СПРОСИ У ЧИНОВНИКА

Портфель с ближайшим будущим
В сегодняшнем соревновании между городами и странами за всевозможные ресурсы, за уникальность, значимость на мировой карте и высокий уровень жизни выигрывает тот, кому удается привлечь наибольшие инвестиции. Каковы успехи нашей столицы в этом направлении и чем она привлекает инвесторов? Об этом «УВ» рассказал начальник Управления инвестиций администрации Уфы Марс Аминов.
- За шесть месяцев этого года инвестиции по крупным и средним предприятиям составили 33,3 млрд рублей, в прошлом году объем инвестиций в основной капитал равнялся 155,1 миллиарда, - сообщил он. - И это еще далеко не все, что получит наша дорогая столица.
Уже известно, что Новый банк развития стран БРИКС (собственно говоря, созданный как раз во время уфимского саммита) готов профинансировать долю республики в стоимости строительства Восточного выезда из города на федеральную трасу М5 - 4,5 миллиарда рублей. Строительство тоннеля, мостового перехода и четырехполосной автомобильной дороги с двумя развязками начнется в следующем году и продлится как минимум до 2021-го. Так что саммиты ШОС и БРИКС действительно дали Уфе мощный толчок к развитию.
Всего, включая долгожданное создание Восточного выезда, в настоящий момент реализуются 122 инвестиционных проекта общей стоимостью 189,2 млрд руб., что приведет к появлению 9 514 новых рабочих мест. Среди наиболее крупных - строительство четырехэтажного цеха поливитаминных драже ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА», корпуса № 12 по производству противогриппозных вакцин ФГУП «НПО «Микроген», Центра спортивной подготовки на улице Камышлинской и ТЭЦ-5 в Затоне.
- Уфа немало выиграет и от масштабного строительства к 100-летию республики, ведь 58 юбилейных объектов стоимостью 14,2 млрд руб. находятся у нас.
- Да. Благодаря инвестициям из бюджета региона будут реконструированы стадион «Строитель», здание кардиоцентра - со строительством нового хирургического корпуса, онкодиспансер - с размещением центра лучевой терапии, здания БАТД им. М. Гафури и Русского драматического театра, а также школа №44. Наконец-то построят музейный комплекс «Древняя Уфа», новую поликлинику на 1500 посещений в смену для клинической больницы им. Куватова, детский корпус инфекционной клинической больницы № 4 по ул. Запотоцкого, школу нового типа - общеобразовательный центр в микрорайоне «Инорс-4» с детсадом и спортивным блоком и главный корпус Реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями. Также к юбилею в столице появится Дом науки и технологий, а еще она обзаведется новыми автобусами, трамваями и троллейбусами.
- Кроме того, для привлечения инвесторов под конкретные задачи вы подготовили портфель инвестиционных проектов. На сколько же «тянет» дальнейшее развитие города по самым важным направлениям?
- Их общая стоимость - более 22,5 млрд руб. Вот некоторые из них: строительство моста через Белую в створе улицы Интернациональной, линии скоростного трамвая, благоустройство набережной Агидели, создание сети платных парковок в центре - на территории, ограниченной улицами Революционной, Карла Маркса, Заки Валиди и Цюрупы, создание инженерной инфраструктуры для обеспечения строительства жилья в районе «Забелье» и велопарка с универсальной велосипедно-лыжной трассой в парке им. М. Гафури, строительство трех подземных пешеходных переходов: через проспект Октября на остановках «Фирма «Мир» и «Гимназия им. Р. Гарипова» и через улицу Пушкина на остановке «Дом актера», реконструкция Уфимской детской филармонии (бывшего ДК УЗЭМИК). Впрочем, более подробно с проектами можно ознакомиться на городском портале «Инвестуфа.рф».
- Уфимцев особенно интересует проект развития электротранспорта. Как он будет реализовываться?
- Его общая инвестиционная емкость - примерно 9 500 млн рублей.
Первоочередная задача развития трамвайного сообщения Уфы - соединение северной и южной линий. За счет нескольких широтных хорд система будет закольцована - как в географическом центре города, так и в южной и северной частях. Для решения этой задачи уже разработаны проект планировки и проект межевания территории общего пользования бульвара Саид-Галиева, улиц Комсомольская и Российская. На вторых и третьих этапах предполагается обеспечить трамвайное сообщение с микрорайонами Максимовка, Инорс и Сипайлово.
