знает, как себя вести на чужой планете. «Лунные жители» советуют ему снискать благосклонность царицы Луны, в противном случае его ожидают крупные неприятности. Она требует исполнить желание дочери. Но не тут-то было. Бонафеде не отступает от принятого решения. Влюбленным ничего не остается, как раскрыть трюк с путешествием на Луну. Купец боится, что весь город узнает, что он, деловой человек, дал себя одурачить. Чтобы молодые люди сохранили в тайне историю его «путешествия на Луну», он соглашается на брак Клариссы и Леандро.
История стара как мир и могла произойти в любую эпоху, чем и воспользовалась режиссер-постановщик из Москвы Елизавета Корнеева. При помощи определенной символики она переносит действие в наши дни.
- Я прошу артистов не говорить о любви, потому что создание союза для меня больше чем она. Это способность существовать вместе в большой семье, – признается режиссер. – Да, этот спектакль про свадьбу, брак, семейные отношения, но браки бывают разные и не всегда основа для них – любовь. Это может быть даже формальный юридический акт, когда человек может вступить в семейные отношения из-за страха одиночества. Поэтому мне хотелось, чтоб в спектакле изначально брак был не по любви. Семья - и ответственность друг за друга.
Композитор тонко сочетает фантастику и реальность, бытовой юмор и возвышенные чувства героев. Многоплановость и заинтересовала Елизавету Корнееву при выборе произведения. Стоит отметить, что это вторая постановка оперы в России. Первая была осуществлена Борисом Покровским.
Елизавета Корнеева – молодой режиссер. Но в профессию пришла не сразу, хотя и выросла в музыкальной семье. Отец – баритон, а в детстве любимой арией Лизы был романс Полины из «Пиковой дамы».
- Мне было интересно поработать с Гайдном, – продолжает она, - привлекала легкость жанра, ироничность. По сути, оперу можно назвать мюзиклом XVIII века, что дает большую свободу взглянуть на ситуацию под современным углом. Высокий уровень исполнительского мастерства труппы помог успешно выполнить задачу.
Музыкальным руководителем и дирижером-постановщиком выступил главный дирижер театра, заслуженный артист РБ, лауреат премии «Золотая Маска» Артем Макаров. Партию Бонафеде исполнили заслуженный артист РБ Владимир Копытов и лауреат международного конкурса Рим Рахимов. В образе Клариссы блистала лауреат «Золотой Маски» и обладатель Национальной оперной премии «Онегин» Диляра Идрисова.
Саша БЕЛОВА.
Фото Андрея КОРОТНЕВА.
SVET12@yandex.ru
состоится на малой сцене Башкирского государственного театра оперы и балета 26 и 28 апреляРежиссер-постановщик – Елизавета КОРНЕЕВА (Москва), художник-постановщик – Екатерина АГЕНИЙ (Москва). Хормейстер-постановщик – лауреат международных конкурсов Александр АЛЕКСЕЕВ. Художник по свету – Сердар ЧАРЫЕВ.
Каждый предолевает свои комплексные и страхи.
Почему – интересно поработать с гайдном. Легкость жанра. Иронично. Мюзикл. Свобода понравилось. Под современным углом.
Вторая попытка в театре покровского. В другой динамике. На русском языке.
Действие перенесено в наше время. Допол символика. Некий калейдоскоп биографии.
Диляра – дочь есть сложный вокальный материал, справляются. Прекрасный дирижер. Актерские задачи сложные.
Уровень труппы очень высокий. Первый опыт в уфе и первый большой опыт.
Большой интерес и любовь к опере. Из муз и науч семьи. Отец – баритон. В 7 лет лббимая ария романс Полины из пиковой дамы.
Поиск не сразу смогли понять друг друа. Обоюдный процесс.
для постановки
Напоминаем, что
Партии спектакля исполнят лауреаты всероссийских и международных конкурсов Владимир ОРФЕЕВ и Сергей СИДОРОВ (Экклиттико), заслуженный артист РБ Владимир КОПЫТОВ и лауреат международного конкурса Рим РАХИМОВ (Бонафеде), лауреаты международных конкурсов Эльвира АЛЬКИНА и Лилия ХАЛИКОВА (Клариче), лауреат «Золотой Маски» и обладатель Национальной оперной премии «Онегин» Диляра ИДРИСОВА, лауреаты международных конкурсов Элина ГАЛИМУЛЛИНА и Алина ЛАТЫПОВА (Фламиния), лауреаты международных конкурсов Регина ЗВЕГИНЦЕВА и Екатерина КУЛИКОВА (Лизетта), лауреаты международных конкурсов Салават КИЕКБАЕВ и Ян ЛЕЙШЕ (Эрнесто), заслуженный артист РБ Алим КАЮМОВ и Ильгиз ХАКИМОВ (Чекко).