Как стать няней

«Проще простого! Умыть, накормить, погулять и прочесть сказку перед сном - что еще от меня может потребоваться!» - думала я, набирая телефонный номер агентства по подбору домашнего персонала. Как выяснилось, сильно ошибалась…Разговоры с кадровиками были схожи – в первую очередь выясняли опыт работы. В одном отказали сразу, в других давали небольшой шанс и приглашали на прием, куда следовало принести солидный пакет документов – паспорт, трудовую книжку, справку от психиатра. «На все вопросы ответим при личной встрече», – заявляли на другом конце линии, а попытки выудить информацию оказались тщетными. Собеседование было неизбежно, и я записалась на аудиенцию.Анкетирование не отняло много времени, а вот во время приватной беседы Гузель, руководитель одной из фирм по подбору домашнего персонала, проявила задатки матерого психолога – уже через несколько минут заявила, что я не ищу работу, а преследую какие-то иные цели. Пришлось раскрыть карты, и беседа продолжилась в ином ключе.- Многие кандидатуры отсеиваю сразу же, например, запах сигарет вынуждает сказать твердое «нет» соискателю - курение и уход за детьми несовместимы, - рассказывает Эльвира. – Кроме этого, уже при первом знакомстве просим представить документы, которые подтверждают уровень образования, психическое и физическое здоровье, а также справку об отсутствии судимости. Все документы и рекомендательные письма тщательно проверяются службой безопасности – стараемся максимально обезопасить наших клиентов.Эльвира подтвердила, что няня без опыта работы не пользуется успехом, однако она старается дать шанс новичку, если видит педагогические задатки, искреннюю любовь к детям и желание работать.- Пунктуальность, опрятность, грамотная речь, склонность к здоровому образу жизни – достоинства видны сразу. С каждым соискателем беседую не менее часа, ведь именно в приватном разговоре человек открывается с самой неожиданной стороны. И с каждой будущей няней решающим становится ответ на вопрос:– Хотела бы я видеть этого человека в роли воспитателя своих «детей»?Взгляд с другой стороныСветлане около пятидесяти, большую часть жизни проработала логопедом в детском саду. Однажды попросили присмотреть за мальчиком с речевыми проблемами, совместив ежедневные занятия и уход. С тех пор минуло немало лет, а она все продолжает воспитывать малышей.- Говорят, что нянями становятся женщины без амбиций, не достигшие успеха в карьере и личной жизни, - рассуждает Светлана. – Однако такое мнение давно изжило себя. Требования к профессиональной няне сегодня огромны – ребенка следует не только кормить и развлекать, но и развивать. За годы работы освоила технологии обучения чтению и письму, методики раннего развития Домана, Монтессори, Зайцева и многое другое.Юных подопечных чаще всего она находила с помощью «сарафанного радио», но несколько раз пользовалась и услугами кадровых агентств.– Вначале столкнулась с мошенничеством – мне пришлось заплатить 300 рублей только за возможность заполнить анкету. Казалось бы, деньги небольшие, однако работу так и не получила, а вскоре и телефон этого учреждения оказался вне зоны доступа сети. К счастью, такие ситуации больше не повторялись.Юлия ПАХОМОВА.КорзинкаСредняя стоимость услуг няни (в час):? С опытом работы - 120-200 рублей;? Без опыта - 100-180;? К двум детям - 140-200;? Гувернантка (с навыками репетитора) - 130-200.