В новый год – в новый дом

В одном из прошлых номеров мы рассказали историю женщины, живущей с детьми в садовом домике без электричества и газа недалеко от Алкино (см. №91 «УВ», статья «Беспросветное детство»).
Кое-как сколоченный из досок, он представляет собой одну комнатушку 3 на 4 метра, обогреваемую старой дровяной печью. В одном углу стоят кровати, в другом – умывальник и крошечное пространство, которое служит кухней. Воду обитатели этого скромного жилища носят из колодца, хворост для топки – из ближайшего леса, а фонари и телефоны заряжают у соседей. С наступлением темноты сидят при свечах. Работать наша героиня не может, так как ей не с кем оставить пятилетнего сына. Еще у нее есть дочь, которая учится в лицее в Деме, старший сын живет отдельно. Перебивается Татьяна тем, что помогает по хозяйству одиноким соседям, а еще подрабатывает в супермаркете. Так и живут, всеми забытые. Точнее, так было…
Публикуя статью, мы и не подозревали, какой ажиотаж среди наших читателей вызовет эта история. Для тех, кто искренне переживал за судьбу нашей героини и ее детей, сообщаем, что в их жизни появился лучик надежды. Когда мы встречались с ней впервые, она рассказала, что мечтает о доме с элементарными бытовыми удобствами: чтобы было электричество, газ, в щели не задувал холодный воздух, а с крыши не текла вода. Единственную возможность для этого давал материнский капитал. Но найти подходящий вариант оказалось делом нелегким. Ведь домик должен быть недорогой, к тому же в такой деревне, чтобы там была работа, да и продавцы не соглашались ждать, пока Пенсионный фонд перечислит деньги. Наконец долгие поиски увенчались успехом. Найдено подходящее жилье в одном из ближайших к Уфе районов, продавец согласен ждать. Татьяна надеялась, что до Нового года переедет с детьми в новое жилье. Но покупка уперлась в справку от сельсовета о том, что оно годится для проживания. Дело затягивалось, и надежда на то, то семья встретит праздник в нормальных условиях, таяла. Делясь своим несчастьем, Татьяна не могла сдержать слезы.
Однако после нашей публикации чиновники откликнулись на ее беду, и долгожданная справка была получена. По телефону Татьяна сообщила нам о том, что процесс оформления документов теперь идет полным ходом. Переезд стал реальностью.
Также в статье мы объявили об акции – сборе вещей для младшего сына женщины - пятилетнего Олежки. И даже не ожидали такого отклика от вас, наши дорогие читатели. Говорят, что печатные издания умирают, но мы на практике убедились, насколько высоко доверие людей к пнашему слову. В течение двух недель в редакцию приходили люди, узнавшие о горе маленькой семьи из нашей газеты, чужие для Татьяны и ее детей, но принявшие их ситуацию близко к сердцу. Они приносили одежду, продукты, игрушки, книги, альбомы, карандаши, краски, деньги (хотя мы об этом и не просили) и многое другое. Вскоре наш кабинет был буквально забит всевозможными пакетами. Бывало, что читатели звонили и просили приехать к ним за вещами – и мы отправлялись по адресам.
А ведь помогали люди небогатые, часто – пенсионеры, которые и сами нуждаются в поддержке. Вот Софья Сергеевна специально сходила в магазин и приобрела для ребенка зимнюю куртку и теплую шапочку.
- Все думаю: как они там – одни-одинешеньки в этих садах, в темноте, в холоде. А я тут в тепле сижу. Нехорошо мне от этого. Живу небогато, но сидеть сложа руки не могу, хочу помочь.
Татьяна М. сама сидит дома с двумя маленькими детьми. Младший перенес медицинскую процедуру на глазах, из-за чего прогулки ему пока противопоказаны. Не имея возможности выйти из квартиры, женщина попросила приехать за одеждой к ней. Мы с радостью откликнулись на ее просьбу.
Салават Ю. несколько лет назад, продав квартиру в другом городе, купил с женой таунхаус под Уфой. Оказалось, что дом сдан с серьезными недоделками. Судебные разбирательства с застройщиком длятся уже третий год. Однако трудности не сделали его сердце черствым. Читатель принес в редакцию набор продуктов для Татьяны и ее детей.
Поразила молодая женщина, которая за руку с совсем маленьким ребенком принесла два тяжелых пакета со сладостями, консервами и другой снедью. Откликнулись на наше объявление и предприниматели: у Анастасии Решетовой свой небольшой бизнес. Прочитав статью, она принесла одежду и игрушки.
Юлия Ильясова доставила в редакцию одежду. Сама она не работает: сидит дома с сыном. Ведь мальчика надо проводить из школы, потом встретить, отвести в кружки и так далее. Женщина не понаслышке знает, как тяжело приходится современным мамам.
