Двигатель Победы

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Медведев возложил цветы к Вечному огню в Смоленске 28 сентября 1968 года в Смоленске был зажжен Вечный огонь, доставленный из Москвы от могилы Неизвестного Солдата. Зажег огонь советский герой Егоров, водрузивший в 1945 году Знамя Победы над ...

В Сирии погиб 24-летний российский контрактник В Братске прошла церемония прощания с погибшим в Сирии военнослужащим Богданом Деревицким. На сайте администрации города сообщается, что его похоронили с воинскими почестями на кладбище ...