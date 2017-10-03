Планы на 2018-й

В Центре городского дизайна состоялось заседание общественной комиссии по обсуждению программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы.- Мы первый год реализуем эту программу с объемом финансирования 270 млн рублей. Из них около 90 млн направлено на благоустройство парка «Кашкадан», 180 млн – на реконструкцию дворовых территорий. До конца октября мы должны завершить этот объем работ, - отметил начальник Управления по обеспечению жизнедеятельности города Андрей Федосов.Но сама программа будет действовать до 2022-го. В августе-сентябре проводился прием заявок уже на следующие годы. Всего поступило 712 заявок. Из них 16 отклонены, а в связи с повторным представлением 117 отозваны. Дубляж происходил, когда один и тот же адрес заявляли и сами жители, и управляющая компания. Всего прошли отбор 579 заявок.- Плюс у нас еще был резерв – двор по улице Пушкина, 117. Таким образом, эти 580 – претенденты на участие в проекте, - резюмировал Андрей Федосов. - В прошлом году, когда впервые готовили перечень, лежали двухметровые сугробы. В итоге приходилось вносить некоторые изменения. Сейчас есть время, можно объехать и все посмотреть, оценить целесообразность.В 2018-м у программы по благоустройству дворовых территорий будет существенное отличие – по предложению Минстроя РФ сократился перечень обязательных работ. Теперь в него будет входить лишь укладка нового асфальта и реконструкция наружного освещения. Эксперты признают, что для комплексного обновления этого не достаточно. К примеру, сейчас устанавливаются детские и турниковые комплексы, плюс управляющие компании за свой счет приводят в порядок входные группы, по необходимости меняют мусорные контейнеры, разбивают газоны, вместе с жителями высаживают деревья.- Может, не стоит в каждом дворе устанавливать детскую площадку. А сделать игровой комплекс на группу домов? – высказал предложение заместитель начальника Главного управления архитектуры и градостроительства администрации Уфы Ришат Шакирянов.- За рубежом вы не увидите в каждом дворе отдельную детскую площадку. Там и нет таких дворовых территорий как у нас, - пояснил Федосов. - Если и есть центр, где дети собираются и играют, то один на 20 домов. А у нас каждая мама хочет, чтобы у подъезда был детский комплекс. Нужно общаться с людьми, объяснять. Сейчас большую реконструкцию переживают школьные дворы. А в новых учебных заведениях – прекрасные спортивные площадки. Посмотрите в Деме, в Колгуевском. Школьные территории становятся объектом притяжения.- На площадках школы №160 вечером собирается очень много местных жителей, гуляют целями семьями, - подтвердил первый заместитель главы администрации Кировского района Олег Котов.- Сейчас мы делаем отчеты по тем дворам, которые уже отремонтированы. И столкнулись с такой неприглядной ситуацией: – на новеньких тротуарах паркуются машины, - посетовала заместитель начальника Управления по обеспечению жизнедеятельности города Надежда Дементова. - Заезжая на бордюры, их портят, пойдут сколы. Просьба к нашим общественникам проводить на местах разъяснительную работу.Альфия РАИМОВА.