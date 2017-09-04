«Кашкадан» меняет имидж

В Уфе активно реализуется федеральный проект «Создание комфортной городской среды». В его рамках благоустраиваются дворы, скверы и парки. Сейчас реконструкторы из ООО «Уралагротехсервис» вплотную взялись за окрестности озера Кашкадан. О том, как обновляется одноименный парк, узнал наш корреспондент.
Металл и камень
Виданное ли дело – ломать почти новое дорожное покрытие? Тем не менее картина – перед глазами. Опустив ковш, трактор отрывает от земли тяжелый пласт. Асфальтовая плита толщиной в десяток сантиметров изгибается, будто листовое железо, но не поддается. Ее приходится дробить. Спустя минуту она – уже в кузове стоящего рядом КамАЗа.
- Сейчас поеду на завод. Слышал, что там груз переплавят и используют для ремонта в других местах, - говорит водитель, заводя машину.
Ясность в ситуацию внес машинист экскаватора Нияз Лутфуллин.
- Асфальт заменим на брусчатку. Почва здесь болотистая, потому в основу ляжет бетонная смесь. Это только начало реконструкции, работы здесь – года на три. Ныне освоим ту часть, что справа от озера.
Говоря точнее, план реконструкции разбит на три этапа: 2017, 2018 и вплоть до 2022 года. Проект – совместное детище участников градостроительного форума «Urban – Bairam» и московского консалтингового бюро «Стрелка».
Планы действительно грандиозные: полностью изменится тропиночная сеть, увеличится количество фонарей освещения. А небольшая сцена в центральной части по существу превратится в амфитеатр, и аллеи украсятся миниатюрными скульптурами…
Обновленный «Кашкадан» будет интересен для бизнеса: здесь разместятся несколько точек общепита. Да и аттракционную площадку с детским городком ждут изменения. Культурная составляющая будет усилена многофункциональным центром с лекторием и библиотекой.
Но все это – в будущем. Сейчас на дворе сентябрь, значит, времени до конца сезона мало. Потому и трудятся ремонтники сразу в нескольких точках. Трактор разбивает остатки покрытия, чуть дальше экскаватор сгребает песок и гравий. Их тоже предстоит увезти на базу коммунальных служб Октябрьского района. Хотя не полностью: часть нужна для выравнивания грунта.
В настоящий момент техника и люди работают на аллее, правда, очертания ее узнаются лишь по деревьям. Кстати, их решено не трогать, как и чернозем вокруг корней.
Гранитный штрих
Песка здесь действительно много: колеса грузовиков зарываются и буксуют. В это же время геодезисты уже выводят уровень. Ориентирами стали два фонарных столба: по отметкам на них можно судить о высоте будущего дорожного основания. Судя по всему, делать его собираются очень добротно.
- Только бетона сюда уйдут десятки тонн, плюс еще армировка. Когда состав затвердеет, уложим песчано-цементную смесь толщиной в пять сантиметров. Получится своего рода слоеный пирог. Но все должно быть точно, до сантиметра: иначе брусчатка пойдет волнами, - говорят замерщики.
То, что не удается заметить глазу – отмечается цифровым прибором на треноге. Как и следует, полученные данные затем сверяются с техническим заданием. Реконструкция идет менее двух недель. А некоторые штрихи будущего уже проглядываются. Так, монтажники протянули несколько бордюрных линий. Что вполне понятно: бетон без них не зальешь. Впрочем, пока гранитные параллелепипеды закреплены не основательно. А значит, возможен их перенос. Весят метровые секции не так уж много, потому и устанавливаются вручную.
- Как видите, сложа руки не сидим. Даже брусчатку, и ту уже начали завозить. Кстати, она будет разных цветов, выложим здесь целый орнамент. А в следующем году займемся озером, будем строить новое берегоукрепление, - продолжает Лутфуллин.
Согласно документам, вблизи воды появятся прогулочные платформы, также «тихая зона». В жаркую погоду можно будет укрыться от солнца в тени навесов, посидеть на скамейках. А для любителей активного отдыха организуют прокат лодок.
В свете софитов
Несмотря на производимые работы, парк остался открыт для посещения. Своими ожиданиями от ремонта поделились местные жители.
- Часто гуляем здесь с детьми. И бывает, что причиняют неудобства собачники. Было бы здорово как-то оградить территорию. Насколько я знаю, выгуливать здесь животных запрещено, - делится жительница улицы Гагарина Наталья Фомина.
А местный старожил Флорид Файзуллин посетовал на нехватку зеленых насаждений. «Я помню, как парк открывали в 2002 году. Раньше здесь был неприглядный пустырь. Конечно, все изменилось. Но пару десятков крупномеров – тех же берез или сосен – я бы здесь посадил».
К слову, это пожелание планировщики учли: в парке появятся не только деревья, но и кустарники. Наверняка будут разбиты и клумбы. Для большей эстетичности зеленые великаны подсветят специальными лампами.
Иван БЕГМА.
Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.
Корзинка:
В общей сложности на реализацию проекта «Создание комфортной городской среды» муниципалитет получил 270 млн рублей. Большая часть этой суммы выделена из федерального бюджета, 17 % из республиканского. Известно, что 180 млн будет потрачено на благоустройство 81 уфимского двора: замену асфальта, установку детских площадок и так далее. На ремонт парка культуры и отдыха «Кашкадан» выделено 90 миллионов рублей.