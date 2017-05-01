Ремонт в разгаре

В мэрии подвели итоги отопительного сезона.- Среднемесячная температура воздуха с октября по май составила минус 5,7?С, что на 3,1 ?С холоднее в сравнении с периодом 2015-2016 гг. Продолжительность сезона составила 218 дней против 203 в прошлом году, - рассказал первый заместитель главы администрации города Салават Хусаинов. - Если есть техническая возможность ресурсоснабжающей и управляющей компаний, собственники жилья могут оформить протоколы общего собрания и сами обозначить начало отопительного сезона.Задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги на 1 мая - 2, 41 млрд рублей. За год ее рост составил 308 миллионов. Это неминуемо ведет к сокращению ремонтных работ, что влечет снижение надежности сетей инженерного оборудования и качества услуг.В прошедший отопительный сезон зафиксировано 985 ограничений подачи энергоресурсов потребителям, в том числе 169 на сетях теплоснабжения. Рост аварийных отключений отмечен на сетях горячего водоснабжения и электроснабжения. Основная причина - высокая изношенность. Снижение произошло на тепловых магистралях, квартальных тепловых сетях МУП «Инженерные сети» и на сетях ООО «БашРТС». Большое количество отключений в частном секторе, оно связано с перегрузкой защитно-коммутационной аппаратуры в трансформаторных подстанциях.Первый заместитель главы администрации также обратил внимание на самые распространенные нарушения при земляных работах: неаккуратные ограждения, хранение строительных материалов за их пределами, укладка асфальта без соблюдения технологий. Восстановление газона нередко ограничивается завозом чернозема.- Большой объем работ предстоит в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Удалось привлечь достаточно серьезные, в том числе и федеральные средства. Мы никогда не ремонтировали 29 улиц одновременно. Уже на одиннадцати из них ведутся работы. Они продлятся по октябрь, - рассказал Салават Сахиевич.Он отметил, что в этом году начнется строительство надземного перехода на дороге Уфа - Аэропорт, в микрорайоне Спутник. Рассматривается вариант строительства двух подземных переходов в районе остановки «Фирма «Мир» и гимназии Рами Гарипова. Сейчас ведется поиск инвесторов.Венера КАРИМОВА.