Нихао. Салям. Привет

Прозрачные двери в классах, кабинет китайского языка в ярко-красных тонах, лаундж-зона с высокими барными стульями, знакомая всем мелодия вместо обычного звонка с урока – и все это в черниковской школе №71.
В 2016 году ей исполнилось 60 лет, а основное здание еще старше. 71-я хорошо известна старшему поколению черниковцев прославленными педагогами Софьей Болховских, Галиной Демиденковой и многими другими. В 2012 году школа оказалась на грани закрытия, учиться в ней хотели немногие.
Благодаря бюджетным средствам, выделенным администрацией города, и помощи депутатов Горсовета сегодня она превратилась в образец того, как можно дать новое дыхание старым стенам.
Мэр высоко оценил перемены:
- Это пример, когда мы очень качественно и вдумчиво подходим к реновации учебных заведений. Такой опыт нужно распространять. Здесь применено очень много интересных решений не только в ремонте интерьера, мест общего пользования: классов, актового и спортивного залов, но и в целом во всей школе.
Осмотр учебного заведения начался с информационного киоска, где, прикоснувшись к табло, можно получить все сведения о школе: ее историю, как зовут учителей, расписание уроков, а также последние новости из ее жизни.
Понятно, что современным детям, с раннего возраста осваивающим компьютерные технологии, такая подача информации близка и понятна.
- Пре-по-да-ва-те -ли, - пока еще по слогам читает название одного из разделов первоклашка Карина Рахимова и, не задумываясь, отвечает на наш вопрос: «Мне здесь все-все нравится, у меня всегда хорошее настроение, потому что школа очень яркая и веселая».
Коллектив во главе с главным «дизайнером» директором Ольгой Алексеевой подошел к ремонту очень творчески. И это не только прозрачные двери в классах, тематическое оформление кабинетов с оригинальными слоганами.
Например, комната, предназначенная для хозяйственных нужд, превратилась в кабинет китайского языка. Красная стена, фонарики и фотообои позволяют погрузиться в атмосферу Востока. С такой же любовью и изобретательностью подошли и к оформлению других помещений.
Особенно понравилась Иреку Ишмухатовичу зона отдыха, созданная в холле второго этажа. Высокие столы и барные стулья, полки с книгами, мягкие диванчики – все создает уютную атмосферу, ничем не напоминающую казенные стены.
- Проводить здесь классные часы или дискуссионные клубы – одно удовольствие, - говорит Ольга Сергеевна. – А прошедший недавно конкурс поделок «Уфа – любимый город» также украсил интерьер новыми работами.
В коридоре второго и третьего этажей проросло дерево славы, на которое может попасть любой ученик, достигший успехов в учебе и волонтерской деятельности.
Но внешние преобразования вряд ли произвели бы революцию в школе, если б параллельно, в русле современных тенденций, не развивался образовательный процесс.
71-я стала первой школой в городе, где стали бы изучать китайский язык. И поначалу сопротивлявшиеся родители вскоре прониклись идеей директора, а по совместительству учителя английского, - сделать упор на восточную составляющую, как оказалось, очень востребованную.
В школе ребята учат английский с первого класса, а с пятого начинается его углубленное изучение – по 4 часа в неделю. Со второго прибавляется еще один иностранный: немецкий или китайский. В 2015-м школьники побывали в Поднебесной и уже смогли найти общий язык с принимающей стороной – в прямом смысле слова.
В 2017 году учебное заведение стало Ассоциированной школой ЮНЕСКО, а такое звание дается за планомерную и плодотворную работу по многим направлениям. Нововведения позволили привлечь и детей. Сегодня здесь учатся 546 человек, что на 200 больше, чем в прошлом учебном году. И это не только ребята из близлежащих микрорайонов, но и те, кто хочет углубленно изучать языки.
Ирек Ялалов осмотрел несколько кабинетов, а также актовый зал, где в это время шел урок истории, посвященный эпохе Петра I. Глава администрации рассказал десятиклассникам, что история была его любимым предметом, и поделился сведениями о том, как давно стал заселяться Уфимский полуостров, заметив, что имеет свою точку зрения на некоторые факты, а также призвал ребят изучать историю своей малой родины.
- Черниковские дети достойны учиться в самых лучших условиях, - считает Ольга Алексеева. - Бытие во многом определяет сознание. Мы хотим не только сохранить традиции предыдущих поколений, но и создать атмосферу, где все работают на одну общую цель.
Светлана ЯНОВА.