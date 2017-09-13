Квартал с видом на футбол

Уфа меняется динамично, прирастая новостройками. В Черниковке, например, многоэтажные дома возводятся в квартале улиц Горького, Мира, Кольцевой, Конституции.
Во дворе дома по улице Мира, 45 я разговорился с Олегом Геннадиевичем Коротковым. Ему 61 год, он живет здесь с самого рождения и хорошо помнит, что, когда ему было 4 года, бабушка пекла пироги еще в железной печи, которая топились дровами или углем. Дровяные сараи стоят здесь до сих пор. Голубое топливо и, соответственно, газовые плиты появились у жителей в 60-е годы, хотя горячая вода и батареи были сразу. Дом шлакоблочный, с деревянными перекрытиями и стропилами. Запас прочности строения явно подходит к концу. А когда-то жители наверняка полагали, что живут в очень хороших условиях.
– И когда нас снесут? – заинтересованно спрашивает меня Олег Геннадиевич.
По словам Ильдуса Загирова, начальника отдела капитального строительства администрации Орджоникидзевского района Уфы, расселение в этом квартале началось в 2007 году. Те, кто жил по улице Мира, 47а, первыми получили новые квартиры. Всего предполагалось расселить и снести 14 домов, сегодня их осталось всего 5.
Тех, кто живет на улице Мира, 51, расселяет застройщик – ООО «Строительное управление №1 «ПСК-6».
Жителей четырех одноподъездных и восьмиквартирных домов (№№ 45а и 47б по улице Кольцевой и №№ 45 и 47 по улице Мира) квартирами должен по разным программам расселения обеспечить город. На этом месте вырастут высотки от 12 до 18 этажей общей площадью 65000 кв.м. В новый дом на ул. Горького, 44 уже заселились владельцы новых квартир. В квартале 10, как он обозначен в отделе капитального строительства, вероятно, это первое здание с лифтом! Выше пяти этажей зданий здесь ранее не было.
Вот так: вместо дровяных сараев - дома с применением технологии кирпично-монолитного строительства, при которой возможна, например, свободная планировка внутри квартиры, поскольку нет зависимости от несущих стен.
Из окон верхних этажей новых домов (если, к примеру, они выходят на улицу Конституции) виден стадион «Нефтяник». Трудно сказать, доступны ли отсюда для наблюдения перипетии футбольного матча, но страсти на трибунах – наверняка.
Тот же застройщик ранее воздвиг и заселил новый жилой комплекс в соседнем квартале (между улицами Мира, Горького, Льва Толстого и Конституции).
Александр ЗАЛЕСОВ
obrazolov@ya.ru