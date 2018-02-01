Нихао. Салям. Привет

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Песков рассказал о премиях для недопущенных на Олимпиаду спортсменов Призовые выплаты на соревнованиях для отстраненных от Игр-2018 в Пхенчхане российских атлетов будут приравнены к олимпийским, объявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

ВСУ заявили, что взяли под контроль село в нейтральной зоне в Донбассе Силовики взяли под свой контроль село Новоалександровка Попаснянского района Луганской области, находившееся в нейтральной зоне на линии разграничения в Донбассе, следует из сюжета "военного ...