«Поймали» погоду за снежный хвост

9 марта всех любителей лыжных гонок ожидает большой спортивный праздник. Спорткомплекс «Биатлон» примет традиционный Уфимский марафон на призы администрации города. Его участниками станут больше тысячи человек. О том, как пройдет интересное и масштабное событие, мы беседуем с заместителем МАО Центр развития спорта Артемом Тимофеевым.
- Хотела пошутить, что в марте растает снег, а тут буран внес свои коррективы.
- Мы всегда проводили январские и февральские старты. В этом сезоне у биатлонного комплекса плотное расписание. А мы хотели «поймать» погоду, чтобы не попасть в морозы и метели. Договорились с Федерацией лыжных гонок России, чтобы найти окно в графике.
- Кто станет участником марафона?
- Встать на лыжню могут все желающие. Проводим десять забегов: первый - три километра, а дальше – 20, 30 и 50 км. Единственное ограничение – допуск врача. В предыдущие годы самым взрослым участникам было около 70 лет, а с родителями участвовали и малыши-трехлетки.
- В чем отличие данных стартов от других лыжных гонок?
- Сравнивать с чем-то сложно. Марафонская дистанция - 50 км для мужчин, 30 для женщин – достаточно жесткое испытание. Неподготовленный человек туда не придет. Та же Лыжня России – более массова, праздник спорта. Марафон же скорее способ проверить себя, преодолеть. Поэтому участники серьезно готовятся, не один сезон. Конечно, нет предела невозможному, за пару месяцев тоже можно войти в форму. Уфа хороша тем, что даже если нет снега, можно выехать покататься в ближайших пригородах.
- Марафон пройдет уже в 33-ый раз. Становится больше тех, кто хочет испытать свои силы?
- Мне кажется, люди вообще стали более активны, и фитнесом занимаются, и лыжами. Каждый вечер на стадионе яблоку негде упасть, приезжают семьями. Иногда загрузка составляет до 10 тысяч человек! Марафоны тоже востребованы. А для тех, кто не бежит, будут работать интерактивные площадки, готовятся музыкальные номера. В качестве почетных гостей мы приглашаем руководство города, депутатский корпус. Возможно, приедут наши прославленные спортсмены Павел Муслимов и Максим Чудов. Мы будем рады их видеть и в качестве участников, и в качестве зрителей.
- Как попасть на марафон?
- Запущена онлайн-регистрация. Затем спортсмен получает справку о допуске, но не ранее, чем за 10 дней до старта. После - получение порядкового номера и определение дистанции.
- Есть сложности в проведении таких масштабных соревнований?
- Нет, так как наш спорткомплекс в черте миллионного города, он снимает больше 80 процентов вопросов. У всех видов своя специфика. Мы не стали усложнять дистанцию как в классической гонке, не будет резких подъемов и крутых спусков. Все-таки эти соревнования больше для любителей.
- А юным лыжникам будет на что посмотреть?
- Обязательно приходите с детьми! Если мы с ранних лет не заложим в них любовь к спорту, потом будет поздно. Сейчас молодежь сложно отвлечь от гаджетов. Проведение марафона – своего рода реклама, популяризация этого вида.
- Как отметят лучших атлетов?
- Победители определятся по возрастным категориям, плюс будет выбран абсолютный чемпион. Кроме памятных призов и наград, будут денежные. Ну и, конечно, ни с чем не сравнимое чувство победы и собственных возможностей.
Жанна Вертинская.