Есть в доме хозяин?

С проблемами коммунальной инфраструктуры можно столкнуться практически везде, в особенности если речь идет об отдаленных населенных пунктах. В поселке нет дорог или света? Кого это удивит? Однако такой картины как в райцентре Иглино, расположенном лишь в 30 километрах от Уфы, видеть еще не доводилось...
Мусорная гидра
Первое, что встретили мы - гора мусора у железной дороги на 1659 километре. Рядом - заполненный контейнер на восемь «кубов».
- За последнее время она заметно увеличилась, и сколько бы я сюда ни приезжала - была всегда, - говорит Лариса Фанусова. - А год назад здесь появилась табличка «Выбрасывать мусор запрещено», и какая-то компания предлагала вывозить мешки из дома (50 рублей - за пакет), но мало кто согласился на эти условия. Жители продолжали выбрасывать все на прежнее место. Со временем администрация все-таки поставила бак, но он постоянно переполнен.
Тем не менее на улице Вишневой у моста через речку Белекес нам случайно удалось застать мусоровоз за работой. Машина смогла погрузить крупный контейнер, а все остальное разбросанное по округе добро так и осталось.
- Сегодня мы работаем одни, поэтому просто физически не успеваем. Мусора много, нас – мало, - признался водитель.
Действительно, на пути его встретилось предостаточно. Еще пара мусорных «площадок» близ парка Победы и на переезде, более похожих на малые стихийные свалки. Одинокие пакеты, оставленные вдоль трасс и железных путей, огромная несанкционированная свалка в лесополосе со стороны улицы Овражной. И это только то, что мы заметили в течение одного дня. А видит ли это администрация?
- Вывозом мусора занимается сельский муниципалитет. Хотя в 2017 году эта функция должна была перейти к региональному оператору. МУП «ИглиноЖилСервис» уже пыталось, но вскоре оставило затею, так как население не поддержало и количество договорных отношений снизилось до 40 единиц, - ответила нам начальник информационно-аналитического отдела Иглинского района Айгуль Абзалтдинова. - Надеемся, что ситуация разрешится с приходом нового исполнителя, сейчас мы нацелены работать с компанией «Мехуборка», разрабатываем план взаимодействия с населением. По предварительным расчетам стоимость вывоза мусора будет около 100 рублей. И потому как многих иглинцев волнует вопрос доступности контейнерных баков, расширится сетка расположения мусорных площадок. Пока у нас не хватает ни средств, ни ресурсов, чтобы устранить проблему. И людей раньше было в разы меньше, приток населения составляет как минимум 2000 человек в год, сейчас в селе проживают около 28 тысяч.
Тем не менее проблема существует давно, а ситуация в лучшую сторону по-прежнему не меняется. И это далеко не единственная проблема в Иглино.
Дороги за свой счет
Жители улиц Овражной, Зеленой, Революционной, Чкалова и Березовой неоднократно обращались к главе сельсовета с жалобами на разбитые дороги и просьбами привести их в порядок. Дело даже дошло до заявления в местную прокуратуру, которая еще в 2014 году предписала администрации провести грейдерование и засыпку. Но так и не дождавшись действий, люди начали решать проблему сами.
- Только на свою часть дороги (от Зеленой до Революционной) мы потратили более 100 тысяч рублей. На Овражную в прошлом году люди израсходовали 40 тысяч, на Горной та же ситуация. За 10 лет, пока я здесь живу, администрация ни разу не прислала машины рыжего песка, отсыпать дороги, - говорит Антон Фобин. – Даже очистить их от снега – большая проблема. Если бы весной по улицам прошел грейдер, то и дороги не размыло бы. Они только и отвечают, что нет денег, нет техники. Но если там продается столько земельных участков, то куда уходят вырученные за них деньги?
- Говорят, если надо засыпать ямы, то собирайте по 2,5 тысячи с дома. А ведь делать с дорогами что-то надо, - рассказывает Татьяна Смольникова. - Пока маленько подсохло – ходить можно, а пошли дожди, и колеи да ямы были наполнены водой.
