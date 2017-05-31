О мусоре на карте и в головах…

…Раннее утро, дурманящий аромат отцветающей черемухи и пение соловьев. Пасторальную картину нарушает лишь неглубокий овражек, полностью заваленный пакетами, отслужившими вещами и строительным мусором. Неподалеку от села Федоровка Калининского района уже не первый год образуются несанкционированные свалки. Садоводы грешат на местных жителей, те в свою очередь сетуют на дачников и новоселов строительного квартала Самохваловки…
Недавно городская администрация запустила новый проект - интерактивную экологическую карту Уфы. Любой пользователь может отметить на ней несанкционированную свалку и приложить фото или видео. Сегодня уже отмечено порядка пяти десятков мест, требующих пристального внимания коммунальных служб, и четыре из них рядом с Федоровкой.
За десять дней работы интерактивного проекта некоторые «маячки» уже сменили цвет с опасного красного на зеленый. Это значит, что работа здесь проведена и территорию привели в порядок. Таких на сегодняшний день 11, еще 22 «полигона» находятся в работе. Они отмечены оранжевым.
Традиционно лидером в рейтинге стихийных свалок остается частный сектор. Учитывая, что в пределах городской черты на него приходится около 30 процентов жилья, проблема выглядит масштабно. Однако позитивные тенденции определенно есть: если 15 лет назад в городе возникало до 400 несанкционированных свалок, то сегодня их количество значительно снизилось. Но некоторые граждане просто не способны принять простые городские правила и живут по принципу «после нас хоть потоп».
Уже больше шести лет реализуется программа «Оранжевый пакет», в ней участвует около 20 населенных пунктов, расположенных в городской черте. По мере заполнения яркие пакеты емкостью 110 литров выставляют на дорогу, где их забирает мусоровоз.
Не лучшим образом обстоят дела и в садоводческих товариществах. Площадки должны располагаться на расстоянии не менее 20 и не более 100 метров от границ участков. На этой территории дачники обязаны соблюдать чистоту.
- На собрании нас просили сортировать мусор. Какой-то забирать в город, особенно тех людей, кто приезжает на автомобиле. Что-то можно сжечь в печке без вреда для окружающих (старые вещи, книги, журналы), органику - в компостную кучу. А то поставили два «бака» на огромный кооператив, а особо «сознательные» в него даже ветви деревьев складывают, - делится садовод СНТ «Ягодка» Альфия Шарипова. – Вывоз денег стоит, а сдавать дополнительные взносы никто не хочет, вот и бросают в овраг.
К слову, цена зависит от расстояния до города. К примеру, близлежащим районам один рейс обойдется около 2600 рублей, а отдаленным – более 3000. Заказчик вправе выбрать нужную для себя периодичность. При этом Министерство природопользования и экологии РБ ежегодно, начиная с конца мая по 1 ноября, проводит рейды по выявлению несанкционированных свалок в садоводческих товариществах. А нарушителей наказывает штрафом: частные лица платят около 10 тысяч, должностные – до 30000, юридические – от 100 до 200 тысяч рублей.
Однако думать, что свалки образуются лишь рядом с частным сектором, не совсем верно. Их фиксируют возле строительных площадок, гаражных кооперативов и даже в излюбленных для прогулок местах.
Так на экологическую карту попал всем известный висячий мост в Саду им. Салавата Юлаева. У кого в семейном альбоме не хранится фото на этом знаковом месте? Недавно на мостике установили уникальную иллюминацию, но почему-то горожане и гости продолжают заваливать овражек мусором. Неужели вид от этого становится красивее? Потребовалась срочная помощь и парку Лесоводов. Сейчас заявка отмечена зеленым – площадку для барбекю очистили. С приходом хорошей погоды туда устремятся сотни горожан – надолго ли хватит чистоты? Еще одно пострадавшее от «большой любви» местечко – озеро Долгое в Нижегородке. Местные жители обратились с призывом спасти живой водоем с родниками и дикими утками, чайками и даже лебедями от обилия бутылок и прочего мусора. На днях здесь был проведен субботник.
Екатерина МАРКОВА.
Фото Риты Ишниязовой.
КОРЗИНКА
С начала года инспекторами государственного экологического надзора Минэкологии РБ выявлены 163 места несанкционированного размещения отходов. В настоящее время по требованию экологов более 65% из них ликвидированы