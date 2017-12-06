В редакционную почту поступило немало вопросов от читателей, адресованных в Управление гражданской защиты администрации города. В рамках нашего проекта его руководитель Расим Абдуллин рассказал, как организована работа спасателей, из чего складываются их будни и почему всегда надо готовиться к худшему.- Расскажите, какие функции выполняет ваше управление, что входит в зону компетенции?Рим Лысенков.- Основные задачи - планирование и организация взаимодействия всех городских служб в предупреждении и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, ведение на территории города гражданской обороны.В структуре управления действуют информационно-диспетчерский центр и поисково-спасательный отряд, которые работают в круглосуточном режиме, для обучения населения функционирует учебно-методический центр.За последние годы в столице республики не происходило чрезвычайных ситуаций, и это является основным показателем эффективности комплексной деятельности служб города, в том числе и нашего Управления.- На номер «112» каждые сутки поступает более двух тысяч звонков. Хватает ли персонала для того, чтобы оперативно реагировать на просьбы уфимцев о помощи?Альфия Гареева.- Нужно понимать, что не каждый, кто обращается, нуждается именно в помощи спасателей. Звонят, если необходимо соединить с экстренными службами (01, 02, 03, 04). Или обращаются за психологической поддержкой в трудную минуту.Наш поисково-спасательный отряд взаимодействует с отрядами МЧС России и республики. И когда возникает необходимость в спасателях, к месту происшествия оперативно направляется дежурная смена одного (или сразу нескольких – здесь зависит от ситуации) из вышеуказанных служб.- Каким должен быть спасатель? Расскажите о тех, чьи поступки заставили вас гордиться профессией.Денис Мирхайдаров.- В нашем отряде работают профессионалы своего дела, и о каждом можно долго рассказывать. Поступки, которые позволяют гордиться ими, совершаются ежедневно. Если кратко - это образ жизни, когда ты готов в любую минуту прийти на помощь, вне зависимости от того, на смене находишься или на отдыхе. Недавно один из наших ребят в свой выходной день возвращался с семьей домой. На трассе они стали свидетелями страшной аварии. До приезда служб экстренного реагирования Александр Григорьев потушил одну из машин – пламя уже начинало перебираться в салон, не дав сгореть пострадавшему. Вот таким и должен быть представитель нашей профессии.- В Уфе действует Чрезвычайный фонд, который признан лучшей муниципальной практикой и рекомендован на вооружение другим городам. Расскажите, для чего он создан?Ильшат Калимуллин.- Он появился в 2003 году в качестве временного приюта для людей, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций. Происходят пожары, наводнения, граждане теряют свои жилища, но благодаря фонду у них появляется крыша над головой. Комнаты предоставляются сроком до полугода, но если человек не успел решить квартирный вопрос, то договор продляется. Кроме того, всех нуждающихся фонд обеспечивает предметами первой необходимости.Сейчас у нас проживают 370 человек, преимущественно погорельцы. Вот недавно его новыми обитателями стали женщина с пятью детьми, жилище которых уничтожил огонь. В целом в фонде можно разместить до 500 человек.- В прошлом году прогнозировали чрезвычайное половодье, но кажется, обошлось. Какие меры были предприняты для того, чтобы избежать тяжелых последствий стихии?Виль Агдамов.- Действительно, прогнозы обещали сильное половодье. Мы ждали повышения уровня воды в реках до 8,5 и даже 9 м. Но самый пик в Белой составил 715 см, в реке Уфе - 671см, в Деме - 562 см.Как и к любой стихии, к наводнению надо быть готовым заранее. Из-за того, что в последние годы не было большой воды, жители затопляемых зон стали терять бдительность, раньше едва ли не у каждого были лодки, спасательные жилеты. Теперь эти предметы редко у кого можно встретить в хозяйстве. Играет роль и изменение ландшафта зон проживания. Из-за новых построек вода меняет свое направление, затапливая участки, до которых раньше не доходила. Поэтому неотъемлемая часть нашей профилактической работы – подворовые обходы, встречи с жителями.Немалую роль в защите сыграли технические сооружения. Были отсыпаны временные дамбы на улицах Пугачева и Прибельской. Вообще подготовка к половодью ведется с участием многих служб: берегоукрепительные работы - УСРДИС, ремонт гидротехнических сооружений - Уфимские ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТЭЦ-4, водопропускных коммуникаций - Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации города, СУРСИС и другие организации.