СПРОСИ У ЧИНОВНИКА

Портфель с ближайшим будущимВ сегодняшнем соревновании между городами и странами за всевозможные ресурсы, за уникальность, значимость на мировой карте и высокий уровень жизни выигрывает тот, кому удается привлечь наибольшие инвестиции. Каковы успехи нашей столицы в этом направлении и чем она привлекает инвесторов? Об этом «УВ» рассказал начальник Управления инвестиций администрации Уфы Марс Аминов.- За шесть месяцев этого года инвестиции по крупным и средним предприятиям составили 33,3 млрд рублей, в прошлом году объем инвестиций в основной капитал равнялся 155,1 миллиарда, - сообщил он. - И это еще далеко не все, что получит наша дорогая столица.Уже известно, что Новый банк развития стран БРИКС (собственно говоря, созданный как раз во время уфимского саммита) готов профинансировать долю республики в стоимости строительства Восточного выезда из города на федеральную трасу М5 - 4,5 миллиарда рублей. Строительство тоннеля, мостового перехода и четырехполосной автомобильной дороги с двумя развязками начнется в следующем году и продлится как минимум до 2021-го. Так что саммиты ШОС и БРИКС действительно дали Уфе мощный толчок к развитию.Всего, включая долгожданное создание Восточного выезда, в настоящий момент реализуются 122 инвестиционных проекта общей стоимостью 189,2 млрд руб., что приведет к появлению 9 514 новых рабочих мест. Среди наиболее крупных - строительство четырехэтажного цеха поливитаминных драже ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА», корпуса № 12 по производству противогриппозных вакцин ФГУП «НПО «Микроген», Центра спортивной подготовки на улице Камышлинской и ТЭЦ-5 в Затоне.- Уфа немало выиграет и от масштабного строительства к 100-летию республики, ведь 58 юбилейных объектов стоимостью 14,2 млрд руб. находятся у нас.- Да. Благодаря инвестициям из бюджета региона будут реконструированы стадион «Строитель», здание кардиоцентра - со строительством нового хирургического корпуса, онкодиспансер - с размещением центра лучевой терапии, здания БАТД им. М. Гафури и Русского драматического театра, а также школа №44. Наконец-то построят музейный комплекс «Древняя Уфа», новую поликлинику на 1500 посещений в смену для клинической больницы им. Куватова, детский корпус инфекционной клинической больницы № 4 по ул. Запотоцкого, школу нового типа - общеобразовательный центр в микрорайоне «Инорс-4» с детсадом и спортивным блоком и главный корпус Реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями. Также к юбилею в столице появится Дом науки и технологий, а еще она обзаведется новыми автобусами, трамваями и троллейбусами.- Кроме того, для привлечения инвесторов под конкретные задачи вы подготовили портфель инвестиционных проектов. На сколько же «тянет» дальнейшее развитие города по самым важным направлениям?- Их общая стоимость - более 22,5 млрд руб. Вот некоторые из них: строительство моста через Белую в створе улицы Интернациональной, линии скоростного трамвая, благоустройство набережной Агидели, создание сети платных парковок в центре - на территории, ограниченной улицами Революционной, Карла Маркса, Заки Валиди и Цюрупы, создание инженерной инфраструктуры для обеспечения строительства жилья в районе «Забелье» и велопарка с универсальной велосипедно-лыжной трассой в парке им. М. Гафури, строительство трех подземных пешеходных переходов: через проспект Октября на остановках «Фирма «Мир» и «Гимназия им. Р. Гарипова» и через улицу Пушкина на остановке «Дом актера», реконструкция Уфимской детской филармонии (бывшего ДК УЗЭМИК). Впрочем, более подробно с проектами можно ознакомиться на городском портале «Инвестуфа.рф».- Уфимцев особенно интересует проект развития электротранспорта. Как он будет реализовываться?- Его общая инвестиционная емкость - примерно 9 500 млн рублей.Первоочередная задача развития трамвайного сообщения Уфы - соединение северной и южной линий. За счет нескольких широтных хорд система будет закольцована - как в географическом центре города, так и в южной и северной частях. Для решения этой задачи уже разработаны проект планировки и проект межевания территории общего пользования бульвара Саид-Галиева, улиц Комсомольская и Российская. На вторых и третьих этапах предполагается обеспечить трамвайное сообщение с микрорайонами Максимовка, Инорс и Сипайлово.