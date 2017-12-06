В редакционную почту поступило немало вопросов от читателей, адресованных в Управление гражданской защиты администрации города. В рамках нашего проекта его руководитель Расим Абдуллин рассказал, как организована работа спасателей, из чего складываются их будни и почему всегда надо готовиться к худшему.
- Расскажите, какие функции выполняет ваше управление, что входит в зону компетенции?
Рим Лысенков.
- Основные задачи - планирование и организация взаимодействия всех городских служб в предупреждении и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, ведение на территории города гражданской обороны.
В структуре управления действуют информационно-диспетчерский центр и поисково-спасательный отряд, которые работают в круглосуточном режиме, для обучения населения функционирует учебно-методический центр.
За последние годы в столице республики не происходило чрезвычайных ситуаций, и это является основным показателем эффективности комплексной деятельности служб города, в том числе и нашего Управления.
- На номер «112» каждые сутки поступает более двух тысяч звонков. Хватает ли персонала для того, чтобы оперативно реагировать на просьбы уфимцев о помощи?
Альфия Гареева.
- Нужно понимать, что не каждый, кто обращается, нуждается именно в помощи спасателей. Звонят, если необходимо соединить с экстренными службами (01, 02, 03, 04). Или обращаются за психологической поддержкой в трудную минуту.
Наш поисково-спасательный отряд взаимодействует с отрядами МЧС России и республики. И когда возникает необходимость в спасателях, к месту происшествия оперативно направляется дежурная смена одного (или сразу нескольких – здесь зависит от ситуации) из вышеуказанных служб.
- Каким должен быть спасатель? Расскажите о тех, чьи поступки заставили вас гордиться профессией.
Денис Мирхайдаров.
- В нашем отряде работают профессионалы своего дела, и о каждом можно долго рассказывать. Поступки, которые позволяют гордиться ими, совершаются ежедневно. Если кратко - это образ жизни, когда ты готов в любую минуту прийти на помощь, вне зависимости от того, на смене находишься или на отдыхе. Недавно один из наших ребят в свой выходной день возвращался с семьей домой. На трассе они стали свидетелями страшной аварии. До приезда служб экстренного реагирования Александр Григорьев потушил одну из машин – пламя уже начинало перебираться в салон, не дав сгореть пострадавшему. Вот таким и должен быть представитель нашей профессии.
- В Уфе действует Чрезвычайный фонд, который признан лучшей муниципальной практикой и рекомендован на вооружение другим городам. Расскажите, для чего он создан?
Ильшат Калимуллин.
- Он появился в 2003 году в качестве временного приюта для людей, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций. Происходят пожары, наводнения, граждане теряют свои жилища, но благодаря фонду у них появляется крыша над головой. Комнаты предоставляются сроком до полугода, но если человек не успел решить квартирный вопрос, то договор продляется. Кроме того, всех нуждающихся фонд обеспечивает предметами первой необходимости.
Сейчас у нас проживают 370 человек, преимущественно погорельцы. Вот недавно его новыми обитателями стали женщина с пятью детьми, жилище которых уничтожил огонь. В целом в фонде можно разместить до 500 человек.
- В прошлом году прогнозировали чрезвычайное половодье, но кажется, обошлось. Какие меры были предприняты для того, чтобы избежать тяжелых последствий стихии?
Виль Агдамов.
- Действительно, прогнозы обещали сильное половодье. Мы ждали повышения уровня воды в реках до 8,5 и даже 9 м. Но самый пик в Белой составил 715 см, в реке Уфе - 671см, в Деме - 562 см.
Как и к любой стихии, к наводнению надо быть готовым заранее. Из-за того, что в последние годы не было большой воды, жители затопляемых зон стали терять бдительность, раньше едва ли не у каждого были лодки, спасательные жилеты. Теперь эти предметы редко у кого можно встретить в хозяйстве. Играет роль и изменение ландшафта зон проживания. Из-за новых построек вода меняет свое направление, затапливая участки, до которых раньше не доходила. Поэтому неотъемлемая часть нашей профилактической работы – подворовые обходы, встречи с жителями.
Немалую роль в защите сыграли технические сооружения. Были отсыпаны временные дамбы на улицах Пугачева и Прибельской. Вообще подготовка к половодью ведется с участием многих служб: берегоукрепительные работы - УСРДИС, ремонт гидротехнических сооружений - Уфимские ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТЭЦ-4, водопропускных коммуникаций - Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации города, СУРСИС и другие организации.
