Предложили скинуться на дороги

«На каком основании администрация собирает с нас 350 тысяч на ремонт дорог? – обратился в редакцию житель деревни Покровка (Уфимского района) Михаил Ветлугин. – Как мы поняли, местные власти выделили на их благоустройство средства, но при этом поставили условие, что без софинансирования ничего делать не будут. Пока с каждого хозяйства мы собрали по две тысячи рублей, и, вероятно, потребуется дополнительная сумма – до 10 тысяч. Но как будут осваиваться деньги, в какие сроки - администрация толком не объясняет».
Действительно, чтобы решить проблемы благоустройства, в том числе ремонта дорог, в стране действуют немало программ, в которых простому обывателю бывает непросто разобраться. Например, действие проекта «Безопасные и качественные дороги» можно сейчас наблюдать на улицах Уфы. Также на слуху поддержка местных инициатив, по которой люди вкладывают в реализуемый проект не менее 5% . Поэтому условие софинансирования нас в редакции не удивило, но возникли другие вопросы, которые мы адресовали местным властям.
- Чем обусловлен сбор денег с жителей?
- В Черкасский сельсовет обратилась инициативная группа с предложением отремонтировать дороги на улицах Центральной (730 м) и Дачной (570 м). Решение этого вопроса взяла на себя администрация Уфимского района, - пояснил начальник отдела дорожного хозяйства районного муниципалитета Азамат Габдрахманов. - Мы составили смету на ощебенение: 1 миллион 400 тысяч и 1 миллион 170 тысяч, соответственно. 12% от общей суммы должны покрыть сами жители, можно сказать, что остальные 88% район берет на себя.
- Вы действуете в рамках определенной программы?
- Механизм софинансирования ремонта и строительства дорог, который мы предложили, относится сугубо к Уфимскому району, он был внедрен еще в 2015-2016 гг. По данной схеме на сегодня уже отремонтировано более 60 километров, - ответил Азамат Фоатович.
Таким же образом до 30 октября планируется отремонтировать еще около 30 километров. Сумма контракта с дорожно-строительным управлением ОКС составит 66 миллионов рублей.
Однако ни положения о самой программе, ни внятных разъяснений, по какому принципу она реализуется, администрация района нам так и не предоставила. Кроме того, мы изучили предоставленную сельчанам смету, а согласно ей 12% от суммы работ составляет менее 320 тыс. рублей, но председатель Черкасского сельсовета требует от них 350 тысяч.
Анастасия ЛИСТКОВА.