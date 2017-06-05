10 фактов о детском раке

Онкологические заболевания являются второй, после травматизма, причиной детской смертности. Лейкемия, саркома, опухоль Вилмса… Хотя шансы возникновения опухоли в раннем возрасте сравнительно невелики. Если по официальной статистике среди взрослого населения в России каждый год выявляется около полумиллиона онкобольных, то среди несовершеннолетних - 3, 5 тыс. Подробнее о том, как обстоят дела в этой сфере, – наш разговор с главным внештатным детским онкологом Минздрава РФ Владимиром Поляковым.
- В стране зарегистрировано более 22 тыс. онкобольных детей, с учетом тех, кто после лечения еще остается под наблюдением врачей, - этими словами начал нашу беседу Владимир Георгиевич.
- Большую ли роль играет наследственность в образовании злокачественных опухолей у детей?
- Как правило, родители, имеющие одного ребенка с онкологическим заболеванием, бояться рожать второго. Но в основном опасения не оправданы. С вероятностью 50% по наследству детям могут передаться только две нозологии: ретинобластома (рак глаза) и модулярный рак щитовидной железы. В более редких случаях - герминогенные опухоли яичников.
А возникновение болезни чаще всего связано с другими факторами.
- Но число больных год от года постепенно растет. С чем это связано?
- Рост наблюдается по двум причинам: с одной стороны, улучшилась выявляемость и установка правильного диагноза, с другой – увеличилась численность больных. Что связано и с изменением экологической обстановки, и со снижением иммунитета на фоне вредных привычек, стрессов и других заболеваний.
- Предусмотрен ли в медучреждениях скрининг?
- Процедура слишком дорогостоящая, чтобы проверять каждого ребенка. Даже в Америке и Японии пытались проводить скрининг новорожденных, но эффективность была практически нулевой. Это - непредсказуемая болезнь, сегодня ребенок может быть здоровым, а через несколько дней – уже нет. Некоторые опухоли можно обнаружить при помощи УЗИ на третьем триместре, также ранние симптомы позволяют выявить диспансерные осмотры. Но проблема другая – пока далеко не все педиатры и специалисты могут оперативно определить рак, так как встречается он крайне редко. Путая симптомы с другими заболеваниями, вовремя не направляют пациента к онкологу.
- Какие виды заболевания встречаются чаще всего?
- Прежде всего, - гемобластозы - опухоли, возникающие из кроветворных клеток. Они встречаются у 43-45% онкобольных детей. Самый распространенный среди них - острый лимфобластный лейкоз. Еще 55% приходится на так называемые солидные заболевания, где поражаются внутренние органы: печень, почки, мягкие ткани, глаза, головной мозг.
- А меланома? Она довольно часто встречается у взрослых…
- Действительно, у взрослых – это одно из самых неприятных злокачественных новообразований. Но у детей она встречается крайне редко - всего у 0,2 %. Но обязательно под пристальным наблюдением находятся ребята с пигментными новообразованиями, в особенности рыжие и светлокожие. Проводится скиаскопия, и пациент ставится на учет.
- Расскажите о современных методах лечения.
- Детская онкология заметно отличается от взрослой, так как большинство злокачественных новообразований в юном возрасте имеют чувствительность к химиотерапии. И благодаря новым препаратам за последние годы мы добились хороших результатов. Хотя применяются и другие виды противоопухолевой терапии: лекарственное лечение, из консервативных методов - лучевая (но гамма-излучение уже стараемся не использовать, на смену ему приходят протонная и нейтронная терапия), развивается направление иммунотерапии. Активно используются локальные методы облучения в виде кибер- и гамма-ножа, которые имеются уже в четырех онкоцентрах России, в том числе и в Уфе. Хирургический метод используется сравнительно редко.
- И как это отразилось на общей картине лечения детской онкологии?
- Если лет 20 назад диагноз рак для большинства звучал смертельным приговором, то сегодня выживаемость у детей достигает 80%. Хорошие показатели в лечении рака щитовидной железы – 100% выживаемость, ретинобластомы (рака глаза) – 92%, нефробластомы (опухоль Вилмса, или рак почек) – 85%, острой нейробластомы (опухоль симпатической нервной системы) и лейкоз - 90%, лимфома Ходжкина – также 90%.
- Но, похоже, не везде все так хорошо…
- К сожалению, да. Очень много больных едут в федеральные центры, поскольку на некоторые виды лечения в регионах нет специалистов, что особенно касается новых методов хирургии, позволяющих сохранять органы (то есть избежать их ампутации), а также высокодозной химиотерапии. Например, из центрального региона в Москву едет более 60% пациентов, из других – меньше. К тому же ощущается дефицит коечного фонда и высококвалифицированных кадров.
Анастасия ЛИСТКОВА