В поисках Кракатука

- Добро пожаловать на спектакль. Гардероб внизу, а затем прошу наверх к нашей елочке, - так встречали самых главных зрителей во время предновогодних премьерных показов «Щелкунчика» в Национальном молодежном театре имени Мустая Карима.А главных зрителей уже набрался полон зал – уфимская детвора с огромным удовольствием поводила хоровод вокруг елочки, попела песни, пообщалась с Дедом Морозом и потянулась к своим креслам. Но вот свет с особой театральной грациозностью и торжественностью медленно погас, и в наступившей тишине раздались первые звуки столь знакомой нам всем гофмановской сказки.И действительно, что может быть более новогодним, нежели рождественская мистерия «Щелкунчика», в которой и само действие-то происходит вокруг наряженной игрушками елки. Правда, в такой повсеместной известности таится и опасность хождения по знакомым дорожкам, что совершенно неприемлемо в искусстве. Поэтому режиссер-постановщик Зиннур Сулейманов решил воспользоваться не столь известным сценарным вариантом Нины Соколовой, в котором история, рассказанная Дроссельмейером про своего племянника, обретает больший объем, нежели в оригинале. Тут и путешествия крестного со звездочетом в Индию, Китай и даже Африку, где в полной мере смогли себя проявить участницы кордебалета. Кстати, этот веселый ансамбль фрейлин стал настоящим украшением спектакля. Именно на них легла задача по подстегиванию темпоритма, что для детского спектакля необычайно важно. Ведь внимание малышей рассеяно и непродолжительно, и его крайне сложно удержать в течение всей часовой постановки.Хотелось бы отметить работу художника-постановщика Рустама Баймухаметова, который подарил сцене великолепную цветовую палитру, воссоздающую несколько готичную атмосферу, в которую прекрасно вписалась музыка композитора Урала Идельбаева. И конечно, стоит высказать отдельный комплимент хореографу Сулпан Аскаровой – сценический рисунок кордебалета, по моему мнению, был почти безупречен. И было видно, что его исполнительницами он реализовывался со здоровым таким актерским «аппетитом». Видно было, что им и самим доставляла удовольствие возможность слегка «подурачиться».А в выигрыше оказались дети, которым накануне их самого главного праздника подарили еще одну добрую сказку.Владимир ГЛИНСКИЙ.dzecko@mail.ruФото Владимира КОВАЛЬЧУКА.