- Чем Уфа привлекает инвесторов?
- У нас немало преимуществ. Во-первых, большая емкость рынка: в самой столице проживают 1,12 млн человек, в радиусе 500 км находятся еще несколько крупных городов с населением около 25 млн. Кроме того, мы продолжаем уверенно расти. В рейтинге журнала «РБК» «25 самых быстро растущих городов России» мы занимаем 18-е место в общем рейтинге и 4-е - среди мегаполисов-миллионников.
У Уфы выгодное географическое расположение - на пересечении нескольких важнейших железнодорожных, воздушных, автомобильных и трубопроводных магистралей, связывающих европейскую часть России с Уралом и Сибирью, что делает ее уникальным городом с точки зрения логистики. Она полностью обеспечена транспортной и инженерной инфраструктурой, к которой можно осуществить подключение бизнеса в кратчайшие сроки. И активное развитие инфраструктуры продолжается: многие проекты, о которых было сказано выше - дело ближайшего будущего.
Благодаря саммитам столица Башкортостана обеспечена конгресс-залами, гостиницами и соответствующими системами безопасности. Не нужно забывать и про высокий кадровый потенциал: наличие нескольких крупных университетов, развитая машиностроительная и нефтехимическая промышленность дают широкий выбор компетентных специалистов высокотехнологичных отраслей экономики.
Немаловажный момент - льготы, которые предоставляются инвесторам: снижение ставки по налогу на прибыль на 4,5 % и освобождение от налога на имущество на период до 10 лет; преференции по аренде земельных участков в течение периода окупаемости инвестиционного проекта (но не более 5 лет); субсидирование части процентной ставки по кредитам в размере 1/2 ставки рефинансирования ЦБ РФ в течение срока окупаемости проекта (не более 5 лет).
Стоит отметить, что наш город активно участвует и занимает высокие места в различных рейтингах и конкурсах. Эксперты международного агентства Standard&Poor’s в 2015 году улучшили Уфе прогноз по рейтингам, в марте 2017-го - подтвердили свои заключения. Сегодня уровень долгосрочного кредитного рейтинга составляет «ВВ-» по международной шкале, прогноз по рейтингам - «Стабильный». Это один из лучших показателей среди городов России.
- Как складывается на сегодня сотрудничество с зарубежными партнерами?
- У нас действуют совместные предприятия с такими странами, как Германия, Турция, Индия, Казахстан, Литва, активно развиваются отношения с Италией, Чехией, Беларусью и Кыргызстаном. А визиты представителей Чешской Среднеазиатской торговой палаты, администраций Астаны и Бишкека и подписанные при этом соглашения позволяют рассчитывать на расширение сотрудничества.
Китай становится одним из важнейших внешнеторговых партнеров России, и Уфа активно участвует в этом процессе: установлены побратимские отношения с городами Шэньян, Цицикар, Хэфэй, Наньчан, действует протокол о намерениях по сотрудничеству с городом Чунцин. Продолжается работа по проекту строительства Центра российско-китайской дружбы и международного торгово-логистического центра на выезде из города. Планируется наладить сотрудничество в области сельского хозяйства, обмена бизнес-миссиями, обмена школьниками с целью изучения языка.
- В августе вы впервые в России объявили открытые конкурсы на право заключения соглашений о муниципально-частном партнёрстве.
- Да. Предполагается партнерство по проектам реконструкции трех физкультурно-оздоровительных комплексов - на Дуванском бульваре, 17, улицах Ферина, 4/1 и Гагарина, 24/3. Планируемый объем финансирования превысит 547 млн рублей. На их месте планируется построить спортивные комплексы площадью не менее 4000 кв. метров каждый с передачей в муниципальную собственность не менее 1000 кв. метров. В случае признания конкурса состоявшимся и выявления победителя появится новая форма сотрудничества мэрии и бизнеса.
Также по состоянию на 5 октября заключены 17 соглашений о сотрудничестве между администрацией города и финансовыми организациями - например, в числе наших партнеров ПАО «Банк «Уралсиб», АО «Альфа-Банк», АО «Россельхозбанк».
Подготовила Екатерина КЛИМОВИЧ.