- Очень сочувствую Татьяне. Прочитав статью, не могла найти себе места. Решила помочь в меру своих сил и возможностей. А вам спасибо за то, что вы написали них и привлекли внимание к проблемам этой семьи.
Тамара Семеновна приехала в редакцию из Шакши на общественном транспорте. Она умудрилась доставить тяжелые пакеты с новогодними сладкими подарками, книгами и одеждой. За сорок лет работы хирургической медсестрой в одной из городских больниц ей часто приходилось сталкиваться с чужой болью. И сейчас она не могла остаться равнодушной.
- Переживаю за детей Татьяны. Уж они-то точно не должны жить в таких условиях. Надеюсь, их история завершится благополучно, - пожелала читательница.
В статье не приводятся имена всех, кто принял участие в нашей акции. Их действительно очень много – порядка пятидесяти человек, многие отказались называть свои фамилии. Спасибо вам всем!
Итог таков: две внушительные коробки с продуктами (крупами, чаем, кофе, какао, подсолнечным маслом, консервами, сахаром), один большой пакет со сладостями - как раз к новогоднему столу. И очень много одежды и игрушек, письменных принадлежностей и книг. Во вторник мы доставили передачи Татьяне и ее детям пока еще по старому адресу. Они переедут на днях.
Наша героиня рассказала о том, как изменилась ее жизнь после публикации:
- Прочитав статью, нас навестили мои бывшие коллеги из 18-й больницы, волонтеры. Спасибо всем вашим читателям за помощь. Это действительно очень приятно. Для нас это не просто подарки, а а знак участия, неравнодушия к нашей судьбе. В понедельник, когда мы возвращались из МФЦ, получив документы на приобретенный дом, по дороге я плакала от счастья. Готовимся к переезду. Правда, придется жить без мебели – ее у нас практически нет, но нас это не пугает.
Олежка встретил нас, спрятавшись на втором ярусе кровати. Поначалу стеснялся и не хотел спускаться вниз. «Он еще не отошел после больницы. Разболелся зубик, пришлось удалять», - объяснила мама.
Пришлось поднять огромный пакет с игрушками прямо к нему на кровать. Не в силах удержаться, мальчик стал доставать их - и уже через несколько минут все небольшое свободное пространство пола было заставлено машинками, и Олежке стало не до нас. Но к пакету со сладостями так и не притронулся – скромничал. «Что же он у вас сладкое не любит?» - недоумевали мы. «Еще как любит! Вот уйдете, все попробует!».
От себя хотим добавить, что не обошлось в этой истории без ложки дегтя. Были люди, которые очень настойчиво пытались добиться от нас номера телефона и точного адреса Татьяны. Однако женщина находится в садовом домике одна с детьми, вокруг ни души. Давать случайным людям ее координаты было бы неосторожно. И хотя мы старались вести себя предусмотрительно, некоторые находили нашу героиню и приезжали к ней «в гости». Так, неизвестные молодые люди, нагрянув ночью, буквально выломали калитку, желая «убедиться, что в статье написана правда». Были «волонтеры», которые, осмотрев нехитрое хозяйство, решали, что приехали зря – видимо, удовлетворили любопытство, а дальше дело как-то не пошло. Возникли и давно забытые родственники…
В общем, хотим сказать, что искренне желающие помочь, делали это скромно, без лишнего шума и апломба.
Еще несколько слов хотелось бы сказать о человеке, благодаря которому жизнь Татьяны и ее детей изменилась к лучшему. Это Алексей Яковлев - предприниматель и член Общественной палаты республики. Он познакомился с этой семьей случайно, пытаясь продать дом своей бабушки. Женщина приехала осмотреть жилище, но сделка тогда не состоялась – не позволил Пенсионный фонд. Зато Алексей узнал, в каких условиях они живут, а потом отправился к ним, чтобы лично в этом убедиться. Ужаснувшись от увиденного, он принял самое активное участие в судьбе наших героев, рассылая письма во все инстанции, обивая пороги кабинетов чиновников, посещая вместе с Татьяной различные адреса во время поиска подходящего дома, помогая им продуктами и не взяв с них ни копейки. За активную гражданскую позицию и добровольческую деятельность в социальной сфере он получил благодарственное письмо от председателя комитета Госсобрания -Курултая РБ по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества и средствам массовой информации Р.Азнабаева.
После последнего визита к Татьяне от нее пришло сообщение: «Спасибо вам всем! Порядочность, честность, доброта – дорогие подарки, особенно в наше время». Мы полностью согласны. И героине, и ее ребятам хочется пожелать удачно сложившейся судьбы. Ну а мы не теряем связи с ней и обещаем рассказать, о том, как они живут на новом месте.
Альбина ЗУБАРЕВА.