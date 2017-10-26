- Дайте, пожалуйста, азитромицин.- Есть рецепт? Без него не имею права.- Как?! Я же еще две недели назад здесь его покупала! Что же мне теперь делать? – недоумевает женщина в государственной аптеке, что на улице Цюрупы.- Идите к врачу, - резюмирует фармацевт.Что происходит? Ведь еще недавно беспрепятственно можно было купить практически любой препарат – даже самый сильнодействующий антибиотик. Мы прошлись по городским аптекам. Продать лекарства нам отказались в точках напротив Дома печати, на Спортивной, на универмаге «Уфа», на Галле. «Теперь без рецепта не положено», - безапелляционно отвечали женщины в окошечках. И только в Затоне удалось выпросить амоксиклав.Как оказалось, еще с 1 марта этого года аптеки должны были работать в соответствии с приказами Министерства здравоохранения РФ, утверждающими правила надлежащей аптечной практики и отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения.Согласно этим документам все лекарственные препараты делятся на рецептурные и безрецептурные. Если в инструкции написано, что средство отпускается только по рекомендации врача, то без соответствующей бумаги продавать его нельзя. Однако с марта прошло более полугода, а нововведения дошли до нас только сейчас. Почему так произошло, объяснить в пресс-службе Минздрава затруднились.Наши граждане относятся к антибиотикам как к панацее от всех болезней. А лекарства чаще покупают, ориентируясь на рекламу или советы знакомых, нежели на рекомендации врача. Однако доказано, что организм привыкает к антибиотикам, со временем снижая реакцию на препарат. Эта проблема решается на государственном уровне - сформирована и утверждена федеральная Стратегия по борьбе с привыканием/устойчивостью микробов к антибиотикам до 2030 года.- В соответствии с требованиями нормативных документов лекарственные препараты из аптек отпускаются согласно инструкции по применению. В ней в обязательном порядке указывается - по рецепту или без рецепта. Препаратов безрецептурного отпуска достаточно много, они есть практически во всех лекарственных группах. Это и жаропонижающие, и противовирусные, сорбенты для желудка, дезинфицирующие средства, а также противомикробные, в том числе антибиотики в виде лекарственных форм для наружного и местного применения – мазей (в том числе глазных), растворов, кремов, свечей и т.д. Приобретение любого другого препарата требует консультации врача для назначения правильного лечения и выписки рецепта на специальном бланке. Он действует два месяца или 1 год, - прокомментировал заместитель министра здравоохранения Рамиль Хамитов.Таким образом, новые правила призваны научить наших граждан сознательно относиться к приему лекарственных препаратов, а значит, и к своему здоровью. За продажу без рецепта для аптек предусмотрены серьезные наказания в виде штрафных санкций или приостановление деятельности на срок до 90 суток.Альбина ЗУБАРЕВА.albinazub81@yandex.ru