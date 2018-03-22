Подписано и скреплено

В этом году газета «Уфимские губернские ведомости», основан-ная в 1838 году и правопреемницей которой является наше со-временное издание, отметит 180-летие. По этому случаю мы начинаем серию публикаций, в которых будем рассказывать о том, как начиналось и развивалось газетное дело в губернской Уфе, об истории самого издания и перепетиях его существова-ния, о людях, которые внесли свой вклад в развитие местной журналистики. В этом номере мы начнем с газеты «Оренбург-ские губернские ведомости». Ведь именно она стала основопо-ложницей «Уфимских».
Первая местная газета берет начало в далеком 1838 году под стандартным названием «Оренбургские губернские ведомости» во исполнение правительственного закона, обязавшего каждую губер-нию иметь свое печатное издание. Удивляться не приходится: Уфимский край тогда входил в состав Оренбургский губернии. В Оренбурге находился военный губернатор, в Уфе - гражданский. Посему и газета печаталась в казенной типографии нашего города, которая занимала отдельное строение рядом с губернским правле-нием, на углу тогдашних Ильинской и Соборной улиц (ныне Заки Валиди и Театральной). Здание присутственных мест сохранилось, сейчас здесь поликлиника БГМУ. На месте типографии сейчас ма-ловыразительная пятиэтажка.
Публиковались в ней сугубо официальные документы: высо-чайшие манифесты, распоряжения правительства, рескрипты мест-ной власти. В общем, читать ее можно было исключительно по долгу службы.
В 1845 году газета приросла «неоффициальным» разделом, за-ведовать которым было поручено смотрителю уездного училища Ивану Прокопьевичу Сосфенову. Именно ему принадлежат лавры первого журналиста первого на Южном Урале печатного издания.
Сначала ограничивались перепечатками материалов по типу «с бору по сосенке», хотя Сосфенов, к чести его, заботился, чтобы они были интересны самым разным людям.
Давайте внимательнее рассмотрим субботний номер от января 5 дня 1846 года. Это самая старая подшивка газеты, хранящаяся в Научной библиотеке Уфимского федерального исследовательского центра РАН.
Осторожно перебираю сухие пожелтевшие листки. Толстая бу-мага, неровные буквы, забавные опечатки…
Под рубрикой «Распоряжение начальства» следует грозное «Извещение родителей детей, находящихся в Неплюевском Кадет-ском Корпусе пансионерами, чтобы деньги за них были вносимы всегда за полгода вперед».
В Высочайшем манифесте, подписанном Николаем I, Импера-тором и Самодержцем Всероссийским и прочая, и прочая, и прочая, по пунктам излагается порядок очередного рекрутского набора в губерниях Западной Полосы.
Замыкает официальный раздел вызов к торгам в Пермской гу-бернии, где за недоимки предполагается продажа дома некоего бе-долаги мещанского сословия.
Раздел подписан за вице-губернатора старшим советником Бе-дицким, скрепил старший секретарь Курчеев.
Неофициальный раздел под рачительным приглядом г-на Сосфенова радует читателя информацией о предлагаемом Импера-торским Вольным Экономическим Обществом новом способе об-делки прядильных растений - горячим и холодным (сухо- и мокро-работным), не требующим особых затрат, но зато сулящим неимо-верные выгоды, Стоит лишь выслать пять копеек серебром для по-лучения брошюры.
Это для промышленников Для людей военной складки публи-куется биография генерала Барклая-де-Толли с перечислением его боевых подвигов и высочайших наград.
Профессиональные интересы Ивана Прокопьевича нашли от-ражение в подробном изложении педагогического опыта Фридриха Оберлина и его помощницы Луизы Шепплер по устройству детских приютов. За страшноватым названием скрывается светлый прообраз детского сада в сегодняшем его понимании. Они собирали детей, пока родители были на работах, кормили, развлекали делом или играми, «приличными возрасту», а вечером малыши отправлялись по домам.
«Хронологические замечания» ориентировали читателя в мно-гочисленных церковных праздниках. Отдельной колонкой давались сведения о приезде в Уфу и отбытии из оной ВИП-персон. На по-следней странице приводились метеорологические наблюдения учителя Уфимской мужской гимназии И. Сунгорова. Трижды в день - в 8 часов утра, в полдень и 8 часов вечера он скрупулезно отмечал показания барометра, термометра Реомюра, направление ветра и состояние атмосферы. Так что теперь мы точно знаем, что января 4 дня 1846 года в Уфе с утра шел снег, а потом до вечера стояла ясная погода и дул слабый северо-восточный ветер.
Стоила годовая подписка 5 рублей на почтовой и 3 рубля се-ребром на обыкновенной бумаге. Думаю, что читала я газету на бумаге улучшенного сорта.
Анна Маслова.