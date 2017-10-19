Официально

С 17 по 20 октября в Уфе проходит Российский энергетический форум. В рамках его деловой программы рассматриваются наиболее значимые проблемы отрасли, а также ход реализации в столице республики двух крупных инновационных проектов: строительство новой Затонской ТЭЦ и реконструкция электросетей по технологиям Smart Grid.Энергофорум проводится в Уфе в семнадцатый раз. Можно сказать, что он принял эстафету у недавно прошедшей в Москве и Санкт-Петербурге Российской энергетической недели.- В электроэнергетике сегодня происходят глобальные изменения, - заявил на пленарном заседании глава РБ Рустэм Хамитов. - Они, прежде всего, связаны с переходом от индустриальной к постиндустриальной, инновационной энергетике.На сегодняшний день годовая выработка электроэнергии в нашем регионе составляет примерно 23 млрд кВт•ч в год, в то время как предприятия и население потребляют 27-28 млрд кВт•ч. Разница покрывается перетоком с близлежащих территорий, в частности, из Пермского края, Челябинского и Оренбургского энергоузлов. Для решения этой проблемы в республике создаются новые генерирующие мощности, прежде всего Затонская ТЭЦ в Уфе. Ее тепловая мощность на номинальном режиме составит 290 гигакалорий в час, электрическая – 440 мегаватт.Станция планируется к запуску в апреле-мае 2018 года, хотя строительно-монтажные работы завершатся уже в декабре. На объекте будет работать современная парогазовая установка. Безусловно, ее КПД очень высокий, что позволит остановить некоторые генерирующие мощности на старых станциях, которые сегодня работают неэффективно.Другой крупный проект – реконструкция электросетей Уфы по технологиям Smart Grid, что также даст серьезную экономию и повышение надежности снабжения потребителей. Проект предполагает несколько этапов, связанных как с оптимизацией и модернизацией существующего оборудования, так и с внедрением принципиальных технических новшеств. Уже выполнена реконструкция городского Центра управления электросетями. Планируется проложить 450 километров нового кабеля. Кроме того, создается система точного учета потребляемой электроэнергии – в Уфе планируется установить 80 тысяч новых электросчетчиков. В числе других наиболее важных задач – обеспечение возможности дистанционного управления и диагностики более 400 городских распределительных и трансформаторных подстанций.Опыт, полученный при модернизации уфимских энергосетей, со временем может быть использован в других городах республики и по всей стране. Общий экономический эффект от реализации проекта «Умные сети» оценивается в сумму около 500 миллионов рублей в год.Алексей ФАТЫХОВ.krosh84@list.ruФото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.