- Чем Уфа привлекает инвесторов?- У нас немало преимуществ. Во-первых, большая емкость рынка: в самой столице проживают 1,12 млн человек, в радиусе 500 км находятся еще несколько крупных городов с населением около 25 млн. Кроме того, мы продолжаем уверенно расти. В рейтинге журнала «РБК» «25 самых быстро растущих городов России» мы занимаем 18-е место в общем рейтинге и 4-е - среди мегаполисов-миллионников.У Уфы выгодное географическое расположение - на пересечении нескольких важнейших железнодорожных, воздушных, автомобильных и трубопроводных магистралей, связывающих европейскую часть России с Уралом и Сибирью, что делает ее уникальным городом с точки зрения логистики. Она полностью обеспечена транспортной и инженерной инфраструктурой, к которой можно осуществить подключение бизнеса в кратчайшие сроки. И активное развитие инфраструктуры продолжается: многие проекты, о которых было сказано выше - дело ближайшего будущего.Благодаря саммитам столица Башкортостана обеспечена конгресс-залами, гостиницами и соответствующими системами безопасности. Не нужно забывать и про высокий кадровый потенциал: наличие нескольких крупных университетов, развитая машиностроительная и нефтехимическая промышленность дают широкий выбор компетентных специалистов высокотехнологичных отраслей экономики.Немаловажный момент - льготы, которые предоставляются инвесторам: снижение ставки по налогу на прибыль на 4,5 % и освобождение от налога на имущество на период до 10 лет; преференции по аренде земельных участков в течение периода окупаемости инвестиционного проекта (но не более 5 лет); субсидирование части процентной ставки по кредитам в размере 1/2 ставки рефинансирования ЦБ РФ в течение срока окупаемости проекта (не более 5 лет).Стоит отметить, что наш город активно участвует и занимает высокие места в различных рейтингах и конкурсах. Эксперты международного агентства Standard&Poor’s в 2015 году улучшили Уфе прогноз по рейтингам, в марте 2017-го - подтвердили свои заключения. Сегодня уровень долгосрочного кредитного рейтинга составляет «ВВ-» по международной шкале, прогноз по рейтингам - «Стабильный». Это один из лучших показателей среди городов России.- Как складывается на сегодня сотрудничество с зарубежными партнерами?- У нас действуют совместные предприятия с такими странами, как Германия, Турция, Индия, Казахстан, Литва, активно развиваются отношения с Италией, Чехией, Беларусью и Кыргызстаном. А визиты представителей Чешской Среднеазиатской торговой палаты, администраций Астаны и Бишкека и подписанные при этом соглашения позволяют рассчитывать на расширение сотрудничества.Китай становится одним из важнейших внешнеторговых партнеров России, и Уфа активно участвует в этом процессе: установлены побратимские отношения с городами Шэньян, Цицикар, Хэфэй, Наньчан, действует протокол о намерениях по сотрудничеству с городом Чунцин. Продолжается работа по проекту строительства Центра российско-китайской дружбы и международного торгово-логистического центра на выезде из города. Планируется наладить сотрудничество в области сельского хозяйства, обмена бизнес-миссиями, обмена школьниками с целью изучения языка.- В августе вы впервые в России объявили открытые конкурсы на право заключения соглашений о муниципально-частном партнёрстве.- Да. Предполагается партнерство по проектам реконструкции трех физкультурно-оздоровительных комплексов - на Дуванском бульваре, 17, улицах Ферина, 4/1 и Гагарина, 24/3. Планируемый объем финансирования превысит 547 млн рублей. На их месте планируется построить спортивные комплексы площадью не менее 4000 кв. метров каждый с передачей в муниципальную собственность не менее 1000 кв. метров. В случае признания конкурса состоявшимся и выявления победителя появится новая форма сотрудничества мэрии и бизнеса.Также по состоянию на 5 октября заключены 17 соглашений о сотрудничестве между администрацией города и финансовыми организациями - например, в числе наших партнеров ПАО «Банк «Уралсиб», АО «Альфа-Банк», АО «Россельхозбанк».Подготовила Екатерина КЛИМОВИЧ.