Двигатель Победы

В годы войны в Уфу полностью или частично было эвакуировано около 40 промышленных предприятий. Однако наиболее значимой стала эвакуация Рыбинского моторостроительного завода, резко повысившая потенциал местного завода-дублера №384. С 1941 по 1945 год было произведено более 40 тысяч авиадвигателей М-105 и ВК-107А, которые устанавливались на основные типы фронтовых истребителей и бомбардировщиков. Не менее трети всех боевых самолетов и около половины истребителей, выпущенных в СССР в годы войны, были оснащены уфимскими моторами.
Заложенный в 1931 году моторостроительный завод (ныне УМПО - один из ведущих мировых производителей двигателей для боевой авиации) изначально был предназначен для производства комбайновых моторов, но мирный профиль сохранял недолго. С началом Второй мировой стало ясно, что Советский Союз не сможет остаться в стороне от разворачивающихся событий. В 1940 году моторный (УМЗ), к тому времени уже имевший все необходимое для выхода производства на полную мощность, был передан в Наркомат авиационной промышленности с присвоением ему номера 384. В этом же году он становится дублером Рыбинского завода по производству новейших на тот момент авиационных моторов М-105, которых до начала Великой Отечественной войны удалось собрать 675.
К осени 1941 года немецкие войска окружили Ленинград и вышли на ближние подступы к Москве. Дальнейшее сопротивление было возможно лишь при условии немедленной эвакуации промышленных предприятий, которые могли быть захвачены врагом либо уничтожены ударами с воздуха. Одним из таких объектов стал оказавшийся вблизи линии фронта Рыбинский моторостроительный завод, в 1930-х годах выпускавший более половины всех советских авиамоторов.
В ночь на 16 октября 1941 года сотрудников предприятия вызвали на совещание, где сообщили о срочной эвакуации в Уфу. На следующий день между цехами стали прокладывать рельсы. В стенах делали проемы, через них с помощью кранов выгружали оборудование. Завод эвакуировался полностью: оборудование, станки, собранные и полуготовые двигатели, рабочие, служащие, их семьи. Один из рыбинских инженеров вспоминал: «Ни одной отопительной батареи, ни одного провода, ни одного винтика. Все свинтили вчистую!».
И Рыбинский был далеко не единственным моторостроительным предприятием, эвакуированным в Уфу. Кроме него, в столицу Башкирии прибыли два ленинградских завода-дублера (234-й и 451-й), частично 219-й из Подмосковья, проектное бюро ЦИАМ (Москва), а также Воронежское конструкторское бюро. Для лучшей координации и управления все эвакуированные предприятия, а также два уфимских завода, - моторный (384-й) и дизельный (336-й) были объединены, получив номер головного - 26-й.
Несмотря на бытовые и технологические проблемы, особенно многочисленные в первый период войны, моторостроители постоянно наращивали объем и повышали качество производимой продукции. В августе 1942-го заводу № 26 впервые со времени эвакуации удалось перевыполнить план и получить переходящее Красное знамя Государственного комитета обороны. В дальнейшем завод завоевывал его еще 22 раза, а после Победы Знамя было оставлено в Уфе на вечное хранение.
Алексей ФАТЫХОВ.