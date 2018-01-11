Старая мелодия новой стройки

От листовок не отвести взгляд – салон маршрутки пестрит рекламой жилых комплексов «Дубрава» и «Серебряный ручей». Квартиры от 980 тыс. рублей с чистовой отделкой! Да еще в рассрочку под 0%. А при выходе перед носом будто назло вырастает целый баннер, гласящий, что приобрести жилье там же можно и за 896 тысяч. Заманчивые транспаранты можно встретить чуть ли не в каждом квартале города. Но несмотря на все это великолепие маркетинга, каждый раз возникает вопрос: «А как там живет Виктория?..»
Что изменилось за 9 месяцев?
Виктория Борисова обратилась в нашу редакцию в апреле прошлого года. Она приобрела квартиру в ЖК «Дубрава» в 2015 году и, согласно договору, должна была заселиться еще в августе 2016-го. Однако застройщик, коим выступает ООО «Базис» группы компаний «Рассвет», вскоре признался, что в сроки не укладывается и в качестве альтернативы предложил жилье в другом доме, который якобы будет вскоре сдан. Однако женщину ждало жестокое разочарование: за два года таким образом перебрали четыре квартиры, доплатив за последнюю еще около 300 тысяч. Но вместо собственного жилья по-прежнему, семья Борисовых вынуждена скитаться по съемным квартирам и выплачивать ипотеку. Расчет на бюджетное жилье в ЖК «Дубрава», который, кстати, являлся участником государственной программы «Жилье для российской семьи», себя не оправдал. Ведь в итоге пришлось заплатить больше…
В прошлый раз в разговоре с нами сотрудники компании отказались признавать «Дубраву» долгостроем и без тени сомнения заявили о скорой сдаче двух домов №№ 1 и 3. Она должна была состояться в мае 2017 года.
Но факт - Виктория до сих пор ждет. И на этот раз представитель застройщика заверил нас, что дом №1 сдадут через два месяца…
Стоит напомнить, что еще в 2014 году отдел продаж через средства массовой информации вещал об окончании всего строительства в декабре 2015 года (по проекту 40 домов!).
- Быстрые сроки обусловлены тем, что у компании есть свои ресурсы: необходимая спецтехника и кирпичный завод. Мы уверены в своих силах, – с завидной уверенностью говорила руководитель отдела продаж ЖК «Дубрава» Елена Холманская.
Впрочем, обещания идут рефреном в этой протяжной песне…
Посмотрите на работу
«Каждый покупатель в отделе продаж жилого комплекса «Дубрава» с помощью очков дополненной реальности может отправиться в виртуальный тур по квартире, которая ему интересна», - сообщает в видеоролике телеканала БСТ руководитель отдела маркетинга Максим Пантелеев.
ГК «Рассвет» не перестает удивлять, и новинки маркетинга продолжают привлекать новых покупателей. Регулярно снимаются новые сюжеты, и в официальную группу выкладываются свежие отчеты о проделанной работе.
А что в действительности? Мы сами отправились на стройплощадку, чтобы увидеть все своими глазами. Перед нами предстали два ряда малоэтажных домов, четыре из них выглядят вполне завершенными, еще один на стадии внешней отделки, другой только возводится.
- Присматриваете квартиру? – любезно обратились к корреспондентам подоспевшие рабочие. Но узнав о цели нашей миссии, тут же попросили покинуть территорию строящегося объекта.
- Нарушаете технику безопасности, вдруг кирпич на голову упадет, - предостерег нас человек без каски. – Лучше согласуйте свой визит с отделом маркетинга.
Хотя было трудно определить границу между «строящимся» и «завершенным» объектом, но по нашим расчетам, мы как раз находились напротив восьмого дома, который, по словам застройщика, был уже частично сдан, также здесь ведется чистовая отделка.
Зато дома №№ 2 и 4 уже наверняка обжиты. И мы решили поговорить со счастливчиками, которым удалось заселиться в этот район раньше всех.
- Недавно в сдающийся дом приезжали люди: им пришли письма о том, что их квартиры готовы. Но подписывать акт приема-передачи не стали. Потому как платили за чистовую отделку, но ни сантехники, ни плитки там не было. К тому же плохо сделали дренажную систему: когда начались холода, разорвало трубы, - рассказывает Ольга Савинова.
