Кто в гости к Шульгану?

Огромный величественный зал Хаоса, самый крупный в Европе «сильфон» - полость, заполненная водой без воздуха, диаметром около 400 м, лабиринт Летучей мыши, куда эти звери попадают совершенно непонятным путем, ажурный Сталактитовый и Сталагмитовый залы, а главное - зал Рисунков с высоким округлым куполом с самой большой композицией наскальной живописи: в центре - крупный рисунок лошади, вокруг - мамонты, шерстистый носорог, «трапеция». На западной, волнистой стене, создающей ощущение холмистой равнины, нарисованы бизон и семья мамонтов. Рисунки - единственная в России и Восточной Европе живопись эпохи палеолита - открыты в 1954 году зоологом Александром Рюминым, всего найдено 195 изображений, но более-менее сохранилось лишь около 30. В июле 2009 года в одном из залов археологи нашли несколько человеческих черепов (предполагается, что это останки жрецов), а в ноябре 2017-го обнаружилось еще и изображение верблюда: четкий рисунок нанесен красной охрой и обведен по контуру древесным углем. Уран-ториевый анализ отложений, покрывающих изображение, показал, что его нанесли во времена верхнего палеолита – в период от 37 до 15 тысяч лет назад, хотя это не значит, что тогда на Урале водились верблюды: ближайшим местом их обитания был Прикаспий.
На входе в пещеру Шульган-Таш гостей встречает Голубое озеро – совсем небольшое (около 3 метров в диаметре), но очень глубокое. Кстати, спелеоподводник В. Э. Киселев прошел узкий наклонный канал на дне озера и проник в просторный подводный зал, находящийся под Порталом, но детальное исследование подводной обители Шульгана еще впереди.
Словом, те из жителей республики, кто еще не побывал в самой знаменитой ее пещере, просто-таки должны испытывать комплекс вины! И наступающее лето вполне подходит для того, чтобы отправиться посмотреть на уникальные творения природы и человека.
От Уфы до заповедника - 340 километров, ехать в южном направлении в сторону Белорецка, там свернуть к райцентру Бурзянского района - селу Старосубхангулово, оттуда еще 40 километров по грунтовой дороге, так что рассчитывайте на 4, а то и 5 часов в пути. Конечный пункт путешествия - небольшая, но красивая деревня Иргизлы, и собственно заповедник. Работает он круглогодично, закрываясь только на период паводка. Опытные туристы советуют посещать пещеру в будние дни: на неделе сюда приезжают от 250 до 400 человек, в выходные же число посетителей вырастает до 900.
Теперь, собственно, о ценах. Входной билет с 1 мая по 31 октября стоит 280 рублей в будний день и 350 - в выходной. Главное, за что вы платите - экскурсия по пещере: в круговой маршрут входит Главная галерея, где смонтированы копии знаменитых рисунков, Сталагмитовый зал и Ступенчатая галерея. К сожалению, большая часть пещеры, в том числе залы Хаоса, Знаков, Рисунков, Бриллиантовый и зал Бездны - для посещений закрыты: ведь сохранил рисунки до наших дней именно уникальный микроклимат, не нарушаемый визитами человека, а вот поток туристов в наши дни уже успел на них сказаться. Впрочем, этим летом рисунки (особенно верблюда) снова будут изучать археологи.
Собственно, микроклимат, а точнее, температура в +4 градуса в пещере чувствуется, так что наносить визит Шульгану лучше в легкой куртке. На входе выдают фонари, здесь же имеется небольшое кафе, где можно отогреться после путешествия. По тому же билету можно посетить Музеи бортничества и пещеры, игровую площадку «Стоянка предков», колодную пасеку.
Но вернемся к материальному. Въезд автомобиля на территорию стоит 150 рублей, ночевка в гостевом домике обойдется в 550 с человека в будни и 650 - в выходные, установка палатки (костровище и дрова уже приготовлены) - в 200 и 300 рублей соответственно. Общий бюджет поездки на семью из четырех человек составит ориентировочно восемь тысяч рублей, включая входные билеты, бензин в обе стороны, проживание и питание.
- Путешественникам придется преодолеть по пути хребет Уралтау, а это обещает потрясающие виды при подъеме на очередную вершину и коварные повороты, сопровождающие крутые спуски. Так что водителю не стоит сильно отвлекаться на завораживающие пейзажи за окном, - добавляет бывалый путешественник и организатор турмаршрутов Валерий Кузнецов. - В составе экскурсионной группы туры выходного дня с посещением Каповой пещеры стоят от 3000 руб. с человека (выезд из Уфы). В эту сумму входит трансфер на автобусе, проживание на турбазе, трехразовое питание, входные билеты и услуги гида.
- Назовите другие популярные, не самые избитые маршруты. Что еще вы обязательно посоветовали бы увидеть?
- Тут многое зависит от физической формы. Кому-то нужны большие нагрузки, кому-то - поменьше. Самые популярные направления, куда возим мы в рамках проекта «Из Уфы на выходные»: Айгир, Розовые скалы на Инзере, гора Бахмур, гора Дунан Суйган, Аслыкуль летом, Аскинская пещера зимой, озеро Зюраткуль круглый год. Кроме того, конечно, Иремель, куда мы особо не возим, но как без символа Южного Урала? Заброска на Иремель до границы природного парка обойдется в 200 рублей, проживание - 500-700 рублей в сутки и выше. В поселке Тюлюк довольно много баз, есть из чего выбрать, - но в сезон некуда и палатку поставить, так что планировать тур следует заранее. Еще в нашем списке - гора Большой Шелом, Серпиевские пещеры, Баймакское и Учалинское Зауралье, горы Белорецкого района, очень интересен и купеческий Бирск…
Летом обязательно стоит побывать на Аслыкуле. Смотреть там особо не на что, но в качестве купально-загорательного отдыха - самое то. И недорого: затраты на бензин (150 км от Уфы) + сбор за нахождение на территории природного парка. Что касаемо озер поинтереснее, то такие есть в Учалинском Зауралье: Калкан (где добывали знаменитую яшму), Ургун, Ворожеич. Туда надо ехать летом – найдете много чего интересного помимо самих озер. Я еще не видел ни одного человека, который бы остался равнодушным к природе этой части республики.
- Как реально уберечься от клещей? Только прививкой?
- Профилактику и грамотную экипировку никто не отменял. Закрытая одежда и регулярный осмотр - и никаких клещей. Вообще не понимаю возникшую эпидемию клещебоязни. Даже если впился - зная как, его очень просто вытащить и отвезти на анализ. А лучше перед началом сезона приобрести страховой полис. На год он стоит от 200 до 500 рублей, но за эти деньги вы получите бесплатный анализ и вакцину - в случае положительного анализа на тот же энцефалит.
Екатерина КЛИМОВИЧ.
katrina_1978@mail.ru