«Рада, что первое рождение «Зулейхи» состоялось у вас»

Автор романа «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхина приехала в Уфу, чтобы воочию увидеть постановку в Башкирском драмтеатре. Она призналась, что спектакль получился великолепным, и вместе с актерами вышла на финальный поклон. А за пару часов до просмотра Гузель Яхина и режиссер нашумевшей постановки Айрат Абушахманов ответили на вопросы журналистов.
- Гузель Шамилевна, вы в Уфе не в первый раз, столица нашей республики встретила снегопадом, с какими чувствами приехали?
- С большим волнением. А волноваться начала еще с 24 ноября, когда состоялась премьера. Я и не писала Айрату ничего, правда, очень переживала и за него, и за актеров. И этот приезд в Уфу – долгожданный.
- Айрат Ахтямович, вам фактически предстоит сдать экзамен?
- Живой автор – очень трудно и волнительно. Самое страшное, что он может сказать после просмотра: «Я этого не писал». Актеры ждут и надеются, верят, что Гузели все понравится.
- После премьеры в социальных сетях мнения разделились – одни говорили, что перед спектаклем нужно прочитать роман, другие – высказывались против. А как считаете вы?
А.А.: - Надо роман читать, хоть до спектакля, хоть после.
Г.Я. – Спектакль и книга – два разных произведения. Они должны восприниматься отдельно. Когда читать книгу – дело каждого.
- Многих читателей волнует вопрос – а будет ли продолжение?
- Единственный шанс узнать, как сложилась жизнь Юсуфа после отъезда из Семрука, – посмотреть фильм по роману. На телеканале «Россия» планируются съемки картины, в которой будет экранизирована последняя глава. Писать продолжение я не буду. Могу с уверенностью сказать, что вышла из этой зоны притяжения первого романа. Потому что она действительно была сильна, и даже не осознавала насколько. Когда села писать второе произведение, читала и понимала – та же Зулейха, только в профиль. Мне потребовалось очень много времени, чтобы выйти из этого состояния, и вернуться в него я уже не смогу.
По «Зулейхе» было создано несколько эскизов, один из них – режиссером из Уфы Искандером Сакаевым, который был показан летом 2016 года на сцене МХТ имени Чехова. Но дальше дело не пошло, и пока как спектакль работа Сакаева не состоялась.
Следующее знакомство - с режиссером Абушахмановым, и я очень рада, что первое рождение «Зулейхи…» на сцене состоялось именно в Башдрамтеатре, в Уфе. Третье знакомство - с Талгатом Батталовым: летом в Новосибирском театре «Старый дом» ожидается премьера спектакля по роману.
- Были ли у вас пожелания по его воплощению на сцене или экране?
Г. Я. - При передаче романа на постановку или экранизацию автор, как мне кажется, принимает одно единственное решение - доверяет режиссеру или нет. Если да, то он отходит от процесса, не довлеет и не вмешивается. Мне кажется, чем свободнее будет режиссер, тем лучше. Это даст возможность родиться роману как произведению на экране или на сцене. В случае с Айратом я посмотрела один спектакль - «Черноликие», и поняла: «роман отдала в надежные руки».
А.А.: - Доверие автора - тяжело и ответственно. Иногда хочется, чтобы кто-то корректировал, подсказывал. У меня же была полная свобода. Было трудно, потому что роман набирал успех, и постоянно возникал вопрос – «А сможете ли вы поставить спектакль на том же уровне?». Несколько раз одолевали сомнения, и мне хотелось оставить работу над постановкой. Глаза закрывал ночью и видел зрителя, который читал роман, и который знает, как надо топить 300 человек, а у меня это не получилось – актеров столько нет. И я прямо представлял, как люди толпами покидают спектакль во время антракта. Мне не хотелось быть иллюстратором, свое слово сказать хотелось. Для некоторых эпизодов приглашали каскадеров из цирка, учили Зулейху тонуть и всплывать.
Альфия РАИМОВА.