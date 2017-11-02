Дюймовочка-next: хрупкая, но несгибаемая
«А органичен ли для нашей сцены жанр мюзикла, все-таки это чисто американский продукт?» - раздавались на пресс-конференции по поводу «Дюймовочки» голоса скептиков.
Однако в Москве публика валом валит на «Гордость и предубеждение», «Полу Негри», «Принцессу цирка», «Призрака оперы». Поэтому авангардом в Первопрестольной уже считается «кантата-оратория по мотивам комментариев оскорбленных в своих чувствах интернет-пользователей» и мюзикл Максима Диденко по стихотворениям Даниила Хармса «Хармс. Мыр». В Пермской драме без всяких вопросов идут мюзиклы «Алые паруса», «Монте-Кристо», «Владимирская площадь» (по повести Достоевского) и «Бременские музыканты» - «мюзикл для всей семьи в стиле стимпанка».
Да что там, одна «Голубая камея» давно уже убедила уфимцев, что хорошему мюзиклу на нашей сцене - быть, задержаться, процветать! Но, может быть, все дело в матушке Екатерине - нашем могучем бренде? Новый мюзикл от тех же именитых авторов - Кима Брейтбурга и Карена Кавалеряна - доказывает, что это не так. К тому же на сей раз мюзикл семейный - жанр, интересный и детям и взрослым, самый популярный на Бродвее - его, как заметил Ким Брейтбург, остро не хватает нашим театрам.
Дюймовочка здесь знакомится с принцем прямо в начале действия - но, как хорошо воспитанная (или просто благоразумная) леди отказывается немедленно пойти с ним во дворец, рассчитывая увидеться назавтра. Но тут, как рассказывал Андерсен, ее подстерегает удача совсем другого рода: ее приглядела в жены своему сынку Мадди госпожа Пупа (Анастасия Сидоренко, Айгуль Шакирова). Образ местной мамы-лягушки, вынужденной заботиться об инфантильном сыночке, удался художнику Сергею Илларионову как нельзя лучше: шесть авосек со всякими необходимыми запасами очень хорошо передают образ сильной женщины и рачительной хозяйки. Но и в защиту лягушачьего семейства хочется сказать: пусть принц (Михаил Павлов, Данил Хакимов) - звезда местного поп-рока с толпами поклонниц, «Лягушкин блюз» от рок-группы Мадди (Николай Рихтер, Сергей Пахомов) ничем не уступает его хитам. «Но она же совсем не зеленая!» - сомневается Мадди в своей будущей жене. «Ничего, поживет с нами - позеленеет!» - успокаивает матушка. Шутка для взрослых.
Найти исполнительниц главной роли было непросто: не только хороший вокал, но и хрупкость, миниатюрность - все это специалисты по кастингу нашли в Ренате Муртазиной и Ирине Бронниковой. И не прогадали: ария одинокой, замерзающей Дюймовочки тянет на полноценный хит, который хочется слушать снова и снова. Однако, по задумке авторов здесь героиня - не игрушка обстоятельств: она способна не только плакать от злых капризов судьбы, но и не верить настойчивым внушениям, что принцев не бывает. Может и перейти к решительным действиям - словом, современная девушка. Вот попробуйте найдите во всей современной кинопродукции хоть одну трогательную, беспомощную красавицу. Не выйдет: все вооружены - острым языком, туфлями на шпильках, огнестрельным оружием, черным поясом по каратэ, значком полицейского, дедуктивным методом и стальным характером. Но в нашей Дюймовочке все-таки сохранилось немного от героини Андерсена: настоящее очарование его сказок - это очарование трагизма, хрупкости жизни и любви, жертвенности Русалочки. Единственный способ борьбы со всякими бедами у него - доброта и надежда. Скромность и достоинство - вот чего может недоставать сильной героине - этого недостает и сопернице Дюймовочки принцессе Ирис (Татьяна Григорьева, Анна Бурмистрова).
Ушки и рак-отшельник Кус-Кус (думаю, на самом деле он целый подводный день просиживает в местном фейсбуке; его играют Григорий Николаев и Олег Сальцын), модные жуки и бабочки - все персонажи из классической сказки, и все смотрятся очень современно: показ жучиных мод - все точь-в точь как у современных дизайнеров, как в телевизоре. Галантность с жука Алонзо (Тимур Гарипов) слетает после первого отказа, а рыцарские доспехи на груди остаются: мода, ничего не поделаешь. Мышь - в оригинале умеренно добрая, запасливая старушка - тут превращается в роскошную бизнес-леди Клару (Анастасия Сидоренко, Софья Венедиктова), не вызывающую никакой антипатии, несмотря на жесткие методы руководства (хочешь быть с прибылью - иначе нельзя) - до тех пор пока она не знакомит Дюймовочку с Кротом, конечно. И только вспоминается знаменитая сцена из советского мультфильма: «Ну что, состоятельные кроты, посчитаем?» - а друзья-кроты - все миллионеры в дорогих шубах, солидные женихи, сегодня такие ценятся. И если бы наш Крот (Валерий Гриньков, Олег Сальцын) в своей арии не насмешничал над птичками, а пел про свои накопления - возможно, и не воспринимался бы таким уж плохим персонажем! Или нет?
А у ласточки Лилу (Ирина Звягина, Александрина Баландина), ответственной за развязку сюжета, в данной постановке, можно сказать, имеются политические взгляды: ей сверху отлично видно, что мир - прекрасен, и только наземные обитатели портят его, затевая глупые ссоры. Словом, каждый персонаж - яркий, запоминающийся характер; сказочный мир с динамичными песнями, роскошными костюмами и особенно голосистые Дюймовочки - настоящая удача спектакля. Словом, да здравствуют музыкальные эксперименты на сцене Русской драмы!
Екатерина КЛИМОВИЧ.
katrina_1978@mail.ru