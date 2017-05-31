Уфа – Сочи: точки притяжения

Уфимская делегация под руководством главы администрации Ирека Ялалова с ответным деловым визитом посетила Сочи. Был изучен опыт коллег в вопросах градостроительства, благоустройства, транспорта, ведения городского хозяйства, туризма.Еще в марте между городами было подписано Соглашение о дружбе и сотрудничестве. Тогда мэр южной столицы страны Анатолий Пахомов провел масштабную презентацию и пригласил уфимцев в гости.- Сочи отвечает всем европейским стандартам, как спортивный и курортный город. За последние годы здесь построено 360 км новых дорог, 55 мостовых сооружений и 22 тоннеля. Я там крайний раз был в 2013 году, и за эти годы изменения колоссальные, - отметил Ирек Ялалов на оперативном совещании в мэрии Уфы. –В Сочи построены две самые современные в России ТЭЦ, создана централизованная система водоочистки и водоподготовки. Теперь массовый неконтролируемый сброс неочищенных сточных вод в Черное море прекращен. Это серьезно сказалось на экологической ситуации. Все горожане отмечает, что стало очень много рыбы, вернулись дельфины.- Площадь Сочи - 3,5 тысячи кв. км, протяженность береговой линии - 146 км. И сегодня наша задача – оперативно, в течение 10 дней, привести пляжи к нормативу. С Уфой у нас хорошие отношения, так, из столицы Башкортостана есть прямой рейс в Сочи. В целом есть чему друг у друга учиться, помогут взаимные обмены опытом по различным отраслям, - заявил мэр Сочи Анатолий Пахомов.В рамках визита уфимцы посетили культурно-этнографический центр «Моя Россия», общественно-культурный центр «Галактика». С 2009 года в Сочи действует Ситуационный центр, в котором специалисты круглосуточно ведут контроль за улицами, парками и пляжами. Это аналог уфимского Единого диспетчерского центра Службы спасения. Сегодня в Сочи приняты беспрецедентные меры безопасности.Ежегодно в Сочи проходит карнавал – масштабный праздник в честь открытия курортного сезона. В этот раз участие в нем принял и уфимский ансамбль «Мирас». Кроме того, на центральной площади Олимпийского парка состоялся торжественный ритуал Военной присяги новобранцев, отобранных для дальнейшего прохождения службы в спортивных ротах ЦСКА. Ирек Ялалов и Анатолий Пахомов поздравили присягнувших на верность Отечеству, а также вручили значки школьникам, вступившим в ряды Всероссийского движения Юнармия.Глава администрации Октябрьского района Уфы Роберт Ахунов:- Сочи – чистый и ухоженный город. В первую очередь ощущается бережное отношение жителей, ответственный подход бизнеса. Впечатлило, как владельцы и маленьких магазинов, и больших торговых центров заботятся о своей прилегающей территории. Широко практикуется не только тщательное содержание участка, но и мойка витражей, тротуаров. Особое внимание предприниматели уделяют украшению фасадов, ландшафтному дизайну, дополняют малыми архитектурными формами.Очень интереснен опыт энергетиков, дорожников и железнодорожников в оформлении своих инженерных сооружений. Порой со стороны трудно понять, что это: подстанция или современный торговый комплекс. Очень много дорожных эстакад, развязок, тоннелей и надземных жд-переходов, гармонично вписанных в первозданный горный пейзаж. Чувствуется комплексный подход при строительстве.Марат Галиуллин, глава администрации Орджоникидзевского района:- За последние шесть лет в Сочи проделана огромная работа по благоустройству и созданию современной инфраструктуры. За каждой улицей закреплен ответственный из числа сотрудников администрации. Такая практика применяется и у нас в районе. Муниципалитет ведет достаточно требовательную политику в отношении предприятий, организаций, которые нарушают правила благоустройства: штрафуют их очень жестко и безапелляционно, также развита система взыскания административных штрафов с населения. И мы в районе намерены ужесточить эту работу.В сфере благоустройства практически отсутствуют муниципальные предприятия. Данные работы выставляется на тендеры и аукционы, участие в которых принимают частные структуры.Сергей Плотников, глава администрации Демского района:- За три дня командировки наша делегация успела посетить множество различных объектов, особенно запомнились поездки в Красную поляну, Олимпик-парк, незабываемые воспоминания оставил грандиозный Карнавал, который открыл курортный сезон в Сочи.Для себя отметил слаженную работу властей города, населения и предприятий, оперативность решения ими многих совместных вопросов, особенно касающихся благоустройства территорий. Некоторые моменты я взял себе на заметку и намерен использовать в дальнейшем.Сергей Кожевников, глава администрации Калининского района:- В Сочи, в первую очередь, понимаешь, как жители сильно любят свой город и заботятся о нем. Каждый чувствует ответственность за свой дом, улицу. Поэтому в городе удается сохранить чистоту и порядок. Также меня поразили виды олимпийских объектов до и после постройки. За такой короткий срок в Сочи удалось реализовать проект мирового уровня. Без инфраструктуры, почти на пустом месте возвести столько масштабных объектов, которые удивляли и гостей Олимпиады, и сейчас продолжают радовать жителей и туристов.Подготовила Альфия РАИМОВА.