Найти пропащую овцу

Мистика простых действий – вот что привлекает внимание зрителя в фильме режиссера Салавата Вахитова «История заблудшей овцы», показанном во внеконкурсном показе 70-го Каннского кинофестиваля. Просто взять свою клюку, собаку и пойти искать нерадивую овцу. Но сколько за этим «просто» скрыто этического напряжения культурных аллюзий. Сам режиссер затрудняется с обозначением жанра.
- Что это? Притча? - рассуждает он. – Возможно. Но и реальная история обычных людей. Своего рода драма. Стоит еще принять во внимание, что пятнадцатиминутная лента – приквел к большой картине «Возрождение», в которой надеюсь раскрыть коды, заложенные в пилотном проекте.
- Странно, - вспоминает режиссер. - Но все мое детство было связано с кинотеатром. Родился и жил первые годы детства около «Искры», затем переехали на Айскую в район бывшего «Йондоза».
И все же путь Салавата в кинематограф был извилист. В его семье была довольно строгая дисциплина, поэтому в детстве занимался и скрипкой, и играл на баяне, и даже поступил в училище искусств на отделение живописи. Уже позже стал профессионально учиться мультипликации, что возможно, и привело его позже во ВГИК.
- Поговорим о представленном вами фильме. Армен Джигарханян, к примеру, о нем сказал так: «И если вдруг я захочу рассказать про что это, то я не смогу, потому что до сих пор храню тайну произошедшего в себе». Так все-таки, о чем он?
- Здесь реализовалась давно известная библейская история заблудшей овцы. Помните, когда-то Иисус спросил, неужели, если от вашего стада отобьется овца, вы не бросите все стадо и не пойдете на поиски ее? Вопрос очень непростой – вопрос ценности отдельной личности, соотношения целого и его части. Возможно, если бы мы в повседневной жизни помнили данном принципе, то и сама жизнь устроилась иначе. Кто знает?
- Но ведь это художественный фильм?
- Конечно, в нем играют актеры, существует развитие сюжета. Происходят житейские драмы. Но опять же я хотел бы сказать, что фильм является пока пилотом, за реализацию которого я благодарю правительство и Министерство культуры республики. Но теперь я стою перед более масштабным проектом, куда в качестве актера и сопродюсера намериваюсь пригласить Роберта де Ниро.
- Может сложиться впечатление, что сюжет так и будет замкнут в рамки традиционной, даже патриархальной жизни?
- Ни в коем случае. Скорее наоборот, сюжет будет носиться по свету, как солнечный лучик, выхватывая то Нью-Йорк, то Токио, то вьетнамскую войну, то башкирскую деревню, то снова в его фокус попадают известные всему миру очертания Нотр-Дам де Пари. Но деревня все равно обязательно будет присутствовать во всей картине.
- Насколько мне известно, у художников есть такое понятие контрапункта...
- Вот именно! Сама деревня будет эдаким местом абсолютной человеческой чистоты, и вокруг этого пятнышка выстраивается наш огромный и сложный мир. И между прочим, не зря комедия родилась в деревне, а трагедия – в городе, потому что в мегаполисе ты живешь отверженным одиноким человеком, а это -противоестественно. Кстати, «История заблудшей овцы» - своего рода матрешка. Когда главный герой будущего большого фильма убегает от киллера и прячется в кинотеатре, туда же забегает и убийца. Они вместе смотрят историю поиска нерадивой овечки. И эта история станет для них спасением.
- В каком смысле?
- Большего рассказать уже не могу. Все будет в фильме.
- Возникает вопрос бюджета. Во сколько вы его оцениваете?
- Пилот мы снимали без денег. Работал только административный рычаг и поддержка со стороны администраций и Министерства культуры, а вот большой фильм обойдется как минимум в 12 миллионов долларов. Конечно, без учета гонораров.
- У каждого творца есть свой секрет спасения человечества. Есть он у вас?
- Помните, в фильме дедушка говорит мальчику, рвущемуся с ним в горы на поиски беглянки: «Будет и на твоем пути пропащая овца»? Мы слишком много сегодня говорим о деньгах, но забываем о том, что они должны быть лишь инструментом: заработал, накормил семью, построил храм. Если выполнил только первую часть триады, то все твои усилия напрасны, если только две – почти ничем не отличаешься от животного. И только когда строишь храм, в прямом или переносном смысле, зарабатываешь для того, чтобы жить духовной жизнью, тогда становишься равновесным человеком, нашедшим свое предназначение. Надо спасать свою пропащую овцу. Иногда она может оказаться душой твоего близкого человека, а иногда и твоей.
Владимир ГЛИНСКИЙ.
dzecko@mail.ru
Фото предоставлено съемочной группой.
ПОДПИСИ К ФОТО
Салават Вахитов руководит процессом съемок.
Кадр из фильма.