БОЛЕВАЯ ТОЧКА

«Хочу к маме»
Все началось с посещения социального приюта. Для помощника прокурора Калининского района Уфы Ирины Занфировны Сибагатуллиной визит обычный –профилактическая беседа с детьми, чтобы прекратились уходы.
Беседы на ночь
Потом приходится поднимать всю полицию и находить беглецов по пути к родному очагу либо уже на месте. И не потому, что дома лучше. Напротив, постоянная грязь, недопитые бутылки и окурки на столе и, конечно же, невменяемая мамаша. Но видно так уж силен «зов крови», потому что первое время дети все-таки спешат обратно. Просто другой жизни не видели, сравнить не с чем. Уже свыкнув с размеренной жизнью приюта, сознают, где лучше. Находят свое место в жизни, становятся настоящими людьми. Но это потом. А сейчас, чтобы счастливое будущее случилось, нужен человек, который выслушал бы, понял, посоветовал, предостерег. Одним словом, все равно что подул на их израненную душу. Может, и не надо было давать свой сотовый ребятам, но кто-то должен быть в ответе за них.
- Проводила у них анонимное анкетирование: о чем мечтают. На первом месте было: «Хочу домой, к маме», - рассказывает Ирина. – Эти дети искренне верят, что мать исправится. Наконец, они вырастут и будут ей помогать, вытащат из этого болота. - Хуже тем, у кого мамы нет.
Недавно точно так же вечером раздался звонок. Девочка спрашивает: «Зачем мне жить?». Это уже из школы-интерната. Мама пьет, отца нет, с ровесниками не может выстроить отношения. Периодически покидает интернат, уходит на целый день гулять по городу. А познакомилась с ней Ирина Занфировна на комиссии по делам несовершеннолетних, после того, как Оля (назовем ее так) ударила другую девочку.
- Вроде бы она – не потерпевшая, наоборот, - говорит помощник прокурора. - Но заглянула ей в глаза и увидела там безысходную тоску. Мне встречались такие девчонки: агрессивные, сердитые. Из-за отсутствия родительской любви у них - злость на весь мир. И это их защита. Помню, разговаривала с такой – будто ежик. Потом вдруг погладила ее по голове, сама удивилась такому порыву. А она заплакала и прижалась ко мне. Вот и Оля звонит и жалуется, что никто ее не понимает. Долго я с ней беседовала, потом пригласила вместе с социальным педагогом в кабинет. Пыталась настроить на позитив, прибегая к молодежным сленгам, иначе контакта не будет. И на заседаниях комиссии пытаемся им показать, что мы знаем – вы хорошие, только оступились. Но это поправимо, и мы вам поможем. Иначе никак.
Как стать «миллионером»?
В зону внимания прокуратуры попадают и ребята из вполне благополучных семей.
Двое мальчиков пяти и шести лет оказались не в меру предприимчивыми: взяли и разобрали железный шатер стоимостью в 700 тысяч рублей.
- Спрашиваю: кто научил? Оказывается, дяденька один подсказал, вот и ухватились за эту ценную идею. Разобрали и сдали в цветмет, а деньги потратили на чипсы, сладости, мороженое. А позже выяснилось, что это не первый случай. Когда родители отпускают гулять, они сразу высматривают, где что можно стащить.
В чем дело, ведь матери этих ребят – отличные хозяйки, в доме чистота и порядок, стол накрыт? Как оказалось, они настолько заняты бытом, который, конечно же, отбирает много времени, что мало занимаются с детьми. Ушли надолго гулять – только рады, что не «мешаются под ногами». А ребятишки между тем в свои шесть лет живут своими интересами. И кстати, выглядят намного старше своего возраста, рассуждают очень прагматично.
Особая тревога за несовершеннолетних, которые вступают в раннюю половую связь и становятся «горе-мамашами». В большинстве своем это девочки, также недополучившие родительской любви. Они ее ищут в парнях-ровесниках или чуть постарше. Матери не замечают, как дружба переходит в любовь, не видят, как растет живот у дочерей. Разузнать про отцов малышей практически невозможно. Боятся, что парня привлекут к уголовной ответственности.
Ребенок за 10 тысяч
А недавно в Уфе произошел просто дикий случай. Приехала в столицу молодая мать с двухлетней девочкой. У себя в деревне с бывшим супругом оставила старшего сына, а сама подалась на заработки. В Интернете по объявлению подыскала няню и оставила ей ребенка на две недели. Сама же сняла квартиру в Зеленой роще. Не появлялась, дочерью не интересовалась. Потом, наконец, вспомнила про девочку, позвонила. Тишина. Затем няня пишет sms, что уехала в деревню с ребенком. Только тогда горе-мамаша заволновалась. Пригрозила, что пойдет в полицию. Тогда няня призналась, что девочка в больнице. Мы видели бедное дитя: все тело в сплошных синяках. Няня (как выяснилось, без образования, ведет асоциальный образ жизни) утверждает, что недосмотрела, а малышка упала с горки. Однако характер телесных повреждений говорит о том, что ее жестоко избили. Организована доследственная проверка. Устанавливаются факты и очевидцы произошедшего.
За последнее время это не единственный факт, который отслеживает Калининская прокуратура, связанный с жестоким обращением с детьми. Валентина, жительница Подмосковья, забеременев, решила продать своего ребенка, с тем и разместила объявление на одном из форумов. На ее предложение откликнулась бездетная уфимская пара, которая позвала женщину пожить у нее в коттедже до родов. Валентина приехала и жила, припеваючи, ни о чем не заботясь. Подошло время – произвела на свет здоровую девочку в одном из роддомов города, которую назвали Соней. Уфимка в результате каких-то манипуляций записала малышку на свое имя. Валентине отсчитали 10 тысяч и отправили с миром. Обман раскрылся только спустя два года.
- Прокуратура незамедлительно организовала проверку. Биологическая мать совершила сделку по продаже заведомо для нее несовершеннолетней, находящейся в беспомощном состоянии и в материальной зависимости от нее. По данному факту возбуждено уголовное дело по п.п. «б» «з» ч. 2 ст. 127 УК РФ, назначены экспертизы, ведется проверка, - пояснила Ирина Занфировна.
– Я пытаюсь как-то переосмысливать подобные ситуации, найти какие-то оправдывающие факторы, но… не нахожу. Корысти здесь особой не вижу, поскольку деньги за ребенка – ничтожные. Виной тому – обычная лень, инфантильность, отсутствие четкой жизненной позиции, а порой и жестокость. Вообще, когда меня спрашивают родители: «Что делать? Ребенок отбился от рук, все испробовали». Отвечаю: «Надо просто любить, больше уделять ему времени и почаще пытаться ставить себя на его место, вспоминая, какими вы были в том же возрасте».
Ирина ШИПУНОВА.
shipirin@yandex.ru