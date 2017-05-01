Исключительно народный герой

«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой» - строки популярной песни как нельзя лучше отражают и масштаб потерь, и общенародный вклад в Великую Победу. За праздничным столом в эти майские дни вспоминают подвиги отцов, дедов и прадедов, матерей и бабушек, и каждому найдется, что рассказать подрастающему поколению.
На фронтах Великой Отечественной сражалось более 700 тысяч наших земляков, почти половина из них домой не вернулась.
Только легендарная 112-я Башкирская дивизия прошла от Дона до Эльбы свыше 4000 км. Почти четыре тысячи воинов дивизии награждены орденами и медалями, 78 из них стали Героями Советского Союза и пятеро - полными кавалерами ордена Славы. Такого количества Героев, нет ни в одном соединении Красной армии. Но есть одна горькая несправедливость – легендарный командир Минигали Шаймуратов, первым ведущий дивизию в бой, так и не получил заслуженного признания и остался героем лишь в памяти народа.
Убит, пленен, казнен?
Сегодня каждый уфимец может посетить Музей 112-ой Башкирской дивизии и узнать историю формирования легендарного войска и его боевой путь. Отдельная экскурсия посвящена трагической судьбе первого комдива, в которой до сих пор немало загадок. Многие исследователи посвятили свои труды установлению истины, но одно из самых масштабных расследований судьбы генерала Шаймуратова провел режиссер Радик Кудояров. Обнаруженная им информация была положена в основу двухсерийного фильма «Генерал». Он заполняет многие белые пятна в истории жизни, и главное, смерти Шаймуратова. Ведь именно в этом трагичном событии и стоит искать ответ на главный вопрос: «Почему легендарному комдиву не присвоили звания Героя Советского Союза».
Напомним, что в ходе операции «Скачок» 7-й кавалерийский корпус, в состав которого входила башкирская дивизия, оказалась в глубоком тылу противника.
Колоссальная работа, в том числе в архивах Германии, позволила башкирскому режиссеру реконструировать события 23 февраля 1943 года. Из полученных данных Кудояров делает выводы: 16-й кавдивизии была отведена роль «живца», на которую должен отвлечься противник, чтобы штаб командира 7-го кавалерийского корпуса Борисова с остатками 15-й кавдивизии вышел из окружения через узкий участок. Но расчет оказался ошибочным, и все закончилось печально. Два генерала - Шаймуратов и Дудко погибли, а сам Борисов сдался в плен.
Далее в фильме представлена одна из версий гибели генерала. Шаймуратов был сбит с лошади выстрелом, с раненого офицера местные жители сняли награды, погоны и поместили в деревенский дом с другими солдатами. Но после боя в деревню вошли каратели, среди которых были казаки. И они явно знали, кто находится в избе, раненый комдив был жестоко добит и сброшен в колодец, ставший своеобразной братской могилой.
По другой версии, которая впрочем, мало расходится с первой, каратели втащили генерала в один из домов и после жестоких издевательств, изуродованное тело похоронили под стеной конюшни. В погребении участвовали пленные кавалеристы, среди которых были адъютант комдива.
Однако до 1946 года Шаймуратов числился пропавшим без вести. После проведенного расследования его признали погибшим, но это не стало основанием для представления генерал-майора к званию Героя Советского Союза посмертно. Возможно, потому, что формально Минигали Мингажевич какое-то время числился военнопленным, но очевидно, что справедливо считать его убитым на поле боя. Ведь пока шла расправа с раненым генералом, бой не смолкал ни на минуту.
Колеса бюрократии
На малой родине героизм Шаймуратова никогда не подвергался сомнению, уже с 1948 года власти неоднократно ходатайствовали о присвоении ему звания Героя Советского Союза, но железобетонных фактов никто предоставить не могу поэтому все просьбы отклоняли.
В том же 48-м на место последнего боя генерала выезжали школьники под руководством ветерана 112-й кавдивизии Калимуллы Габитова. Их миссией было выбить имя народного героя на камне у братской могилы. Однако в силу каких-то причин они не опросили местных, а те могли многое рассказать: и об орденах, снятых с раненого генерала и об еще одном офицере, похороненном в безымянной могиле. Не опросили и солдата, лежавшего в той же избе, где был замучен Шаймуратов.
- Многие факты стали известны благодаря расследованию, проведенному комиссаром 14-й кавдивизии Бондаренко, - рассказывал о подготовке фильма-расследования Радик Кудояров. - Он установил: генерал, перезахороненный в Петровском, не Шаймуратов, а Дудко и, значит, надо указать это на обелиске. Башкирская сторона с ним не согласилась. В одном из частных архивов мы обнаружили письмо, в котором военком Луганской области советует Бондаренко не предпринимать никаких действий. Тем не менее Бондаренко дошел до ЦК компартии Украины, которая назначила комиссию. После того, как она провела работу, на обелиске появилось имя генерала Дудко.
С момента премьеры фильма прошло два года, тогда те, кто смог попасть на единственный показ, были уверены – вот теперь-то точно восторжествует справедливость, и решение о награждении Шаймуратова высшей военной наградой страны - золотой звездой Героя России будет решено. Неоднократно собирались подписи на петициях, но вопрос до сих пор остается открытым.
Подготовила Екатерина МАРКОВА.
Биографическая справка
Минигали Мингажевич Шаймуратов родился в 1899 году в д. Биштяки Уфимского уезда Уфимской губернии (ныне деревня Шаймуратово).
С 14 лет работал матросом в пароходстве, участвовал в Гражданской войне в составе Первой конной армии. Затем был слушателем Военной академии. Минигали был полиглотом, хорошо владел несколькими языками, в числе которых английский, китайский и уйгурский. Поэтому его военная карьера неразрывно связана с многочисленными и длительными командировками в разные страны, несколько лет он проработал в Китае. Великую Отечественную войну встретил в звании полковника. В конце 1941 года Шаймуратов прибыл в Уфу и принял командование 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. 10 ноября 1942 года Шаймуратов получил звание генерал-майора, а вскоре 112-я была преобразована в 16-ю гвардейскую. Шаймуратов погиб 23 февраля 1943 года при выходе полка из рейда по тылам противника в Луганской области.