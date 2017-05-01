По сигналу SOS

Уфимцы, проживающие в домах по улице Айской, 87 и 89, вздохнули с облегчением – наконец-то в их дворе залатали колдобины и ямы, нервирующие пешеходов и автовладельцев много лет. «После дождя скапливалась вода, и пройти было невозможно. Спасибо, что обратили внимание на наши просьбы», - благодарили они коммунальщиков.
Всего по городу на 15 мая к ямочному ремонту подготовлены 162 двора. Дело в том, что работы ведут две разные структуры. Сначала управляющие компании снимают поврежденный слой асфальта на локальном участке, выравнивают его края. И только потом на участок приходят коммунальщики из МУБов (учреждений по благоустройству). Они и укладывают мелкозернистый асфальт на подготовленные площади. В 82-х дворах работы уже выполнены.
Но есть в этой истории еще один немаловажный момент:
- Стоит отметить, что коммунальные службы помогают управляющим компаниям привести в нормативное состояние проезжие части дворов без привлечения средств жителей, которые собираются по статье «Содержание». Это наша помощь горожанам, - было заявлено на оперативном совещании в мэрии.
Ситуацию стоит подробно расшифровать нашим читателям. Дороги на придомовой территории - элемент общедомового имущества и содержатся управляющей компанией за счет средств жителей. Это законодательно закрепленная общероссийская практика. Но ремонт дороги – дорогостоящее мероприятие, которое в большинстве случаев невозможно осуществить за счет платежей жильцов. Поэтому в муниципалитете и было принято решение изыскать возможности и провести посильный ямочный ремонт на придомовых территориях.
В течение месяца будет запущена интерактивная карта, отражающая ситуацию во дворах. Это будет достаточно масштабный проект, так как в столице республики около 6000 многоквартирных домов.
Иван ЗАРОКОВ.