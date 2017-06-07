Стал индустриальным парком

Как показывает опыт Уфы, после закрытия или переезда производства на новое место, бывшие заводские корпуса либо перепрофилируют в торговые или офисные центры, либо сносят, а на их месте строят жилье. Но, к счастью, в этом правиле есть и исключения. Цеха расположенного в Шакше бывшего машиностроительного завода, где раньше собирали мотоблоки и снегоходы, после закрытия производств не превратились в склад или очередной торговый дом, а стали индустриальным парком «ПромЦентр», на базе которого работает целый комплекс малых и средних предприятий, выпускающих востребованную рынком высокотехнологичную продукцию.«ПромЦентр» был создан в 2013 году на базе предприятия, располагавшего свободными производственными и административными сооружениями площадью более 58 тысяч квадратных метров на 12 гектарах земли. Учредителем стал «Региональный фонд» - институт развития Башкортостана, созданный с целью поддержки приоритетных инвестпроектов.На сегодняшний день только при размещении предприятий уже создано более 1490 рабочих мест.- Мы стремимся привлекать на нашу производственную площадку именно инновационные предприятия, выпускающие высокотехнологичную продукцию, – подчеркнул директор индустриального парка «ПромЦентр» Павел Васильев, говоря о перспективах его развития.С точки зрения города и республики, значение индустриальных парков заключается не только развитии производственной инфраструктуры и создании новых рабочих мест, но и существенной финансовой поддержке местных бюджетов. Только за 2015 год налоговые поступления от резидентов «ПромЦентра» составили 123,3 миллиона рублей, в том числе 33 миллиона - в региональный бюджет. План налоговых поступлений за 10 лет реализации проекта – 1,846 миллиарда рублей, из которых 611 миллионов поступят в республиканскую казну.Алексей ФАТЫХОВ.