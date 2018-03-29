Далее следует «Трактор»

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Путин и Эрдоган договорились ускорить сроки поставки С-400 Турции Президент России Владимир Путин по итогам переговоров в Анкаре заявил, что договорился со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом ускорить сроки поставки Турции зенитных ракетных ...

В британской лаборатории не установили происхождение яда «Новичка» Специалисты британской исследовательской лаборатории не смогли доказать, что газ, которым, как утверждает Лондон, отравили экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, был произведен в России, ...