Даже если синоптики радуют хорошими прогнозами, городские службы всегда готовятся к худшему сценарию – так надежнее.
- В вашей работе есть определенная сезонность. Весной - паводок, летом - безопасность купания. Какая работа предстоит зимой?
Рашит Вагитов.
- И зимой работы хватает. Например, сейчас проводим рейды по водоемам. Лед еще не крепок, а любители рыбалки уже сидят с удочками. Предупреждаем, что такое времяпрепровождение пока опасно. Еще пример – на радость детворе выпал обильный снег. Пока горки не готовы, ребятня приспосабливает для катания на санках все доступные склоны. Это чревато тем, что, съехав с импровизированной горы, они могут угодить под колеса проезжающего мимо автомобиля. Наша задача – предупредить несчастные случаи. По своему опыту мы уже знаем, где будут кататься дети, и устанавливаем там ограждения. Одним из первых таких мест стал склон возле Конгресс-холла.
На носу Новый год и Крещение. Надо создать все условия, чтобы праздники прошли без ЧП. Начато обустройство ледяных городков – наша задача оценить их безопасность.
Другая забота – коммунальные аварии. О том, что они случаются, мы порой узнаем раньше обслуживающих организаций. Так как люди, ставшие свидетелями, к примеру, прорыва водопровода, первым делом звонят на номер «112», а не в аварийную службу. На место выезжают бригады, которые устраняют поломку, и мы в это время без дела не сидим: должны постоянно контролировать ситуацию, особенно когда ремонт затягивается, организовать подвоз воды в случае необходимости. Если место разлива превращается в каток, убедиться, что проведены противогололедные мероприятия. Также мы обращаем внимание на крыши и козырьки зданий: если где-то нависла глыба льда, обязаны сообщить в соответствующие службы, чтобы ее ликвидировали, так как она представляет угрозу для жизни и здоровья прохожих. Как видите, круг задач в зимнее время у нас довольно широк.
- Высокие технологии уверенно входят в нашу жизнь. Какие новинки взяты на вооружение в Управлении гражданской защиты?
Анастасия Решетникова.
- Наш Информационно-диспетчерский центр оснащен всеми необходимыми средствами и автоматизированными системами управления. Сейчас мы совместно с Госкомитетом РБ по чрезвычайным ситуациям создаем программно-аппаратный комплекс «Безопасный город», который объединит все имеющиеся у нас автоматизированные системы в единую информационную платформу. А это - экстренная служба 112; видеонаблюдение «Безопасный город», установленное в местах с массовым пребыванием людей и в местах с риском возникновения ЧС; централизованное оповещение гражданской обороны; мониторинг противопожарного состояния объектов экономики, окружающей среды и вредных выбросов в атмосферу; мониторинг уровня воды в реках Уфа и Белая.
Таким образом, контролировать и прогнозировать оперативную обстановку, складывающуюся в городе, управлять всеми системами можно будет с одного рабочего места.
- Есть объекты, требующие повышенного внимания с точки зрения безопасности. К примеру, нефтехимические производства, которые несут техногенную угрозу. Кто отвечает за организацию безопасности на таких предприятиях?
Рим Хасанов.
- На территории Уфы 52 потенциально опасных объекта, на которых хранятся и используются химические или взрывопожароопасные вещества. В первую очередь предприятия, где налажено подобное производство, сами должны быть настороже. У них есть свои аварийные бригады и профессиональные спасательные отряды. У кого такой возможности нет, заключают договоры с городскими службами.
Для ликвидации крупномасштабных природных и техногенных чрезвычайных ситуаций создана группировка сил и средств, включающая более 7000 человек и 1500 единиц техники.
- В советское время была сильно развита гражданская оборона, когда в постоянном порядке поддерживались бомбоубежища, звуковые сирены и т.д. Насколько это актуально сейчас? Готов ли город к неожиданностям?
Илья Чачин.
- Готовности системы гражданской обороны сейчас уделяется не меньшее внимание, чем в прежние времена.
В советский период была плановая экономика и финансирование объектов гражданской обороны было рассчитано государством на годы вперед, в наше время они легли на плечи муниципалитетов. Однако это не сказалось на сохранности защитных сооружений и системы централизованного оповещения. Они находятся в исправном состоянии, при необходимости реконструируются, модернизируются. Например, современные сирены, а их в Уфе 104, мало чем напоминают те, что были установлены десятилетия назад. Раньше это были внушительных размеров агрегаты, а сейчас электросхемы умещаются в небольшие ящички.
Альбина ЗУБАРЕВА.