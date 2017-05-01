Форум ведущей отрасли

С 23 по 26 мая в Уфе на площадке ВДНХ-Экспо проходят Российский нефтегазохимический форум и XXV Международная выставка «Газ. Нефть. Технологии».
На состоявшемся 23 мая пленарном заседании Российского нефтегазохимического форума выступили ведущие российские ученые, руководители государственных органов власти и отраслевых объединений, крупных компаний топливно-энергетического комплекса. В своих докладах они отметили проблемы, стоящие перед отраслью, прежде всего, в сфере переработки сырья и пути ее поступательного развития.
– За последние 5 – 6 лет структура отечественной экономики существенно изменилась, – заявил заместитель премьер-министра правительства РБ Фархад Самедов. – Нефтедобыча и переработка, на протяжении десятилетий составлявшие основу нашей экономики, столкнулись с рыночными ограничениями. При этом, занимая лидирующие позиции по добыче нефти и газа, мы на порядок отстаем в производстве и потреблении нефтехимической продукции глубокой переработки.
По словам научного руководителя Федерального исследовательского центра угля и углехимии Сибирского отделения РАН, академика Алексея Конторовича, в России создана уникальная сырьевая база для развития газохимии, прежде всего на территории Ямало-Ненецкого автономного округа и регионов Восточной Сибири.
– Для современной реиндустриализации программами развития экономики России до 2025 года должен быть предусмотрен рост системы газопереработки – предприятий и продуктопроводов, – считает Конторович. – В Башкортостан, Татарстан, Самарскую область должно прийти сырье с Ямала. Это даст новый расцвет газохимической промышленности России.
При этом республиканская индустрия нефтепереработки, являясь одной из крупнейших в стране, имеет положительную динамику. Наш регион обеспечивает 12% общероссийского производства бензина и 14% - дизельного топлива.
- Вопросы развития «нефтянки» являются одним из приоритетов нашей промышленной политики, - отметил глава Башкортостана Рустэм Хамитов. - В последние годы предприятия нефтепереработки и нефтехимии в республике реализуют крупные проекты по техническому перевооружению, модернизации производств. Сегодня на долю нефтегазовой отрасли приходится почти половина (47 процентов) общего объема инвестиций крупных и средних организаций. В республиканском перечне приоритетных инвестиционных проектов 16 относятся к химии и нефтехимии. Их общая стоимость приближается к 200 миллиардам рублей. Этим проектам оказана соответствующая поддержка со стороны республики.
Директор ГУП «Институт нефтехимпереработки РБ» Эльшад Теляшев отметил создание модели отраслевого НИИ путем преобразования Уфимского государственного нефтяного технического университета в Национальный исследовательский университет, дальнейшего развития территориального нефтехимического кластера (в его составе уже зарегистрировано 193 участника), а также широкое использование технологий прототипирования продуктов и технологий.
Корзинка
В выставке «Газ. Нефть. Технологии-2017» участвуют свыше 400 ведущих отечественных и международных компаний отрасли, более 80 процентов из которых – производители. В их числе – представители 39 российских регионов и около 20 стран мира. Программа Российского Нефтегазохимического Форума включает более 30 деловых мероприятий.
Алексей ФАТЫХОВ.
Фото Валерия ШАХОВА.