В честь легендарного опера

Столица растет, развивается, появляются новые микрорайоны, улицы, площади, скверы и бульвары. Сейчас их около 150, и им требуется название. Конечно, такие судьбоносные решения не обходятся без активного участия горожан. В рамках конкурса «Уфимские улицы» они выходили с разными предложениями, шесть из которых одобрила комиссия Горсовета. А одним из победителей стал почетный сотрудник МВД Юрий Свинковский.- Я предложил несколько вариантов: мне хотелось, чтобы одну из улиц назвали в честь экс-мэра Уфы и бывшего председателя Госсобрания - Курултая РБ Михаила Зайцева. А еще мечтал, чтобы в родном городе появилась улица Матери. Несказанно рад, что названия утвердили. А вот с третьим моим вариантом – увековечить память легендарного сотрудника милиции Ягафара Мустафина решено было подождать, - пояснил он.Сбору материалов о легендарном оперуполномоченном Юрий Михайлович посвятил много времени. Он встречался с его дочерьми - Гульсум и Флюрой. В одной из таких бесед они рассказали о дружбе их отца с любимым поэтом Башкортостана Мустаем Каримом, сложившейся при непростых обстоятельствах.Шел 1929 год, хлеб выдавался по продуктовым карточкам. В то время Мустай Сафиевич, 19-летний студент, едва сводил концы с концами. Чтобы как-то выжить, решил подделать документы на продовольствие. Бдительный продавец, заподозрив неладное, обратился в милицию. Проверку проводил Мустафин. Обнаружив подделку, он вызвал нарушителя закона в отделение, конечно, не подозревая тогда, что перед ним будущий знаменитый поэт. Состоялся в какой-то степени судьбоносный разговор. Вначале Ягафар Еганурович был настроен сурово, но в процессе беседы понял, что перед ним не преступник, а талантливый молодой человек, не нашедший другого выхода в те голодные годы. Для принципиального, честного милиционера отпустить юношу без наказания был непростой шаг, но он все-таки ограничился внушением. С тех пор завязалась их дружба. Мустафин относился к Мустаю Кариму по-отечески, ведь разница в возрасте составляла 22 года. К тому времени многое повидав и испытав, он в какой-то степени стал его наставником.…Есть еще старожилы, которые помнят Ягафара Егануровича – его стремительную походку, серьезный взгляд. Одно появление на улице крепкой фигуры Ягафара в неизменно белой форме вызывало ужас у одних и уважение у других. Даже среди сотрудников Уголовного розыска он отличался смелостью и бесстрашием. Был случай, когда он один обезоружил двоих опасных преступников. А однажды зимой в сильный мороз, чтобы не упустить бандита, погнался за ним, сбросив с себя тулуп и валенки.Родился он в 1897 году в бедной многодетной семье, а в 12 лет после смерти отца уже работал пастухом. Прошел Первую мировую войну, Гражданскую, где сражался в отряде Блюхера. После демобилизации с 1922 года связал свою жизнь с милицией. Во время Великой Отечественной вел в Уфе непримиримую борьбу с бандитами, выезжал в опасные длительные командировки на Кавказ и Украину. Он до конца оставался грозой тех, кто преступил закон, раскрыл десятки преступлений, задержал не одного рецидивиста. Недаром рядовой оперуполномоченный был награжден орденом Красного Знамени, но вот высшую награду – орден Ленина, при жизни получить ему не удалось. Он погиб в 1947-м при задержании опасного преступника.Как это случилось? Был получен сигнал о подозрительной сходке у местного конокрада, проживавшего на Цыганской поляне. Мустафин выехал туда с напарником А. Артамоновым. В доме застали большую компанию нетрезвых людей: те обмывали «удачное дело». Бдительность сотрудников притупило то, что личности оказались знакомые, уже побывавшие не единожды в участке, и к милиции относившиеся с должным почтением. Однако в этот раз среди них оказался дезертир, одетый в форму капитана Красной армии. Это и притупило бдительность опытного сотрудника. Во время проверки документов злоумышленник внезапно выхватил пистолет и выстрелил в Ягафара в упор.- По свидетельству дочерей Мустафина, в последний путь его провожал почти весь город – настолько был велик авторитет старшего лейтенанта милиции, - говорит Юрий Свинковский. – Мне как гражданину и почетному сотруднику МВД хотелось бы добиться положительного решения по увековечению его памяти. К сожалению, одна из его дочерей уже ушла из жизни, вторая переехала в Москву. Она и ее сын – полковник полиции, а также внуки были бы счастливы узнать, что одна из новых улиц столицы Башкортостана будет носить имя Мустафина.Ирина ШИПУНОВА.