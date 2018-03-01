«Рада, что первое рождение «Зулейхи» состоялось у вас»

Мирное население Восточной Гуты не смогло воспользоваться гуманитарной паузой, заявил начальник Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Евтушенко.

Участники контактной группы в Минске готовят решение об «абсолютном перемирии» на востоке Украины с 5 марта, заявил ТАСС спецпредставитель ОБСЕ в регионе Мартин Сайдик.

Клинтон призвала Трампа защитить США от «всё ещё идущих» русских

Бывший госсекретарь, экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон заявила, что русские «всё ещё идут» и американский лидер Дональд Трамп должен защитить от них страну.