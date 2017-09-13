От «Калигулы» к «Самоубийце»

Труппа Национального молодежного театра имени Мустая Карима готовится открыть новый 28-й творческий сезон уже через неделю, 19 сентября, во время традиционной акции «Театральная ночь», когда все желающие смогут посетить красочное представление и поучаствовать в шоу и конкурсах.
После выхода из летнего отпуска у артистов молодежки нет ни одной свободной минуты. В конце августа спектакль для всей семьи «У ковчега в восемь» труппа представила в новом креативном пространстве Уфы - Арт-квадрате. В начале сентября артисты приняли участие в Московской международной книжной выставке-ярмарке на ВДНХ, где сыграли отрывки из спектакля «Радость нашего дома». Постановку Мусалима Кульбаева по произведению Мустая Карима продемонстрировали на главной сцене форума. Специально для выставки спектакль преобразовали в литературную композицию с театральным сопровождением.
Несколько дней назад труппа вернулась из Самары, где уфимцы выступили на фестивале театров для детей и молодежи «Золотая репка», где коллектив представил «Грозу» по пьесе Александра Островского.
Также с большим интересом зрители откликнулись на спектакли, которые прошли на сцене театра в рамках фестиваля «Туганлык». Гостям из других регионов уфимцы представили прошлогоднюю премьеру – спектакль-трагедию «Калигула» по пьесе Альбера Камю.
Перед началом нового сезона труппе представили новых артистов. К коллективу присоединилась уже знакомая уфимскому зрителю супружеская пара Денис Саратников и Александра Одегова (в 2016 году они были приняты в труппу Государственного русского академического драматического театра), и выпускник московского театрального института Ильяс Хасаншин. В другие театры перешли актеры Тигран Довлатбекян и Ильгиза Гильманова.
Первая премьера нового сезона запланирована на ноябрь. Русская труппа приступила к репетициям спектакля «Самоубийца» по пьесе Николая Эрдмана. Ее публике представит художественный руководитель Мусалим Кульбаев. Постановку посвятили памяти жертв Октябрьской революции 1917 года.
- Мы снова взяли для работы очень серьезный материал. Пьеса еще раз показывает, насколько пелена цивилизованности, покрывающая человечество, тонка. И стоит лишь слегка приподнять ее, чтобы ужаснуться возможной абсурдности наших слов и действий», - говорит Кульбаев.
Роли в спектакле исполнят: Евгений Лопатин, Элина Гусева, Зарема Сейтмеметова, Андрей Ганичев, Людмила Воротникова, Андрей Шрайнер, Азат Маликов, Марат Курбангалеев, Линар Ахметвалиев, Ольга Мусина, Эльвира Шрайнер, Ильяс Хасаншин и другие.
«Самоубийца» – о бунте «маленького человека», личности неприглядной, но стремящейся к свободе. Эрдман задумал ее в конце 30-х годов. В 1928-м подписывает договор о постановке в театре Мейерхольда, но её запрещают. В Театре им. Е. Вахтангова поставить тоже не удалось. Репетиции были разрешены Станиславскому после его личного письма Сталину, однако, когда спектакль был готов, Сталин наложил на него запрет: «Я не очень высокого мнения о пьесе «Самоубийца». Ближайшие мои товарищи считают, что она пустовата и вредна». Впервые была опубликована на русском языке в 1969 году в ФРГ. В том же году в Гетеборге (Швеция) была впервые поставлена на сцене. К слову, в России пьеса впервые опубликована только в 1987 году. Тогда же и уфимцам довелось поближе познакомиться с произведением Эрдмана. В конце 80-х она с успехом шла на сцене государственного академического русского драматического театра.
Жанна ВЕРТИНСКАЯ.
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