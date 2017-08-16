Закройте окна!

Трагический случай с годовалым мальчиком произошел в Уфе в конце июля. Ребенок выпал из окна многоквартирного дома по улице Бакалинской. Он оперся на москитную сетку, конструкция не выдержала… Малыша доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. Через несколько дней он скончался, не приходя в сознание.
Летом в городе произошло восемь подобных случаев. И все по одному сценарию: дети, оставленные без присмотра, забираются на подоконник, а окно в это время открыто...
Родителям не будет лишним напомнить: нельзя оставлять их без присмотра в комнатах с открытыми окнами даже на короткий срок. Необходимо установить блокираторы, чтобы ребенок не мог открыть его самостоятельно. Кроме того, стоит отодвинуть мебель подальше от подоконников, чтобы не было возможности залезть на него.
Также есть возможность установить блокираторы поворота створки.
– Это устройство фиксируется ключом, и ребенок сможет открыть окно только в режим проветривания, - говорит менеджер одной из уфимских компаний по установке окон. - Цена вопроса – от 600 до 1000 рублей. Но безопасность дороже.
При падениях с высоты дети получают сотрясения мозга, обширные раны, открытые переломы, травмы внутренних органов. Лечение и восстановление длительное, часто ребенок остается инвалидом на всю жизнь.
По статистике, почти половина случаев детского травматизма происходит в быту. Дошкольники остаются без присмотра - уже подросли, и могут развлекать себя сами, а родители теряют бдительность. Заигравшись, малыши падают с кроватей, шкафов, режутся об стекла. Дети трех-четырех лет получают ожоги, и часто - значительные, второй-третьей степени. Частыми пациентами больниц становятся мальчики - их игры активнее.
Розалия ВАЛЕЕВА.
valeeva@bashinform.ru