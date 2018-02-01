Экспортируем авионику

Во втором городе Башкортостана – Стерлитамаке – прошла коллегия Министерства промышленности и инновационной политики РБ с участием главы региона Рустэма Хамитова.- У нас профицит бюджета, есть рост по заработной плате, улучшились позиции в Национальном рейтинге инвестклимата. Уровень инфляции рекордно низок. Доля промышленного производства региона в экономике страны осталась на отметке в 2,6 – 2,8 %. Показатель неплохой, держится уже долгое время. Но его рост в некоторых областях заставляет нас не сидеть на месте. И нам вполне по силам поднять планку до трех процентов. Но для начала необходимо преодолеть имеющиеся негативные тенденции. Например, снижение инвестиционной активности предприятий. Ранее ее обеспечивали крупные проекты в нефтехимии, нефтепереработке, машиностроении. Пришло время идти дальше. Некоторый зачин в этом плане уже есть: шаги сделаны «Газпромом» в Салавате, металлургическим комбинатом в Белорецке. В столице - «Уфанефтехим» и «Уфаоргсинтез», моторостроительное объединение. Реализация той линейки проектов, что действительно востребованна, требуют серьезных бюджетных вливаний. Для чего созданы местный и федеральный фонды развития промышленности. Также получить средства из госказны можно благодаря специнвестконтракту. К сожалению, пока эта мера заводчанами практически не применяется, - отметил глава республики.В своем выступлении министр промышленности и инновационной политики РБ Алексей Карпухин обозначил задачи отрасли на ближайшую перспективу. В прошлом году успехов удалось достичь в выпуске электронных изделий, мебели, транспортном машиностроении.- Возвращаясь к вопросу инвестиций, отмечу: правительство подписало 18 соглашений на сумму 190 миллиардов рублей. Речь идет о серьезных начинаниях, способных дать четыре тысячи новых рабочих мест, - отметил он.Одно из них – Затонская ТЭЦ, где в этом году запустятся два парогазовых энергоблока суммарной мощностью 440 МВт. Тогда же или чуть позже начнут работать биогазовые электростанции в Чекмагушевском, Чишминском, Альшеевском и Уфимском районах. Изменения произойдут и в лесопромышленном комплексе, где планируется потратить около 18 миллиардов рублей.Предприятия оборонной сферы увеличивают выпуск гражданской продукции. Об этом во время недавнего визита в столицу Башкортостана говорил и президент страны Владимир Путин. Так, на приборостроительном производственном объединении производят авионику для нового пассажирского самолета МС-21. Помимо этого, предприятие стремится найти себя и на нефтегазовом рынке. А их коллеги из «Гидравлики» готовят цеха к выпуску плунжерных насосов и насосных станций. Есть и общая тенденция: комфортные условия для УППО, «Гидравлики», «Молнии» и КумАПП появятся при увеличении выпуска лайнеров гражданской авиации.Начальник Управления региональной политики Фонда развития промышленности РФ Владимир Боргардт рассказал о том, как ведется поддержка промышленных предприятий.- Есть специальная программа софинансирования, в ее рамках можно получить займ до 100 миллионов рублей из федеральных и региональных средств. В Башкортостане такая работа только разворачивается. Профинансировано шесть проектов, на стадию производства вышло НКО «Станкостроение», - отметил он.Кто-то скажет: сто миллионов для серьезного начинания не так уж и много. Но здесь срабатывает принцип – нет спроса, нет предложения. Увеличить объем выделяемых средств готова и республика. Обоснованием меры станет большое количество действительно серьезных предложений… Для заводов выход один: активизировать свою работу.Хорошим катализатором в этом плане может стать выход на зарубежные рынки. Там конкуренция серьезнее и требования к качеству выше. То есть нужно наращивать экспорт. И потенциал для этого есть. Но пока что он используется слабо. Имеющиеся показатели – самые низкие за пятилетку. А ведь происходит это на фоне роста конкурентоспособности соседей по Уралу и Поволжью. Однако руководитель регионального подразделения Российского экспортного центра Римма Бойцова считает: ситуацию можно изменить.– Мы работаем в тесном сотрудничестве с Торгово-промышленной палатой и рядом институтов развития. В этом году рассчитываем поддержать 60 процентов действующих в регионе экспортёров. Также попробуем увеличить долю не сырья, на семь с половиной процентов, – сообщила она.Арсенал средств у центра действительно солиден - более 100 бесплатных продуктов и услуг направленных на одну цель: вывести клиента на «большой базар». Это - проведение маркетинговых исследований, анализ рынков, продвижение на международные тендеры, формирование перечня потенциальных партнёров, включая предварительные контакты с ними, сопровождение переговорного процесса, подготовка контрактов. Словом, потенциал, несомненно, есть.А в завершение докладной части заводчане обсудили вопросы экологической безопасности производств. Одним из примеров стала АНК «Башнефть». Монтаж очистных сооружений новейшего образца обошелся компании в 11 миллиардов рублей. Но результат того стоит: содержание вредных веществ в сбросах многократно уменьшилось.Иван БЕГМА.