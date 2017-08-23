Лифты в рассрочку

Телеведущий Андрей Малахов провел первый выпуск ток-шоу «Прямой эфир», программа вышла на телеканале «Россия 1», ее гостем стал бывший ведущий Борис Корчевников. Первой темой программы, которую вел ...

МИД России вызвал посла Молдавии из-за «недружественной акции» в ООН

На встрече российский дипломат обратил внимание посла на то, что Россия считает «недружественной акцией» предложение Кишинева обсудить вывод российских войск из Приднестровья на Генассамблее ООН.