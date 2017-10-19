Городское хозяйство

К работе в зимних условиях коммунальные службы города начали готовиться заранее: в районных бюджетных учреждениях по благоустройству, на предприятии «Горзеленхоз» и в Специализированном управлении по ремонту и содержанию искусственных сооружений с 16 по 18 октября прошли смотры техники.В состав комиссии вошли специалисты Управления гражданской защиты и Управления коммунального хозяйства и благоустройства города, МБУ «Служба спасения 112», инспекции Гостехнадзора Уфы, а также отдела ГИБДД Управления МВД России по Уфе. Они оценивали готовность специальной техники и водительского состава, а также проверили готовность дежурно-диспетчерских служб предприятий.МБУБ Демского района вывел на проверку 25 машин. Большая часть техники здесь – российского производства. Но есть в строю и немецкий «Унимог». В деле машина незаменима, но ремонт требует немалых усилий. Другое дело – новенькие «Вихри» и пескоразбрасыватели на газовом топливе. Их в подарок от администрации города коммунальщики получили в прошлом году.Водители МУБа Советского района вывели на осмотр 92 «стальных коня», из них для уборки зимних улиц предназначены только 53. Обслуживаемая площадь составляет 3 миллиона 660 тысяч квадратных метров.- На очистку центральных улиц будет выходить колонна машин. Снег и лед с проезжей части они сгребают в отвал у обочины. Затем его убирают идущие следом погрузчик и «КамАЗ», - рассказывает главный инженер МУСБ района Ханиф Хамзин, - складировать снег где попало нельзя, это является грубым нарушением санитарных норм. За что предусмотрены штрафы. Но частные компании иногда этим грешат. Наши же грузовики отправляются на специальное хранилище в Ленинском районе.Спокойно себя чувствуют и коммунальщики Калининского района. Там смотр прошел в обычном режиме. И сами водители, и инженеры заявляют: машины приведены в готовность, случись что – приступят к делу без заминок. Только на «оперативном дежурстве» черниковцы имеют 47 бортов: автогрейдеры, плужно-щеточные машины, шнекоротеры. Львиная доля этих автомобилей служила городу все лето – например, на поливке улиц. Сейчас же вместо шлангов и разбрызгивателей на них поставили щетки, лопаты, резаки.В заключительный день комиссионного смотра на базе МУБ по благоустройству Орджоникидзевского района начальник Управления гражданской защиты администрации города Расим Абдуллин сообщил:- Проведена большая работа. Представлена вся техника, имеющаяся на балансе. Мы убедились в том, что коммунальные предприятия города и техника полностью готовы к работе зимой.- Выявленные в процессе проверки небольшие недочеты устранялись сразу же в ходе смотра. В целом, даем оценку – к зиме полностью готовы, – добавил в свою очередь главный государственный инженер-инспектор инспекции Гостехнадзора города Уфы Виктор Гильзер.