Кто разрешит сомнения

И все же, куда можно обратиться, если вас «грызет червь» сомнения? Например, вода, которую вы заказываете на дом, вызывает подозрения? Вы можете решить вопрос, обратившись в Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан, «родителем» которого, образно выражаясь, является Роспотребнадзор.
- Наша главная задача – обеспечение санитарно-эпидемиологического надзора и контроля в различных сферах, связанных с жизнедеятельностью человека и окружающей среды , - главный врач центра Анна Казак. – В частности, соблюдение и выполнение индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами, гражданами требований законодательства РФ. Мы проводим необходимые санитарно-эпидемиологические экспертизы, анализы, испытания, измерения, исследования, даем оценку риску воздействия вредных факторов среды обитания на здоровье человека.
Центр имеет одну из самых современных и хорошо оснащенных лабораторий в республике.
Туда мы и направились, чтобы на собственном опыте убедиться, как работает система. В качестве объекта исследования захватили воду, которую регулярно заказываем в редакционный офис.
Емкость обматывают черным скотчем, чтобы скрыть следы маркировки, тем самым обеспечив анонимность, а значит и чистоту эксперимента. Теперь под кодовым номером образец отправится в лабораторию.
- Мы проверяем пищу, воду и почву, - говорит заведующая лабораториями санитарно-гигиенического профиля Татьяна Васильева. – Заказы на исследования поступают и по линии Роспотребнадзора, и от предпринимателей и частных лиц. Весной, когда начинается половодье, объем работ возрастает многократно. Люди спешат удостовериться, нет ли в том, что они пьют, опасных веществ.
Итак, наша проба поступает в одну из лабораторий. По требованиям санитарных правил жидкость будет проверена по трем характеристикам: органолептические, физико-химические и санитарно-паразитологические показатели.
- В воде кроме химических элементов всегда присутствуют микроорганизмы и бактерии, - говорит лаборант Танзиля Булатова. – Анализ покажет, есть ли в пробе вредные микроорганизмы, которые могут нанести вред здоровью.
Вначале все образцы проверяются на органолептические показатели – те, что человек может оценить с помощью органов чувств (зрения, обоняния, вкуса, осязания).
Эксперты оценивают свежесть продукта, его вкус, консистенцию, запах, цвет и прочие характеристики, в результате выносится заключение о соответствии или несоответствии органолептических показателей нормам. Для проведения анализа по органолептическим показателям допускаются только опытные специалисты, имеющие свидетельство о прохождении обучения и прошедшие процедуру аккредитации.
Пока наша вода испытывается специальными реактивами, есть время понаблюдать и за другими испытаниями. Замечаем в формочках раскрошенное печенье. Интересуемся, можно ли проверить его на наличие пальмового масла.
Как выясняется, в перечне исследований такого параметра нет.
- Исследование покажет наличие это компонента в продукте, -объясняет лаборант Венера Халабуда, - проблема в другом: пока не создано методики определения, какое это масло: промышленное или пищевое. Наличие же последнего в продуктах вполне допустимо.
Исследование на наличие токсических и химических элементов в различных образцах проводится на уникальном приборе – атомно-эмиссионном спектрометре с микроволновой плазмой.
- Во время проведения в Уфе международных саммитов ШОС и БРИКС он обеспечивал проверку воды в кратчайшие сроки, - рассказывает врач-консультант Елена Чиглинцева. – прибор может одновременно выявлять до 28 элементов. Мы задаем программу, а все остальное делает умная машина.
До 2012 года в лаборатории использовался атомно-эмиссионный спектрометр, который предполагал еще и подготовку к исследованию. Жидкость предварительно должна была выпариваться до определенной концентрации. На это уходило больше времени и реагентов. Да и результаты не были так точны.
Плазменный прибор - высокочувствительный и в экстремальных ситуациях он просто незаменим, позволяя сделать точный анализ в кратчайшие сроки.
А мы продолжаем разговор с Татьяной Алексеевной.
- В последние годы качество продуктов ухудшилось, технические регламенты часто нарушаются, - говорит она, - что особенно касается молочных продуктов, чаще всего творога, сыра, масла. Сливочное масло российского производства отличается от зарубежных аналогов. Оно вырабатывается из пастеризованных сладких сливок. В фальсифицированных образцах обнаруживаются растительные жиры (например, пальмовый). Помимо этого добавляются различные эмульгаторы, красители, ароматизаторы, регуляторы кислотности и консерванты. Конечно, они не приносят пользы организму и могут даже навредить. Хроматографический анализ позволяет дать оценку жирнокислотному составу масла. Но эта экспертиза стоит недешево. К нам, например, обращаются детские сады, недовольные качеством продуктов, которые им поставляют фирмы, выигравшие тендер. Низкая цена – верный признак того, что вы купили фальсификат. В год мы выявляем до 13 процентов недоброкачественных молочных продуктов.
После того, как образец прошел все испытания, протокол исследований в электронном виде поступает в отделение гигиены питания.
- Вот, например, заключение по письму, поступившему по линии МВД, - рассказывает врач с 40-летним стажем Роза Хурматуллина. – В своей лаборатории они провели исследование неизвестной спиртосодержащей жидкости, а мы проводим гигиеническую оценку на соответствие требованиям СанПиНа. Вывод однозначный: этот опасный для здоровья и жизни продукт подлежит уничтожению.
А вот другой акт: по поручению Роспотребнадзора проверен «Теплый салат с морепродуктами». Результат: нормативным показателям не соответствует. Хозяевам заведения общепита придется заплатить штраф.
Завершая наше путешествие по лабораториям, можно уверенно сказать: новейшее оборудование позволяет провести исследования любой сложности с большой точностью.
P.S.
Через несколько дней мы получили акт проверки нашей офисной воды, в ней все оказалось в пределах нормы.
Конечно, исследования, заказанные в частном порядке, стоят денег, но не таких уж больших в обмен на плату за нашу безопасность.
Светлана ЯНОВА.
Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.