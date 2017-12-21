Ай да фокус!

В ледовых городках сегодняшней Уфы не такая уж редкость и гости из жарких стран: студенты из Африки, Иордании, Йемена, Ирака, учащиеся в Нефтяном, Авиационном, Медицинском университетах приходят полюбоваться на экзотический местный праздник - со снегом, елкой и Дедом Морозом, нередко с детской радостью «осваивают» все горки - и большие, и маленькие. И тем самым поднимают градус праздничного настроения не только простым уфимцам, но и полиции, переходящей в эти дни на усиленный режим несения службы.
- Что обычно случается во время дежурства в эти дни? Как в фильме «Старый Новый год» - конфликты на бытовой почве. Многие люди остаются дома все праздники, ждут от них и друг от друга слишком многого - и нам буквально приходится выступать в роли миротворцев и семейных психологов. Но это и так всем известно, – сообщил заместитель начальника Управления МВД России по Уфе подполковник полиции Рим Байбурин.
Хочу подчеркнуть: за последние лет десять в целом уфимцы стали вести себя культурнее - чему способствовал и закон, запрещающий распитие спиртного в общественных местах. Наши сотрудники, появляющиеся на праздничных площадях первыми и покидающие их последними, видят зримое подтверждение этого: мусора после гуляний в последние годы остается все меньше.
О чем стоит предупредить жителей? Во-первых, отправляясь веселиться к друзьям или в торговый центр и так далее, тщательно закрывайте автомобиль и не оставляйте в нем никаких ценностей. Вы можете обзавестись самой передовой системой сигнализации, но, если забудете закрыть окно… Так случилось два дня назад с одним гражданином. Он оставил в машине одежду: аккуратно расстелил на сиденье пальто, костюм с белой рубашкой. И забыл поднять одно стекло. На следующее утро то, до чего нельзя было дотянуться через щель - бутылка коньяка на заднем сиденье - была на месте, а вот одежда исчезла вместе с плечиками.
Также большую опасность, особенно для пожилых людей, продолжают представлять мошенники. На прошлой неделе на уловки двух из них попалась немолодая уфимка: она виделась с ними несколько раз на улице, и они убедили ее, что ей необходимо «снятие порчи». Для доказательства ее наличия у них в запасе немало фокусов: например, просят принести из дома яйцо, разбивают его - а оно внутри черное или красное! На самом деле это небольшой фокус: яйцо подменяют другим, заготовленным заранее, а уж напустить в него черной или красной краски, осторожно проколов иголкой, и вовсе просто. И жертва сама вынесла им 1 миллион 200 тысяч рублей («порча», как правило, тесно связана с деньгами или другими ценностями, которыми располагает жертва), на время процедуры «снятия порчи» ее попросили отвернуться и посчитать окна соседнего дома - естественно, «целительница» и ее подручная тут же скрылись с награбленным, а жертва, как будто очнувшись от гипноза, написала заявление к нам. Мы обращаемся ко всем уфимцам: чтобы праздники прошли радостно и спокойно, не верьте «целителям», особенно уличным, и вообще не открывайте двери незнакомым людям, предлагающим услуги, которых вы не заказывали.
Екатерина КЛИМОВИЧ.
katrina_1978@mail.ru