Ситуация обострилась, когда на улице Зеленой загорелся дом, и пожарная машина не сразу смогла проехать на место ЧП.
- Горел дом соседа, а пожарная машина ехала 30 минут. Им пришлось объезжать участок, чьи хозяева перенесли изгородь прямо на дорогу. Просто им по документам положена большая площадь, чем была, а расшириться они могли только в одну сторону. Администрация не возражала, - также отметил Антон Фобин.
В конце июня жители организовали собрание с участием представителей местной власти, чтобы наконец решить вопросы дорог и пожарного выезда с улицы Овражной на Революционную (вдоль дома № 82Б). В результате было решено, что «Ремонт на данных участках дорог будет запланирован на 2018-2019 гг.».
- Решение по ремонту принимается на собрании граждан, и не так чтобы полностью за их счет, а по принципу софинансирования, - также пояснили нам в пресс-службе администрации района. - Недавно была осуществлена приемка дороги Булан - Турган (1 километр 850 метров). Жители участвовали в программе поддержки местных инициатив. Затраты населения составили 96 тысяч, каждый сдал по 1000, рублей, а субсидия со всех бюджетов составила более миллиона рублей. Муниципалитет предоставляет доступ к карьерам, а от населения средства идут на ГСМ, но это на добровольной основе.
Улицы отсутствующих фонарей
В поселке можно встретить очень много столбов без осветительных приборов. Хотя большинство опрошенных жителей признаются, что к такому положению дел уже приспособились. Летом – нормально, а зимой по дороге на работу, как правило, берут с собой фонарики.
Как нам объяснили в администрации, это вынужденная экономия бюджета.
- Энергоснабжающими организациями проводились ревизии, в ходе которых были демонтированы большинство несанкционированных точек освещения, - пояснила пресс-служба. – На центральной улице Ленина уже установлены новые, более экономные, светодиодные светильники. Оплатой уличного освещения также занимался сельсовет, ранее рассчитываясь по нормативам, которые, как известно, очень высокие. Поэтому в течение года муниципалитет внедряет приборы учета. Правда, есть домовладения, которые через счетчик выводят кабель к ближайшему столбу и устанавливают фонарь за свой счет.
А в новостройках по улице Ворошилова ситуация обратная: фонари есть, а света с самого начала сдачи квартир как не было, так и нет. Но сейчас это меньшее, что их беспокоит.
Куда течет канализация
Настоящая катастрофа в новом квартале случилась в июне, во время проливных дождей. Когда содержимое шамбо, к которому подключены семь пятиэтажек, потекло по улицам.
- Когда мы приобретали квартиру, обещали со временем провести канализацию. А вместо этого собираются строить еще один дом, - отметила Ксения Теплова. – Ассенизаторы приезжают по 3-4 раза на дню, но и этого не хватает…
- Стоки заполонили подвал дома, сейчас их выкачивают оттуда. Все вещи: цемент, фанера, гипсокартон, радиаторы – испорчены, - рассказывает житель новостройки Максим Теплов. – Правда, застройщик частично возместил ущерб, но повезло не всем, после меня он заявлений ни от кого не принимал.
Больше всех досталось домам на другом конце улицы Ворошилова.
- Все плывет через территорию завода, по улицам к нам… - сетует жительница дома № 8Б Алла Зинина. – Мне ответили, что будут проводить канализацию и все наладится. Но когда – большой вопрос. За это время там еще сколько многоэтажек таких построят? Глава сельсовета все обещает приехать и все осмотреть, ждем уже больше недели.
Кстати, очистные сооружения в Иглино строят уже с 2011 года. И мы поинтересовались, на каком этапе подготовки они находятся сейчас.
- Буквально в июне органами исполнительной власти была согласована точка сброса. Только с этого момента мы имеем право запустить очистные сооружения, - рассказала начальник информационно-аналитического отдела. - Они на территории района действуют, но по акту еще не приняты, так как не соответствуют конкурсной документации. Как только нарушения будут устранены, муниципалитет принимет и запустит очистные сооружения. Частный сектор к канализационной сети не подключается, используя индивидуальные шамбо.
Анастасия ЛИСТКОВА.
Фото автора.