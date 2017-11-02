За полгода до Гражданской
Уфа в хронологии Гражданской войны занимает такое же значимое место, как и знаменитые Каховка, Перекоп или оборона Царицына. Не случайно взятие нашего города красными войсками в 1919 году неизменно становится центральными эпизодами в киноэпопеях про Чапаева, Фрунзе или Колчака. Хотя сами революционные события здесь прошли довольно скромно и тихо.
1 марта в Уфу поступило телеграфное сообщение о победе революции в Петрограде. И уже на следующий же день на заседании городской думы, которую возглавил Александр Цюрупа, из представителей всех общественных организаций был организован комитет во главе с меньшевиком Ибниямином Ахтямовым. Одновременно был создан и Совет рабочих и солдатских депутатов, в который вошли 72 представителя фабрично-заводских предприятий и 82 — от уфимского гарнизона, а также по 4 делегата от партийных групп социалистов-революционеров и социал-демократов. Председателем был избран эсер В.П. Гриневский. В состав временного исполнительного комитета совета вошло более 30 человек. В их числе - другой эсеровский лидер А.Л. Шеломенцев и большевики В.М. Эльцин, А.Н. Свидерский, Н.П. Брюханов и Ф.Я. Першин.
В мае в здании городской думы, в котором сегодня расположился факультет романо-германской филологии БГУ, произошло объединительное заседание социал-демократов.
По вооруженной подготовке большевики намного опередили Временное правительство. В частях уфимского военного гарнизона были созданы «легионы свободы», которые к 25 октября насчитывали до двух тысяч солдат, идущих за большевистским руководством Совета. Собственно говоря, весь гарнизон подпал под его влияние.
Весть о вооруженном восстании в столице была получена 26 октября утром. Об этом уфимским путейцам сообщал исполком Всероссийского союза железнодорожников. Телеграфист, тайно выполняющий задания большевистского комитета, днем примчался туда с текстом сообщения. 28 октября состоялось новое расширенное заседание Уфимского совета по вопросу о власти, и на нем было принято решение, идущее вразрез с установкой из большевистского Петрограда. В нем говорилось, что «переход власти совершится не иначе, как по решению полномочных органов всероссийской революционной демократии». И лишь 22 ноября того же года был распущен Комитет общественных организаций. 30 ноября большевик Свидерский и левый эсер Бриллиантов, явившись к комиссару Временного правительства В.Ф. Герасимову, от имени губревкома потребовали сложить свои полномочия. Но тот решительно воспротивился, вследствие чего был насильно выдворен из губернского правления и препровожден под домашний арест. До начала Гражданской войны оставалось еще полгода.
Владимир ГЛИНСКИЙ.
dzecko@mail.ru.
На фото
В бывшем здании городской думы (сегодня в нем расположился факультет романо-германской филологии БГУ) проходило заседание социал-демократов.