Даже если синоптики радуют хорошими прогнозами, городские службы всегда готовятся к худшему сценарию – так надежнее.- В вашей работе есть определенная сезонность. Весной - паводок, летом - безопасность купания. Какая работа предстоит зимой?Рашит Вагитов.- И зимой работы хватает. Например, сейчас проводим рейды по водоемам. Лед еще не крепок, а любители рыбалки уже сидят с удочками. Предупреждаем, что такое времяпрепровождение пока опасно. Еще пример – на радость детворе выпал обильный снег. Пока горки не готовы, ребятня приспосабливает для катания на санках все доступные склоны. Это чревато тем, что, съехав с импровизированной горы, они могут угодить под колеса проезжающего мимо автомобиля. Наша задача – предупредить несчастные случаи. По своему опыту мы уже знаем, где будут кататься дети, и устанавливаем там ограждения. Одним из первых таких мест стал склон возле Конгресс-холла.На носу Новый год и Крещение. Надо создать все условия, чтобы праздники прошли без ЧП. Начато обустройство ледяных городков – наша задача оценить их безопасность.Другая забота – коммунальные аварии. О том, что они случаются, мы порой узнаем раньше обслуживающих организаций. Так как люди, ставшие свидетелями, к примеру, прорыва водопровода, первым делом звонят на номер «112», а не в аварийную службу. На место выезжают бригады, которые устраняют поломку, и мы в это время без дела не сидим: должны постоянно контролировать ситуацию, особенно когда ремонт затягивается, организовать подвоз воды в случае необходимости. Если место разлива превращается в каток, убедиться, что проведены противогололедные мероприятия. Также мы обращаем внимание на крыши и козырьки зданий: если где-то нависла глыба льда, обязаны сообщить в соответствующие службы, чтобы ее ликвидировали, так как она представляет угрозу для жизни и здоровья прохожих. Как видите, круг задач в зимнее время у нас довольно широк.- Высокие технологии уверенно входят в нашу жизнь. Какие новинки взяты на вооружение в Управлении гражданской защиты?Анастасия Решетникова.- Наш Информационно-диспетчерский центр оснащен всеми необходимыми средствами и автоматизированными системами управления. Сейчас мы совместно с Госкомитетом РБ по чрезвычайным ситуациям создаем программно-аппаратный комплекс «Безопасный город», который объединит все имеющиеся у нас автоматизированные системы в единую информационную платформу. А это - экстренная служба 112; видеонаблюдение «Безопасный город», установленное в местах с массовым пребыванием людей и в местах с риском возникновения ЧС; централизованное оповещение гражданской обороны; мониторинг противопожарного состояния объектов экономики, окружающей среды и вредных выбросов в атмосферу; мониторинг уровня воды в реках Уфа и Белая.Таким образом, контролировать и прогнозировать оперативную обстановку, складывающуюся в городе, управлять всеми системами можно будет с одного рабочего места.- Есть объекты, требующие повышенного внимания с точки зрения безопасности. К примеру, нефтехимические производства, которые несут техногенную угрозу. Кто отвечает за организацию безопасности на таких предприятиях?Рим Хасанов.- На территории Уфы 52 потенциально опасных объекта, на которых хранятся и используются химические или взрывопожароопасные вещества. В первую очередь предприятия, где налажено подобное производство, сами должны быть настороже. У них есть свои аварийные бригады и профессиональные спасательные отряды. У кого такой возможности нет, заключают договоры с городскими службами.Для ликвидации крупномасштабных природных и техногенных чрезвычайных ситуаций создана группировка сил и средств, включающая более 7000 человек и 1500 единиц техники.- В советское время была сильно развита гражданская оборона, когда в постоянном порядке поддерживались бомбоубежища, звуковые сирены и т.д. Насколько это актуально сейчас? Готов ли город к неожиданностям?Илья Чачин.- Готовности системы гражданской обороны сейчас уделяется не меньшее внимание, чем в прежние времена.В советский период была плановая экономика и финансирование объектов гражданской обороны было рассчитано государством на годы вперед, в наше время они легли на плечи муниципалитетов. Однако это не сказалось на сохранности защитных сооружений и системы централизованного оповещения. Они находятся в исправном состоянии, при необходимости реконструируются, модернизируются. Например, современные сирены, а их в Уфе 104, мало чем напоминают те, что были установлены десятилетия назад. Раньше это были внушительных размеров агрегаты, а сейчас электросхемы умещаются в небольшие ящички.Альбина ЗУБАРЕВА.