Рай для изобретателя

3Д-принтер для печати восковых моделей, применяемых в литейном производстве - это, собственно говоря, пример аддитивных технологий, с которыми инженеры всего мира связывают надежды на новый прорыв: их применение позволяет сократить время изготовления моделей, снизить трудоемкость, повысить качество деталей.Это разработка Наиля Якупова - директора стартап-проекта «Неовакс» и резидента Технопарка авиационных технологий. Его высокий уровень подтвержден выходом проекта в финал престижного Всероссийского конкурса стартапов GenerationS.О том, как здесь поддерживают резидентов - малые инновационные предприятия, и о том, чем, собственно, они занимаются, рассказывает директор по инновациям НПА «Технопарк АТ» Гульназ Салимгареева.- С начала деятельности в 2007 году у нас ежегодно появляются 2-3 новые компании - сегодня их насчитывается уже 11, и пока что возможности по размещению резидентов исчерпаны, хотя на самом деле останавливаться мы не планируем, а собираемся расширять площади, - говорит она.Большое цеховое помещение, отданное технопарку, давно разделилось на отдельные комфортные производственные участки с конференц-залами, лабораториями, комнатой приема пищи. За счет наличия собственного инжинирингового центра поддерживается низкий уровень арендной платы (250 руб. за «квадрат» производственных помещений, 350 руб. - офисных), также в индивидуальном порядке предоставляются льготы по ее оплате. Резиденты также пользуются льготами как субъекты инновационной деятельности, - в частности, освобождаются от налога на имущество. Средний уровень заработной платы в них составляет около 30-35 тыс. руб.Теперь о самих компаниях. НПП «Уралавиаспецтехнология» более 20 лет занимается разработкой вакуумно-плазменных методов нанесения покрытий на детали машин, работающих в сложных условиях, сотрудничает с ООО «Силовые машины» (г. Санкт-Петербург), «Севергазпром», «Пермьтрансгаз», «Уралтрансгаз». Дочернее предприятие компании - научно-производственное партнерство (НТП) «УАСТ» - изготавливает детали для паровых турбин методами компактирования порошков. Помимо основной работы, сотрудники фирм ведут и научные исследования.Изготовление металлического волокна (фибры) методом быстрой кристаллизации - профиль НПП «Инвертор». В качестве исходного материала оно использует металлолом, получая востребованный продукт с уникальными свойствами: фибра применяется в качестве армирующего материала, придающего прочность, жаро- и коррозийную стойкость бетонным конструкциям, используемым, например, при строительстве мостов, взлетно-посадочных полос.НПП «Лаборатория инноваций» изготавливает геофизическое оборудование для нефтегазовой промышленности. Их собственная разработка - гидравлический пластоиспытатель ПЛГК-120 - уникальна для российского рынка и имеет немало преимуществ перед зарубежными аналогами - как по цене и габаритам, так и по производительности и адаптированности к российским условиям работы.Иван ЗАРОКОВ.