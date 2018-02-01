В лабиринте ЕДК и ЕДВ

- Мне 77 лет, и я уже не раз слышал, что после 70 пенсионерам возвращается 50% от суммы, ежемесячно вносимой за капитальный ремонт. Обратился в Центр социальной поддержки Калининского района, но мне ответили, что на возврат я рассчитывать не могу, так как получаю ежемесячную денежную компенсацию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Почему же тогда об этом столько говорят и кто может на нее претендовать? – с таким вопросом обратился в редакцию читатель Камиль Латыпов.То, что при достижении 70 и 80 лет уфимцам должно вернуться от уплаченной за капремонт суммы 50 и 100 процентов соответственно, слышали многие. Но на практике выяснилось, что у программы есть свои нюансы.- Как ветеран труда, он уже получает ЕДК - 1131 рубль. По положению граждане имеют право только на одну льготу. Эти деньги идут как прибавка к пенсии. Конечно, он может претендовать на возмещение в 50% на капремонт, но в таком случае придется отказаться от ЕДК, - объяснила нашему корреспонденту заместитель начальника отдела филиала Республиканского центра социальной поддержки населения в Калининском районе Элина Рашитова.Задача центра - подобрать клиенту самую выгодную льготу. Ведь если у 70-летнего человека появляется право на получение компенсации, то на деле она может составить максимум 200 рублей. Точная цифра зависит от нескольких факторов: этажности дома, площади квартиры.- По достижении 80 лет ему будет положена уже не компенсация, а доплата за капитальный ремонт. Так как она носит заявительный характер, нужно еще раз к нам обратиться с паспортом и документом о собственности, - сообщила Элина Ринатовна.Программа рассчитана до 2020 года, и получить компенсацию Камиль Минуллинович сможет при условии, что она будет продлена.