Снег, подвинься!

Кроме крупногабаритной техники, для ухода за улицами города все активнее применяются средства малой механизации, сочетающие в себе экономичность, маневренность и высокую производительность.
По словам начальника отдела лесного хозяйства, благоустройства и лесопарковых работ МУП «Горзеленхоз» Максима Щербакова, они, несомненно, имеют ряд преимуществ.
- С учетом ежегодного увеличения количества объектов, находящихся на нашем содержании, особенно таких, как парки и скверы, появляется потребность в оснащении автотракторного парка малогабаритной техникой, - отметил Максим Борисович. - Это обусловлено значительным количеством пешеходных дорожек, тротуаров, а также применением в качестве покрытия таких материалов, как брусчатка.
Мини-тракторы, райдеры и мини-роторы Husqvarna активно используются круглый год. В летний период на них навешиваются щетки и газонокосилки, которые позволяют в сжатые сроки производить стричь траву, подметать тротуары и пешеходные дорожки значительной протяженности. В зимнее время та же техника используется для очистки парков, скверов, бульваров, садов от снега.
Эти агрегаты показали высокую надежность в условиях непростого климата Башкортостана, они экономичны и очень маневренны.
Техника проходит регулярные осмотры и плановое обслуживание на базе предприятия. Специалисты стараются не допускать избыточных нагрузок, чтобы сохранить долговечность агрегатов.
Непосредственно в арсенале МУП «Горзеленхоз» сейчас имеются 23 ручных ротора, 7 райдеров и мини-тракторов с комплектами навесного оборудования. Так что снегу придется отступить.
Эдуард АХСАНОВ.