- Поставили профессиональный насос, но не почистили скважину, не сделали резервную с трубопроводом. Уволили прораба и начальника участка, которые начали это делать. С начала прошлого года поменяли уже шесть начальников, которые должны были заниматься этим вопросом. Два раза сменилось СМУ, четыре субподрядчика. Это все люди, которые должны были обеспечить нам комфортное проживание! - сообщает в общем чате житель ЖК «Дубрава» Ильдар Гареев.
О качестве воды можно судить невооруженным глазом, стоит взглянуть на покрывшуюся ржавчиной сантехнику.
Не в том доме
Семья Савиновых должна была переехать в «Дубраву» еще в январе прошлого года, но вместо этого снимает квартиру в одном из достроенных домов.
- По программе «Жилье для российской семьи» мы должны были выбрать квартиру в «Миловском парке», Новобулгаково или в «Дубраве». Выбор пал на последний вариант, - говорит женщина. – Долго изучали проект, каждую неделю приезжали на стройку. Главный менеджер рассказывала, что через месяц дом будет сдан, мол, нам невероятно повезло… Однако вскоре после оформления документов сообщили, что получим свое жилье небыстро. Между тем квартиры там продолжают благополучно продавать. А одна женщина купила жилье в 15-м доме, у которого даже фундамента нет.
В последнее время дольщикам начали приходить письма о том, что нужно подойти в офис для заключения договора займа и ипотечного договора, то есть перейти с беспроцентной рассрочки на ипотеку. Копию документа с указанием «заимодавца» ООО «Рассвет-Недвижимость» в лице директора Багаутдинова Тимербулата Рашитовича предоставили и нашей редакции. Впрочем, представитель застройщика сообщил нам, что подобных предложений от них не поступало.
Что известно о застройщике?
Любой человек, который вкладывает средства в недостроенное жилье, идет на риск. Какой бы выгодной и надежной ни казалась сделка, специалисты рекомендуют оценивать застройщика по перечню сданных объектов.
Итак, какие же проекты так или иначе относятся (или относились) к группе компаний «Рассвет» и ее генеральному директору Рашиту Ишбулдовичу Багаутдинову? Пробежимся по списку.
Среди них - жилой комплекс «Достоевский», заселения в который люди ждали с 2013 года, а по факту он был сдан лишь в декабре 2017-го. «Томилино», «Гоголя-2», «Фламинго» в Подмосковье… Также в копилке руководства нашумевший проект ЖК «Серебряный ручей» в Деме, где дольщики ждали своего жилья с 2014 года, и до сих пор ждут, пытаясь отстоять права через суд. Жильцами даже подготовлена петиция к МВД РФ о возбуждении уголовного дела на генерального директора ООО «Крона» Рашита Багаутдинова. Кроме того, в социальных сетях и городских СМИ неоднократно публиковались жалобы на качество постройки.
Интересные факты
Согласно сведениям из ЕГРЮЛ мы насчитали 10 различных организаций, руководителем и учредителем которых является (лся) Багаутдинов. Что примечательно, у большинства из них уставной капитал не превышает 10 тысяч рублей. Некоторые ведут активную деятельность, например: ГК «Рассвет», ООО «Крона», ООО «Мегастройсервис»… Другие открылись совсем недавно, а какие-то уже давно обанкротились: СМУ №1 «Монолитстрой», СМУ № 2 «Монолитстрой», СМУ № 3 «Монолитстрой» (оставила после себя непогашенную задолженность в размере 551 433, 76 рубля), или НПО «Лакоста», которая была реорганизована в 2013 году после присоединения к московской компании «Рамина» (она теперь также находится в стадии ликвидации с остатком задолженности в 125 156, 84 рубля), ООО «Мегасройсервис», ликвидированная в 2014 году и присоединенная к московской ООО «Аспект». Неважное положение дел и у «Управления строительных механизмов», которая находится на стадии ликвидации. Поэтому вполне вероятно, что рано или поздно такая же участь постигнет и другие компании…
Анастасия ЛИСТКОВА.