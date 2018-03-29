Далее следует «Трактор»

«Салават Юлаев», увы, завершил борьбу за Кубок Гагарина, а вместе с ней и весь сезон.
Поражение в седьмом матче четвертьфинальной серии от челябинского «Трактора» поставило крест на дальнейших перспективах продвижения юлаевцев в плей-офф КХЛ. Закономерен ли результат, показанный подопечными Эркки Вестерлунда? И да, и нет.
Нет, потому что «Салават» выглядел не слабее соперника и не хватило каких-то мелочей, чтобы склонить чашу весов в свою пользу. Впрочем, в таких матчах все решают как раз, казалось бы, незначительные детали.
Да, потому что к этому все шло. Поражение от трактористов обусловлено, на мой взгляд, двумя главными причинами. Первая - очень непростая адаптация иностранного тренера к российским хоккейным реалиям. Чтобы построить крепкий коллектив с отлаженным механизмом даже отечественному специалисту необходимо время, а уж о варяге, малознакомом с местным менталитетом, и подавно. Тому же Анвару Гатиятуллину потребовалось два года, чтобы создать боеспособную команду, хорошо обученную тактически. Поэтому спрашивать с финского наставника по «гамбургскому счету» нужно, как минимум, во втором сезоне, а в идеале, на третий год работы. Однако учитывая, что с тренерами у нас не церемонятся, ждать три года никто не будет, а значит, необходимо дать Эркке Вестерлунду отработать контракт. А дальше – уже смотреть по результату.
Другая проблема - вратарская. Сколько об этом уже сказано и написано, но ситуация кардинальным образом не меняется. Как не было со времен Андрея Василевского в «Салавате» надежного, а главное, стабильно играющего вратаря, так и нет до сих пор. Уфимцы имели в своем распоряжении трех голкиперов и до последнего момента тренерский штаб не мог определиться: кто же будет основным. В итоге ставка на Андрея Кареева и Ивана Налимова потерпела крах, и рулевой юлаевцев вынужден был в срочном порядке возвращать Бена Скривенса «в рамку».
Недаром ведь говорят, что в плей-офф вратарь не просто полкоманды, а гораздо больше. Да, Скривенс показал, что сильнее своих коллег по амплуа, но вот его «чудачества» и нестабильная игра никуда не делись. Шестая встреча, проходившая в Челябинске, и завершившаяся разгромом гостей - на совести канадца. Провал вратаря и стал главной причиной поражения. Если брать седьмой матч, то что мешало голкиперу уфимцев отразить бросок Рихарда Гюнге, который вовсе не выглядел не берущимся? Вот они, эти самые «мелочи», не позволившие «Салавату» шагнуть дальше в плей-офф.
Ответив на вопрос, кто виноват, хотя, конечно, нельзя все беды сваливать лишь на тренерский штаб и вратаря, встает вопрос, что делать дальше? Как уже было сказано, хорошо бы оставить финского наставника руководить «зеленой» дружиной, а также произвести точечные изменения в составе, избавившись от балласта. Причем усиления требуют все линии, начиная от вратарской, заканчивая нападением.
Наиль Магадиев.