ОБЛИК ГОРОДА

Сегодня Уфа переживает бум уличной скульптуры. Стоит только вспомнить те времена, когда семья журавлей на улице Сельской Богородской – на въезде в микрорайон, под трубами ТЭЦ-2, словом, в не очень уютном месте – неожиданно радовала глаз жителей Инорса, возвращавшихся домой после всех перипетий на работе и в дороге. Она была практически единственной – и больше ничего, только километры улиц, громады многоэтажек, вытоптанные по краям газоны - районы, кварталы, жилые массивы…Теперь же, когда выбор велик: Аллея сказок перед больницей №3 в Демском районе, девочка, читающая книгу в парке Якутова, олени, лошади, аисты на проспекте Салавата, «Танец журавлей» в Сипайлово, целых две «Счастливые семьи» и смешной шарообразный путешественник на перекрестке Галле и проспекта - оказалось, что новшества нравятся далеко не всем, - по крайней мере, если судить по отзывам в местных соцсетях. Так что же, арт-объекты, оживляющие скверы, парки и тротуары, нам не нужны - крышки канализационных люков, в отличие от оленей и лошадей (которыми их маскируют) всех устраивают, как есть? И Уфа не нуждается в памятниках-изюминках, около которых захотят фотографироваться приезжие? В дискуссию, как могли, «включились» и вандалы: только в этом году от их рук пострадали 300 объектов.- Я автор скульптуры Дачника на улице Г. Галле. Вандалы уже «поработали» над ним: покорябали нос, пробили голову, утащили корзинку - но недели три назад я его отреставрировал, - рассказывает скульптор Рафис Зайнетдинов. - Пока это делал, вокруг собирались люди - они интересовались процессом и благодарили меня за работу. Мы пытаемся привнести на городские улицы чуточку позитива - что в этом плохого? Чтобы город состоял не только из дорог, витрин и светофоров, чтобы было на чем остановить взгляд.Правда, корзинку с цветами-овощами Дачнику так и не вернули (а в ней ведь весь смысл его жизни!).- Также мы с Халитом Галиуллиным - авторы «Семьи» рядом с ТЦиР «МИР», - продолжает Рафис Раисович. - Композиции, посвященные ей, есть не только в Уфе, но ведь счастливая семья - самое главное в жизни; думаю, наше напоминание об этом совсем не лишнее. Что касается материала и цвета, мы выполняем скульптуры из стеклопластика: он достаточно легкий, очень прочный и намного дешевле бронзы - изваяния из нее обошлись бы городу в колоссальные суммы. Этот материал можно покрасить под бронзу либо под мрамор. Еще недавно мы закончили монтаж «Бабушки с белыми голубями» в парке Якутова. Очень добрый и умиротворяющий образ, заставляет вспомнить о пожилых родственниках и, возможно, позвонить им.А мне жалко «Одинокого романтика» из парка Кашкадан: образ был оригинальным, с настроением, хоть и грустно-философским. Но вандалы и тут не сдержали свою «молодецкую удаль» - скульптура пострадала так, что сейчас ее нет. Может, при реконструкции всего парка о ней вспомнят?- Эти арт-объекты в первую очередь рассчитаны на пешеходов, а не проезжающих мимо на автомобиле. И подобный небольшой масштаб должен присутствовать, - высказал свое мнение архитектор Павел Винкельман. - В города всемирного туристического притяжения отправляются не ездить на автомобиле, а ходить пешком, рассматривать что-либо подобное, трогать… по сравнению с ними у нас таких объектов еще недостаточно. А качество подтянется.- Есть еще такое понятие, как провоцирование общественного мнения, так что я на самом деле радуюсь, когда вижу бурную дискуссию вокруг появляющихся объектов, - говорит начальник Информационно-аналитического управления администрации Уфы Камиль Юлаев. - Если не нравится - каждый гражданин может предложить свою идею на обсуждение администрации, общественности и художникам, а организация - и заказать скульптуру! Не все из того, что устанавливается - монументы на века, на их место придут другие. И чтобы понять какие - для этого дискуссия и нужна.- Помню, парк имени Салавата Юлаева когда-то мог похвастаться аж десятью статуями. И все они, прежде чем было принято решение об установке, проходили худсовет. Считаю, что было бы неплохо возродить такую практику, - считает известный краевед Анатолий Чечуха.А я бы рядом с каким-нибудь растущим микрорайоном установила скульптуру профессионала-отделочника. Думаю, смотрелся бы очень актуально.Екатерина КЛИМОВИЧ.katrina_1978@mail.ruФото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.