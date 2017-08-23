Лифты в рассрочку

В этом году в республике планируется резко увеличить объем замены изношенных лифтов в жилых домах. Если в 2016 году в региональном жилфонде было установлено около 50 новых кабин, то в текущем планируется выйти на уровень в 300 единиц.
Финансирование, как и раньше, будет идти за счет средств, собираемых с собственников квартир, но часть оборудования начнет устанавливаться с рассрочкой платежа, что должно обеспечить рост объемов замены.
- Перед компаниями, которые захотят участвовать в конкурсе на заключение контрактов по замене, будет ставиться условие оплаты проведенных работ в рассрочку в течение нескольких лет, - пояснил заместитель министра ЖКХ РБ Альфред Зинатуллин. – Подрядчиков должна заинтересовать такая схема, поскольку им будут предлагаться значительно большие, чем раньше объемы работ, а это позволит закупать крупные оптовые партии подъемного оборудования, на которые производители обычно дают хорошие скидки.
Как пояснили знакомые с ситуацией эксперты, экономия за счет скидок на крупнооптовые партии оборудования может покрыть все издержки, связанные с инфляцией и колебанием цен в период предусмотренной контрактом рассрочки оплаты. Кроме того, в последнее время в стране заметно упали объемы жилого строительства, что вынуждает производителей коммунального оборудования, в том числе лифтов, идти на предоставление скидок ради сохранения производства.
Такая ситуация выгодна как собственникам квартир, так и управляющим жилищным компаниям, ищущим варианты решения проблемы высокого износа лифтов, от надежности которых зависит безопасность жильцов. Из 9 тысяч лифтовых кабин, работающих в жилфонде региона, в замене нуждается около трети. При этом закупка и установка одной новой кабины стоит порядка 2 миллионов рублей.
- В этом году замена лифтов с рассрочкой оплаты пройдет впервые, и если опыт окажется успешным, на следующий год мы хотим значительно увеличить объемы работ, - рассказал Альфред Зинатуллин. – Из-за истечения нормативного срока службы нам нужно довести число заменяемых лифтов до 900 в год. Если мы выйдем на эти цифры, проблема в масштабе республики может быть решена в течение ближайших нескольких лет.
Алексей ФАТЫХОВ.