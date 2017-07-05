…Влюбленный в свою юность

Мы продолжаем рассказывать историю уфимских домов. Несмотря на то, что большинство из них относятся к массовой застройке, обезличены и однотипны, для каждого из нас родной дом – особенный. Неважно, где вы живете – в каменном особняке в стиле модерн начала прошлого века, в «сталинке» с трехметровыми потолками или обычной пятиэтажке, многоэтажном доме 70-80-х или новенькой, вчера только встретившей первых жильцов, новостройке. У каждого дома есть история, и она, в первую очередь – в людях.
Мы уже не раз рассказывали о неповторимой атмосфере домов середины прошлого века: главные здания той ушедшей эпохи выглядели монументально и роскошно. И даже самые обычные типовые дома с коммуналками не были лишены примет времени: декоративных элементов на фасаде, высоких потолков и просторных дворов.
Спустя год после окончания эпохи «царствования» вождя народов в далеком, но стратегически важном городке Черниковске ударными темпами продолжалась большая стройка. По строгим линиям – лучам, убегающим от главной площади, вырастали невысокие, в три – пять этажей дома. Сразу после сдачи очередного здания к ним подъезжали груженные нехитрой мебелью машины со счастливыми новоселами. Одним из таких стала новостройка под номером 21 на улице Первомайской.
- Живу в нем с самого рождения, - говорит София Ахмадуллина. - Дом строился в основном для заводского начальства, но в первое время и здесь были коммунальные квартиры. В одной из них получил комнату отец, работающий директором ЖЭУ. Вскоре большинство коммуналок, впрочем, расселили.
Разноуровневый дом из двух 4-этажных и одной 5-этажной секции как будто немного утоплен вглубь улицы и спрятан за высокими деревьями. Фасад его щедро украшен всеми характерными для позднесталинской постройки декоративными элементами и выдающимся вперед эркером. На видном месте - мемориальная табличка в память о генерал-майоре юстиции, ветеране Великой Отечественной войны, участнике Парада Победы на Красной площади Александре Андреевиче Рябцеве.
- Когда в 70-х годах мы по обмену переехали в этот дом, генеральская семья уже жили в нем, - вспоминает местная жительница Ирина Клименко. - Мне запомнились эти приветливые активные люди. Сам Александр Андреевич был первым председателем районного Совета ветеранов, вел в школах уроки мужества, организовал литературно-музыкальный клуб, который сегодня носит его имя. В нем выступили такие именитые поэты, как Назар Наджми и Муса Гали. Жена генерала, Валентина Альфредовна Ольте, большой знаток искусства и литературы продолжила его дело. Даже издала два сборника его стихов.
Также в этом доме жил Герой Социалистического Труда Талгат Закирович Хурамшин. Он прошел путь от машиниста насосов до директора Ново-Уфимского завода. Занимал пост председателя Госкомитета СССР по снабжению нефтепродуктами. Еще одну квартиру занимал Евгений Данилович Клименко. Боевой офицер, прошедший всю Великую Отечественную войну - с первого до последнего дня. Он был штурманом авиации дальнего действия, летал на бомбардировщиках. Воевал на Ленинградском, Волховском, на 3-м и 4-м Украинских фронтах. Войну закончил в должности заместителя начальника штаба авиаполка по разведке и аэрофотослужбе. Уже в мирное время стоял у истоков создания энергетического техникума в Уфе, был его первым директором. Сейчас учреждение называется Уфимский топливно-энергетический колледж и в нем уже не первый год отличившимся студентам вручают именную стипендию первых директоров.
Квартиры в таких домах все еще ценятся за просторные комнаты, высокие потолки и толстые стены. От старого здания веет надежностью и добротностью, да и стоят они, как правило, в очень удобных местах. Если бы не одно «но»… Коммуникации в них часто сильно изношены.
- Возглавляю совет МКД второй год, и только сейчас можно говорить о незначительных успехах, - говорит Светлана Жильцова. – Самое сложное, выстроить конструктивный диалог с управляющей компанией, которая нас просто не слышит. Видимо, хор голосов должен быть громче, но инициативных жильцов у нас по пальцам пересчитать можно, а остальные предпочитают дистанцироваться от решения общих проблем. А их немало.
Так, например год назад дом отремонтировали по программе капитального ремонта, в частности сделали новую кровлю. Но уже зимой во время неаккуратной чистки рабочие повредили покрытие, и теперь во время обильных летних дождей вода не просто капает, а льется на головы жильцов верхних этажей. Добиться устранения недостатков пока не удается. Вызывает недовольство жильцов невесть откуда взявшиеся арендаторы нежилых помещений, которые подключаются к электросетям, и так уже порядком изношенным.
Черниковский дворик
Еще одна «особинка», которой нынче может похвастаться далеко не каждая высотка, просторный двор.
- Его благоустройство происходило на наших глазах, я хорошо помню, как сажали всем двором деревья, кустарники, разбивали клумбы, - продолжает местный старожил София Шарифьяновна. - За всем этим ухаживали не только работники ЖЭУ, но и сами жильцы, - выходили на субботники. Здесь всем хватало места: и бабулькам на скамейках, и ребячьей ватаге.
Часть территории занимало футбольное поле, кружились детские карусели, взмывали в небо струи дворового фонтана. Нашелся уголок даже для детского бассейна с уличными душевыми и скульптуры играющих медвежат. Последних давно сняли с постамента, но они все еще стоят среди поросшей густой травой лужайки, наблюдая за новым поколением малышей. Которых, увы, все реже можно увидеть гуляющими во дворах.
Маленький фонтанчик проработал примерно до конца 60-х, а потом перегорел водяной насос, который так и не починили. Прошло несколько лет, и его засыпали землей, оборудовали концертную площадку. Какое-то время на ней проводили ежегодный праздник двора, но большой популярностью она не пользовалась. Доски сгнили и обветшали, сцена пришла в запустение.
В начале 2000-х о фонтанчике неожиданно вспомнили, вызволили его из безвременья и отремонтировали. Какое-то время из него вновь поднимались ввысь веселые струи. Но недолго. Теперь он был подключен к сетям дома и весь расход воды ложился на его жителей в качестве ОДН. От такой роскоши сразу же отказались, и фонтан снова замолчал.
Двор, несомненно, имеет огромный потенциал для развития. Однако в программу по благоустройству территорий на основе местных инициатив он не вошел – не удалось получить согласия всех жильцов. Причины случившегося все видят по-разному, кто-то сетует на то, что основной состав собственников – люди пожилые и вкладываться в проект им не по карману. Другие, что боятся плохого исполнения проекта, применения некачественных материалов и игнорирования пожеланий жителей. Все это может привести к тому, что площадка рано или поздно просто превратится в стихийную парковку. С парадной стороны дворик уже заняла «стекляшка», круглосуточно торгующая шаурмой. Жители жалуются на постоянный специфический запах: забегаловку несколько раз закрывали, но потом она вновь продолжала торговлю.
Екатерина МАРКОВА.