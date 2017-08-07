По замкнутому кругу

Двор по адресу Кольцевая, №201/2 - стандартная территория между домами, а единственное, на чем останавливается взгляд, относительно новая детская площадка. Малышня с удовольствием возится в песочке и катается с горок. Но чем занять себя подросткам? Этим озаботились взрослые и решили участвовать в программе «Благоустройство дворовых территорий, основанное на местных инициативах», чтобы здесь появился еще и турниковый комплекс.
«Это на словах все так легко. Вы даже не представляете, как много усилий пришлось приложить, чтобы оформить заявку. Чего только стоит проведение общего собрания! А сколько пришлось ходить, чтобы подготовить нужные документы и справки», - сетует старшая по дому Валентина Цирюльникова. И каково же было ее разочарование, да и других жителей двора, когда заявку отклонили.
Почему же это случилось? С этим вопросом мы обратились в УЖХ Орджоникидзевского района, которое направляло данную заявку в администрацию города. Первый ответ нам поступил 30 июня. «Поясняем, что программа подразумевает комплексное благоустройство двора, то есть помимо асфальтировки и переноса опор освещения обязательным условием является установка детской или спортивной площадки. А жители Кольцевой, 201/2 решили ограничиться лишь установкой одного турника. Поэтому под условия данной программы их двор не попал», - объяснила сотрудник УЖХ района Эльмира Гареева.
Однако в протоколе общего собрания черным по белому написано «турниковый комплекс», а не «один турник». Мы снова обратились в УЖХ с просьбой разъяснить этот момент и 21 июля получили новую версию. Помимо уже названной причины: дескать, просили всего один турник и сметная стоимость заявки составляла 564,456 тысячи рублей (а на конкурс направляли заявки от 1,6 до 3 миллионов рублей), привели другую. По мнению управляющей компании, оказались виноваты сами жильцы, отказавшиеся брать на обязательное последующее содержание и текущий ремонт новые элементы благоустройства.
Довод спорный. Мы снова внимательно изучили протокол общего собрания. В пункте 10 указано, что участники единогласно проголосовали за то, чтобы турниковый комплекс был включен в состав общедомового имущества для последующего содержания. Думаем, что подвел 11-й пункт, который называется: «Об обязательном последующем содержании за счет собственников». Здесь они единогласно голосуют против, но с примечанием, что земельный участок придомовой территории собственникам указанного дома не принадлежит, так как не отмежеван и не имеет кадастрового номера. «Как мы можем содержать то, на что мы не имеет права?» - пожимает плечами Валентина Александровна.
- Все заявки, поданные на участие в вышеуказанной программе, проходили конкурсный отбор. Заявка жителей дома №201/2 по улице Кольцевая отозвана ОАО «УЖХ Орджоникидзевского района». Заявителям, которые не стали победителями, рекомендовано подать ее на 2018 год в программу «Формирование современной городской среды ГО г.Уфа на 2018-2022 годы», предварительно доработав заявку в соответствии с условиями, - прокомментировала начальник Управления экономики и стратегического планирования администрации города Ольга Краснова.
- Очень обидно. Ведь мы так ждали этот турниковый комплекс. И опять начинать сначала? Не знаем, хватит ли у нас сил, - сетуют обитатели дома на Кольцевой.
Ну а нам представляется, что здесь сыграл роковую роль формальный подход. Ведь в управляющей компании вполне могли бы подсказать жильцам, что протокол общего собрания необходимо составлять корректнее. И при необходимости провести новое, исправив недочеты предыдущего. Таким образом заявка была бы оформлена правильно, а у местной ребятни появилась площадка с турниками. Ведь УК и собственники должны взаимодействовать, а не противостоять друг другу. Пообщаться с начальником УЖХ района нам, к сожалению, не удалось. Несмотря на нашу предварительную запись на прием, он нашел дела поважнее.
Мария Апкаримова, Альбина Зубарева.
Корзинка
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