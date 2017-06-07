Дом, который хочется воспеть

Речь пойдет об уфимском доме возраста более 170 лет по улице Гоголя, 66 (в прошлом – Ханыковская). Это одно из первых кирпичных строений города, поэтому оно привлекает внимание историков, журналистов, краеведов, уфимцев, любящих свой город. Все они ратуют за сохранение этого здания как памятника архитектуры.Имя первого хозяина не сохранилось, но известно, что в 1879 году им владел Николай Васильевич Щепин, действительный статский советник, военный врач. Через четверть века владелицей стала его жена Елена Тимофеевна.Воспоминания ЩепинаЩепин в 1851 году надел облачение конноартиллерийской бригады Оренбургского казачьего войска и в 25 лет стал военным лекарем. С 1858 г. служба продолжилась в военной и гражданской управе при Оренбургском казачьем войске. Пробыл на ней до 1892 г.В юности Щепин, как все, был под впечатлением Хивинского похода 1839-1840 годов. Набеги на российские земли, совершаемые ханством, вызвали ответные действия, и состоялся поход, возглавляемый Оренбургским губернатором генералом-адъютантом Василием Алексеевичем Перовским. В то время природа словно забыла, что властвует на южной территории и выдала невиданные в этих местах морозы, метели, глубокие снега, бескормицу для верблюдов. В том походе при военном губернаторе состоял Ханыков Николай Владимирович – родной брат Якова Владимировича Ханыкова, в честь которого назвали улицу в Уфе. Набеги тогда на какое-то время ослабли. Именно на время.Уже после покорения Туркестана из-за возобновившихся грабительских нападений в 1873 году состоялся новый Хивинский поход. В нем принял участие и Щепин – врач областного управления Уральской области, уже как два года бывший коллежским советником.Участники похода переносили изнуряющую жару и жесточайший холод, особенно безводье. Жажду утолить было нечем. Офицеры отдавали свои личные запасы питья солдатам, но этого недоставало. Щепин спасал умирающих солдат от обезвоживания организма лишь кровопусканием сгустившейся крови. Морозы вынуждали бороться с отморожениями, доходило до ампутаций пальцев ног и рук. Перевязочных материалов было взято достаточно, но вьючных носилок для больных и раненых не хватало. Цинга, дизентерия, лихорадка не прекращались. В ведении Щепина, как врача, были принятые в то время средства: карболка, спирт, хинин, опиум, капли Иноземцева, вода Нелюбина, гипс. Особо применялись бульон Либиха, полезные специи: уксус, сода, лимонная кислота.Хивинский поход 1873 года продвинул карьерный рост Щепина. По возвращении он уже действительный статский советник, по праву получивший серебряную медаль «За Хивинский поход», учрежденную как Государственная награда по указу императора Александра II.Зарождение уфимских улицВ конце XVIII века Уфе стало тесно на крутых склонах реки Белой и прилегающих улочках, пришла пора выбираться из прибельских слобод. Да и на Руси в этот период задумана перепланировка трехсот уездных и губернских городов. Вошла в их число и Уфа. Предполагалось продвинуть город на местность сухую и ровную. Но казна не могла выделить денег и, лишь через 15 лет при губернаторе Г.С. Волконском приняли проект расширения Уфы на север и запад. Русский архитектор (шотландского происхождения) Василий Иванович Гесте прибыл в Уфу 28 сентября 1817 г. и с местным землемером Сметаниным изучал местность. В 1819 г. план утвердили, но опять проволочка. Толчком к его осуществлению стал приезд императора Александра I в сентябре 1824 года. На севере разрастающегося города, на пустыре он собственноручно заложил камень в основание будущего храма в честь святого князя Александра Невского, возведение которого формировало бы очередную площадь. Одновременно император указал место для строительства казарм внутренней стражи Уфимского гарнизона, на строительство которого ушло 12 лет. Через 15 воздвигли и казармы внутренней стражи. 2 малых и 2 больших корпуса были готовы к 1839 году. Внешне строгой архитектуры, внутри они имели парадный анфиладный строй и красивые сводчатые потолки. Симметрично расположенные по отношению к Александровскому храму, придавали площади торжественный вид. Одновременно на углу Ханыковской и Кузнецкой возводился каменный двухэтажный дом для проживания военных чинов. С его появлением квартал приобретал завершенный характер.Из Оренбурга в УфуШел 1879 год. Отслужив 28 лет, Щепин решил обосноваться в Уфе. Пришла пора позаботиться о «тихой гавани», обустроить семейный быт. Выбор пал на разрастающийся, спокойный город, где ему в усадьбе №4 по нумерации внутри квартала предложили во владение дом, входящий в военное ведомство. Щепин здесь не раз бывал и ему нравился северно-восточный угол города, с располагавшимися здесь казармами внутренней стражи, они уже как 40 лет действовали. Один из корпусов казарм был отведен для поселения семейных солдат.Вдоль Ханыковской почти до Тюремной (Достоевского) надежным форпостом тянулась стена военного городка. И не просто стена, а оградительное сооружение. За военным комплексом по Ханыковской в сторону Кузнецкой простирался пустырь, заросший травой, привлекавший местных кур да коз, кои входили в хозяйство обосновавшихся поблизости жителей. За пустырем стоял жилой двухэтажный дом, имевший по подобию казарм сводчатые потолки и мощные стены. Дому приданы внешне сдержанные формы, лаконичность украшений, чтобы соответствовать жилому помещению, но и не слишком выделяться, поддерживая строгий архитектурный стиль квартала с южного угла.Угловой кирпичный особняк выглядел солидно и принадлежал военному ведомству. С 1852 г. при губернаторе В.А.Перовском он стал указываться на картах и числился по Ханыковской, которая уже пересекалась не с Кузнецкой, а с Калмацкой, так до 1860 г. улицу переименовали в честь известного уфимского семейства.На Ханыковской кипела жизнь, развивались ремесла, открывались торговые заведения. Солдатский быт требовал наличия в округе чайной, харчевни, пряничной, сапожных мастерских. В погреба свозились ладно сбитые, схваченные обручами бочки. На складах их поглощали темень и хлад, способствуя сохранности содержимого.Среди жителей преобладали семьи солдат, но селились и приезжие: купечество, мещане, наниматели. В кирпичном доме менялся состав проживающих офицеров соответственно новым служебным назначениям.С 1879 года (согласно Справочной книге, составленной чинами Уфимской городской полиции), особняк принадлежал Щепину.Продолжение в следующем номере.Лариса МИХАЙЛОВА