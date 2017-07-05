Слезы по кошке…

- Вот, Мурзика в последний путь провожаю, - горестно вздыхает старушка на проселочной дороге дачного кооператива. В руках лопата и небольшая коробка, заботливо перемотанная скотчем. - Хорошо хоть летом издох, а то куда я его?А действительно куда? Особенно если речь идет не о пятикилограммовом «Ваське», а о немецкой овчарке или алабае. По неофициальной статистике у каждого третьего уфимца дома живет питомец, а значит, кто-то ежедневно сталкивается с проблемой захоронения умершего четвероногого друга. Тема неприятная, но необходимая.Предание землеСамый распространенный способ - самостоятельно захоронить в ближайшем лесочке, а то и вовсе во дворе дома под покровом ночи. Хотя такой метод вне закона: за самовольную могилку где-нибудь в парковой зоне придется заплатить штраф: четыре тысячи рублей. При этом депутаты рассматривают поправку в закон, которая увеличит сумму до 10 000. Однако кладбища домашних животных можно обнаружить почти в любом городском парке. Где-то красноречиво повязаны скорбные ленточки, а есть и такие места, где стоят настоящие памятники. Вероятнее всего, те, кто проводил здесь в последний путь своих питомцев, даже не подозревают, что захоронения могут приводить к заражению почвы и грунтовых вод, а как следствие - распространению инфекций.- Останки животных – биологические отходы, и они должны уничтожаться в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами. Нужно понимать, от чего умер питомец. Зачастую люди пренебрегают визитом в ветеринарную службу, а ведь это может быть инфекционное заболевание, - говорит ветеринарный врач Борис Горинов.В начале «нулевых» в Уфе была попытка создать легальный зоонекрополь: ветеринарный врач взял в аренду землю в промзоне, организовал дело, но вскоре ренту подняли и бизнес стал невыгодным. А между тем среди уфимцев ходят слухи о подзахоронении домашних любимцев в могилу к кому-то из родственников. Тема остается востребованной.Огонь вечностиНаиболее безопасным способом уничтожения биологических отходов является кремация. Для того чтобы процедура соответствовала ветеринарно-санитарным правилам необходимо спецоборудование. Такое установлено на полигоне ТБО в поселке Черкассы. Стоимость «похорон» зависит от массы тела: 35 рублей за килограмм.Услугу могут оказать и некоторые ветеринарные клиники. Они заключают договор с САХ и отвозят туда останки, а те уже на тот же полигон. Стоимость в таком случае составит в среднем от 800 рублей. Стоит понимать, что в данном случае питомец будет сожжен с десятками других бесхозных Шариков и Мурок.Екатерина МАРКОВА.